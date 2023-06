[新井紙材株式会社]

Jリーグクラブとの共同プロジェクトを通じて、チームのサポーターやステークホルダーを巻き込んだ本質的なSDGs活動の支援を行って参ります。



新井紙材株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:新井遼一、以下「当社」)が運営する「循環思考メディア 環境と人 -human at nature-」(URL:https://humanatnature.com/ 、以下「環境と人」)は、プロサッカークラブチームモンテディオ山形(本社:山形県天童市山、代表取締役社長:相田 健太郎、以下「モンテディオ山形」)とSDGs活動に向けた共同プロジェクト内のアドバイザーとして着任。









「JリーグクラブとしてSDGs活動の意義」





SDGs・カーボンニュートラル・サーキュラーエコノミーの実現に向けて取り組んでいく必要性を実感しながらも、方向性や切り口に多くの企業が悩んでいる昨今。「モンテディオ山形」も、Jリーグクラブとしてその方向に大きく舵を切ってはいるものの、今後の活動内容や方向性について同様に課題意識を抱えております。環境課題にまつわる経験・知識・人脈を持つ「環境と人」と共同プロジェクトを通し、表層的ではない本質的なSDGs活動について啓蒙・実施サポート・効果検証までを継続的にバックアップすることになりました。



SDGsの中でも環境課題・サーキュラーエコノミーに対する取り組みをメインに、プロスポーツチームにおけるSDGs活動とはどうあるべきかを一緒に考え、サポーター・パートナー企業・自治体等多くのステークホルダーを巻き込み、具体的なアクションの促進をおこなっていきます。

また、人気Jリーグクラブとしての求心力を活かし、

スポーツ×地方創生×サーキュラーエコノミー

この3つの掛け合わせでホームタウンである山形県の地域活性化に貢献していく所存です。



レアメタルを集めよう!希少資源循環イベントの実施





収集できる量がわずかであることから回収の難易度が高いレアメタルについて、モンテディオ山形のホームゲーム開催時に使わなくなった小型家電のリサイクル回収ブースを設置。

一件ずつ回収するのではなくサポーターに持ち込んでいただくことで効率的に回収量を増やすとともに、「環境と人」のコネクションを活かして適切なリサイクルフローに乗せていくことを計画しております。



環境と人のメディアとしてのリソースを活用した発信





メディアとして本プロジェクトの活動およびステークホルダーの取り組みを取材・コンテンツ化し、取り組みにハードルを感じている多くの企業にとって参考になる事例を発信していきます。



他にも様々な取り組みをおこない、サポーターおよび地域全体がモンテディオ山形というクラブチームの応援を通じて、本質的なSDGsの取り組みを長期的におこなえる仕組みづくりを目指します。



モンテディオ山形とは?







山形県天童市を中心に山形県全県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟するプロサッカークラブ。ホームスタジアムはNDソフトスタジアム山形、練習場は山形県総合運動公園。



モンテディオ山形 オフィシャルサイト

https://www.montedioyamagata.jp/



循環思考メディア『環境と人』とは?





循環思考メディア「環境と人」は、何も捨てないビジネスの仕組みやごみから価値を創る取り組みなど、「環境に関わる知られていない事実や知識」を生活者・企業・団体に届ける情報プラットフォームです。

70年に渡るリサイクル業の経験で培った知見や繋がりを起点に人や情報を循環させることにより、「環境」と「人」、そしてその営みである「ビジネス」の調和ある発展を目指します。



■「環境と人 -human at nature-」

URL:https://humanatnature.com/

編集長:新井紙材株式会社 代表取締役社長 新井 遼一



運営会社「新井紙材株式会社」とは





不要になった段ボール、新聞・雑誌などの印刷物、コピー用紙といった古紙(recovered paper)を仕入れ、製紙メーカーなどの法人に納入する役割を果たす"古紙問屋"。

国内大手製紙メーカーへの直接納入が可能というポジションを活かし、国内循環をメインに安定したリサイクルを提供し続ける。



創業以来一貫して回収・選別という最前線でリサイクル業を営んできたが、事業や顧客の将来について深く考えていく中で、「何も捨てないビジネス」を企業と共創し発信していくことが使命であると考えるに至り、2021年、メディアプラットフォーム「環境と人 -human at nature-」を立ち上げた。



会社名:新井紙材株式会社(Arai Paper Recycling Co. Ltd.,)

代表者:代表取締役社長 新井遼一

所在地:〒106-0045 東京都港区麻布十番2-7-1

TEL:03-3408-5862

FAX:03-3408-5107

URL:https://www.araishizai.com

事業内容:

古紙リサイクル回収

機密書類処理

産業廃棄物処理



