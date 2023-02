[Ann株式会社]

この度、Ann株式会社(代表取締役CEO:山田元太郎、所在地:東京都新宿区、以下:当社)は履歴書作成サービス「らくらく履歴書」をリリースしたことをお知らせします。













「らくらく履歴書」の特長



「らくらく履歴書」(https://resume.careermine.jp/)は、ブラウザ上で履歴書を作成できるサービスです。

就職活動・転職活動において、急に履歴書が必要になったときでも、スマホから簡単に履歴書が作成できます。

作成した履歴書はPDFでのダウンロードだけでなく、コンビニ印刷にも対応。外出中でも、履歴書の作成から印刷までをブラウザ上で行うことができます。







作成方法はとてもシンプル。フォームに従って各項目を入力していくだけで、簡単に履歴書が作成できます。





Ann株式会社について



当社は「企業と人の情報の非対称性をなくす」というミッションを掲げ、就活生や転職者向けにキャリアに関する領域で事業を展開しております。

総合情報ポータルサイトとしては、新卒の就活生に特化した就活に役立つ情報を提供する「就活タイムズ」、AIを使用した診断ツールとさまざまな業界情報を提供する「Career Mine」などのメディアを運営しております。

また、就活生に向けたアプリで面接を練習し対策することができる「面接練習アプリ」、企業が採用活動の際に利用するSPIをアプリで対策することができる「SPI対策アプリ」をアプリとしてリリースしております。

これからも、メディアサイトやアプリを通じて就活生が望むキャリアの実現を目指して参ります。



■Ann株式会社 会社概要

所在地 :東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F

代表者 :代表取締役CEO 山田元太郎

設 立 :2020年2月

URL :https://ann.inc/



