業界の常識を覆す24名の次世代ボーイズグループ「VOYZ BOY」が、12月23日に豊洲PITにて「VOYZ BOY AWARD 2022」を開催したことをお知らせいたします。「VOYZ BOY AWARD 2022」は、名古屋公演、大阪公演を含むツアーの東京公演の名称で、2022年「VOYZ BOY」にとって最大規模のワンマンLIVEとなりました。また、本日公演時に、2023年のスケジュールとして、 7月9日「TOKYO DOME CITY HALL」単独LIVEの開催及び、3月18日「神奈川県民ホール」の単独LIVEの開催を発表いたしました。「神奈川県民ホール」の単独LIVEにつきましては、公演終了後よりチケット最速先行受付を開始しております。







■「VOYZ BOY AWARD 2022」開催日時:

2022年12月23日 金曜日 19時



■ 「VOYZ BOY AWARD 2022」 特設サイトURL:

https://voyzboy.com/pages/award2022



■ 「神奈川県民ホール」最速先行受付URL:

https://eplus.jp/voyzboy/



■ 「VOYZ BOY AWARD 2022」 セットリスト:

OPENING

1 - PRETTY SPIDER

2 - Think of you

MC

3 - あの日見た空

4 - ギリギリLOVE

5 - Light up fire

6 - YES or NO

7 - beautiful star

8 - NEVER GIVE UP

9 - 夏の花束

10 - H2O(YELLOW ver.)

11 - Drivin‘(PINK ver.)

12 - VOYZ&LOUD

MC

13 - Spark[Xmas Special ver.]

14 - 僕等の世界[Xmas Special ver.]

15 - GALAXY

16 - PARTY TIME

17 - Forever Young

EC1 - Drivin'

EC2 - H2O



■「VOYZ BOY AWARD 2022」LIVE内発表について:

1.2023年3月18日 土曜日

神奈川県民ホール単独LIVE開催決定

(チケット最速先行受付は、本日終演後から開始しております)



2.2023年7月9日 日曜日

TOKYO DOME CITY HALL単独LIVE開催決定



■ 「VOYZ BOY AWARD 2022」 ステージフォト:



















「VOYZ BOY」について







メンバー全員が VOYZ ENTERTAINMENT 所属。SNS総フォロワー数は260万人。2020年4月、満を持してプライベートレーベルVOYZ ENTERTAINMENTよりCDデビュー。デビューアルバムである「ARRIVAL OF VOYZ BOY」はデビュー作にして、売上枚数6万枚。オリコンランキングデイリー3位、ウィークリー5位を獲得。MV「Spark」「GALAXY」は総再生回数100万回を突破。2022年1月より、 新体制として赤名 竜之輔と福井 巴也のWリーダー体制での2チーム制となり、 ”THE YELLOW by VOYZ BOY”と”THE PINK by VOYZ BOY”に分かれ活動中。



2022年2月20日に開催したVOYZ BOY LIVE 2022 「stories」(Zepp Haneda)では、 チケットが事前に完売。2022年3-5月は東名阪ツアーを開催し、7月10日に行われた立川ステージガーデンでの単独LIVEも事前完売・満員にて成功させた。8月4日には関西コレクションのメインステージにてアーティスト出演も。



