[THEFIVERIVERSFINEGLAMPING群馬白沢]

深い森の中でプールとサウナを融合させた最高のリトリートを体験できるのはここだけ!



群馬県にあるTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢(ザ ファイブ リバーズ ファイン グランピング、住所:群馬県沼田市白沢町高平2540) は、深い森とプールがサウナが一つとなり、最高のリトリートを体験できるグランピング施設です。

オープン以来大人気の「森のプール」が7月20日よりプール開きします。

https://www.thefiveriversfineglamping.com/





THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢 とは、

深い森の中でサウナ、プール、川のせせらぎ、ドッグランを愉しむことができる

日本で唯一の「最高のリトリート」を体験できるグランピング施設です。



THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢で

最も人気の「森のプール」が今年も7月20 日にオープンします。

グランピングエリア中央へ進んでいくと深い森の中に現れるのが、【森のプール】 ⻘と緑のコントラストが綺麗な空間。





今回はそんな森のプールを 3つのPOINT でご紹介します。



POINT 1 インフィニティプール













”インフィニティ”とは、その名の通り「無限」を意 味し、 当施設では木々の緑や空と混じり合い、

プールから見ても、お部屋から見ても一体感のある景色や空間を提供しております。



ぜひ深い森と空と水が織りなす自然空間で、

心も身体も癒してみてはいかがでしょうか?





POINT 2 ナイトプール









夜には特別なライトアップを行い、昼間とは違った一面を見せてくれます。

晴れた日には満点の星空はもちろん、天の川が綺麗に見えることも...!!



夏は夜も気持ち良くプールに入ることができる気温なので

1日を通してお楽しみいただけるのも魅力の1 つです。

ナイトプールは21時までご利用可能!お酒やドリンクを片手に素敵なひとときをお過ごしください。



POINT 3 安心・安全設計







プールビューのお部屋からはお子様が泳いでいる姿を冷房の効いたドームテント内からご覧いただくこともできますので、お父さんお母さんも安心・快適にお過ごしいただけます。

プールの深さも0.6m~1.2mと、小さいお子様もご利用いただける安心設計。

暑い夏休みもプールがあれば最高な思い出に!





夕食は豪華グリル鉄板ディナーに舌鼓





THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢 オリジナルの豪華グリルディナーをご用意!



スタッフこだわりのメニューをご用意しております。

夕食は大きな鉄板で焼き上げる、鉄板焼きグリルディナー。



群馬県産赤城牛や福豚など地場産の美味しいお肉はもちろん、お食事を彩ってくれるお料理や、お酒、ソフト

ドリンクもご用意しており、オールインクルーシブなので安心してお愉しみいただけます。



鉄板焼はフランベも可能なので、

あなたが一流シェフになって豪快に焼き上げれば歓声が上がること間違いなし!

笑いの絶えない素敵な夜をお約束いたします。



朝食には、FIVE RIVERS 特製オリジナルハンバーガーをご用意。 赤城牛のパテと地元パン屋さんのバンズを、

ご自身の好きな組み合わせで完成させれば、きっと大人も子供も朝から大興奮間違いなし。





都心からわずか数時間で辿り着ける、

森とプールとサウナが織り成す、最高のリトリートを、ぜひご体験ください。







【施設概要】

施設名 : THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢

所在地 : 〒378-0121 群馬県沼田市白沢町高平2540-5

交 通 : 【車】東京方面より 関越自動車道 「沼田IC」から約15分

事業主 : 前橋園芸株式会社

公式ホームページ : https://www.thefiveriversfineglamping.com/

公式Instagram : https://www.instagram.com/thefiverivers_fineglamping

予約方法 : ご予約は公式サイトで承ります。

お客様からのお問合先 : 公式ホームページより公式LINE またはお電話にてお問合せください。







■前橋園芸株式会社について

当社は造園会社としてお客様の日常に彩りを添えるお手伝いをさせていただき、創業53年を迎えることができました。庭園やエクステリアデザイン、インドアグリーン、生花、サウナ、プールなど多岐にわたり多くのお客様よ

りご愛顧いただいております。

2022年4月より群馬県沼田市にて、森、サウナ、プール、川のせせらぎ、ドッグランを併設した、

最高のリトリートを体験するグランピング施設『THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬白沢』を展開しております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-17:46)