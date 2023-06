[Kinetics]

ー 伝説のファッションスポーツストリートカルチャーショップ“Kinetics(キネティクス)” ー









【 Kinetics-tokyo.com: http://kinetics-tokyo.com/ 】



ストリートカルチャーを牽引し続けているショップ“Kinetics(キネティクス)”

2020年秋より明治神宮前エリアにてPOP UP SHOPを展開。その後2021年10月渋谷に新店舗のオープン。

現在は、さらなるパワーアップをすべく、移転オープンに向け準備中。



そんなKineticsは、待望のオフィシャルオンラインストア Kinetics-tokyo.com をオープンいたします。

2023年6月15日(木)12:00~より公開開始。Kineticsのセレクトアイテムの購入はもちろんのこと、コンテンツをチェックいただけます。



今回オフィシャルオンラインストアオープンを記念し、ブランド初となる人気アイテムの抽選販売をご用意。

サイトオープン日である、6月15日(木)正午12:00~6月20日(火)8:59の間、究極のベーシックであるNEW BLANCEの大人気スニーカー「NB990v6」の限定抽選販売を行います。



そのほかにも、G-SHOCKの銘品として長い間親しまれている通称「イルカ・クジラモデル」の初代カラーリングの復刻カラーを6月14日(水)正午12:00~6月16日(金)8:59の間、限定抽選販売をいたします。



また、その他特典として6月15日(木)12:00~25日(日)23:59の期間、“送料無料キャンペーン”や、“全商品ポイント10倍キャンペーン”を実施いたします。

オフィシャルサイトのオープンを記念した特典盛りだくさんな機会にぜひお買い物をお楽しみ下さい。





【OFFICIAL SITE】

Kinetics-tokyo.com http://kinetics-tokyo.com/

OPEN_2023年6月15日(木) 12:00~





【SPECIAL OFFER】

実施期間:6月15日(木)12:00~6月25日(日)23:59

*全商品ポイント10倍キャンペーン

*送料無料キャンペーン





【限定抽選販売】

*NEW BLANCE 990v6

実施期間: 6月15日(木)12:00~6月20日(火)8:59

(詳細はオフィシャルサイトへ)





*G-SHOCK イルカ・クジラモデル

実施期間: 6月15日(木)12:00~6月16日(金)8:59

(詳細はオフィシャルサイトへ)









About Kinetics

2003年に誕生し、原宿のプロペラ通りのショップを拠点に、ファッション、スポーツ、ストリートカルチャーを牽引するブランド、ショップ。

様々なストリートシーンに精通し、独自のセンスが反映されたセレクトと多様なコラボレーションアイテム、オリジナルアイテムを展開し、多くのファンに愛され続けている。2020年秋~2021年夏には、再始動に向けた充電期間として原宿”Kinetics Tokyo”としてPOPUP SHOPを展開。2021年10月を皮切りに、渋谷に場所をうつし、新生Kineticsをローンチ。現在は移転に向けオンラインショップのみで展開中。新たなカルチャーの発信源とするショップ、ブランドとしてリニューアルオープン予定。

OFFICIAL WEB SITE

Instagram



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-21:16)