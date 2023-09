[リチャードジノリ・アジアパシフィック株式会社]

2023年9月20日(水)より伊勢丹新宿店にて先行発売



1735年にイタリア・フィレンツェで創業した名窯GINORI 1735(ジノリ1735)が、初のホームフレグランスコレクションとして2021年に発表したLCDC(La Compagnia Di Caterina/ラ・コンパニア・ディ・カテリーナ)から、スペシャルエディション「LCDC Gold(エルシーディーシー ゴールド)」が誕生しました。磁器に施された輝きを放つゴールドの筆跡が特徴です。

この度、パリで開催されるインテリアとデザインの国際見本市、メゾン・エ・オブジェ開幕に際し、このLCDC GOLD を9月7日(木)にGINORI 1735パリ旗艦店にて発表。日本では、9月20日(水)より伊勢丹新宿店にて発売いたします。













LCDC GOLD

現代のルネサンスに邁進すべく、イタリア人デザイナー、ルカ・ニケットの機知に富んだセンスとデザイン力で2021年に誕生したLCDCコレクションは、中世イタリアの芸術のパトロンでもあったメディチ家の出身でフランス王妃となったカテリーナ・デ・メディチの、フィレンツェからパリへのお輿入れに随行した従者たちをモチーフにしたデザインと5種の香りで構成されています。今回誕生したLCDC Goldは、L’Amazzone(アマッツォーネ:アマゾネス)、 L’Amante(アマンテ: 恋人)、Il Letterato(レッテラート: 学者)、Il Seguace(セグアーチェ: 従者)、Il Favorito(ファヴォリート: お気に入り)、Il Frate(フラーテ: 修道士)、 La Dama(ダーマ: 貴婦人)、 L’Addetto al Fuoco(アデット アル フオーコ: 火の使者)という8キャラクターをデザインモチーフにしたLCDCコレクションのうち、レッテラート(学者)とセグアーチェ(従者)、アマッツォーネ(アマゾネス)という3モチーフの磁器に輝きを放つゴールドの筆跡を施したスペシャルエディションです。ホワイト&ゴールドとブラック&ゴールドの2色展開からなり、キャンドルホルダーとフレグランスディフューザーで構成されています。

また、このスペシャルエディションのために、2種の香り、White Jealousy(ホワイト ジェラシー)とThe Gold Crown(ゴールド クラウン)が新たに登場しました。







THE CHARACTER

各キャラクターは、それぞれ独自のメッセージを抱えています。過去に実在したそれらの人物像は、ルカ・ニケットの造詣と独創的なセンスで、それぞれにリーダーシップや知恵、友情、寛大さ、情熱、優雅さ、野心など、何かのために心を熱くする力を伝える存在として再解釈され、デザインに落とし込まれています。各アイテムは、ホワイト&ゴールドとブラック&ゴールドの2色展開から成り、炎のモチーフを加え再解釈させた6つの円からなるメディチ家の紋章を施したパッケージに収められています。



IL LETTERATO(レッテラート:学者)

知恵を象徴。人生設計の考察者であり、人間関係のドラマを巧みに語り伝える鋭い観察者を表現。胸像型の磁器製キャンドルホルダーで、帽子型の円筒形の容器で装飾された上部は、キャンドルと自身の知恵を慎重に守るかのようなデザインです。

キャンドルホルダー:∅7.1cm h.23cm ¥49,000(税抜)

レフィルキャンドル: 12 個set(40g/個) ¥14,000(税抜)



IL SEGUACE (セグアーチェ:従者)

友情を象徴。忠実な友であり、時を経ても変わらない物語を生き、挑戦や冒険に臆しない存在を表現を表現。人々と環境に調和をもたらすことを誇りする表情豊かな顔が描かれたキャンドルホルダー(蓋付き)です。

キャンドルホルダー:∅8.7cm h.12cm ¥45,000(税抜)

レフィルキャンドル:190g ¥14,000(税抜)



L’AMAZZONE(アマッツォーネ:アマゾネス)

リーダーシップを象徴。自らの運命を受け入れ、周囲のすべての人々を励まし、社会から尊敬される人物像を表現。誇り高く、堂々とし、その強さと優しさの両者を放つ兜を身につけた戦う女性をモチーフにしたフレグランス ディフューザー(蓋付き)です。

ディフューザー:∅11cm h.15cm ¥61,000(税抜)

レフィルディフューザー: 400ml ¥14,000(税抜)







THE FRAGRANCES

LCDC GOLDのために開発された2種の新しい香りは、既存のLCDCコレクションの5種の香り同様、1779 年に創業したフランス最古の香水メゾンであるジャン・ニエルによるものです。それぞれの香りは印象的かつタイムレスで、人々の感覚を呼び覚まし、自然と香りが長く漂い続けるよう研究し尽くされています。

ディフューザー:∅11cm h.15cm ¥61,000(税抜)

レフィルディフューザー: 400ml ¥14,000(税抜)



WHITE JEALOUSY(ホワイト ジェラシー)

香りの系統:バルミー・フローラル

滑らかなフローラルの香りが磁器性ホルダーの印象的なデザインと見事に調和します。

・ トップノート: レモン、ラズベリー、サフラン

・ ミドルノート: ローズ、ゼラニウム、アンバー、スモーキーノート

・ ベースノート: ウッディ・アンバー、バニラ、パチョリ



THE GOLD CROWN(ゴールド クラウン)

香りの系統:ウッディ・フローラル

チェベローズの甘く、ロマンティックな香りが神秘的でありながらチャーミングな雰囲気を漂わせます。

・ トップノート: スモーキー アコード、ピンク ペッパー、ジンジャー

・ ミドルノート: イランイラン、チュベローズ、ナツメグ

・ ベースノート: パチョリ、バニラ、ホワイトムスク



LCDC GOLDを含めたLCDCのコレクションアイテムは、すべてがイタリア製であり、製品の独創性と格別性を際立たせ、価値を高める芸術的な職人技が駆使されています。







About Luca Nichetto e Nichetto Studio(ルカ・ニケットとニケット・スタジオ)

1976年、ヴェネツィア出身のルカ・ニケットは、その芸術的才能をこの地の名高いムラーノガラス産業に触発されています。1998年にヴェネツィア建築大学(IUAV)で工業デザインを学んだ後、ムラーノガラス製品のトップメーカーであるサルヴィアーティに入社。その後、照明メーカーのフォスカリーニでプロダクトデザイナー兼コンサルタントとして活躍。2006年に、ヴェネツィアに自身の名を冠したスタジオを設立。2011年には、スウェーデンのストックホルムに拠点を移し、第2のスタジオを開設し、独自のイタリアンデザインとスウェーデンの現代性とサステナビリティ精神を融合させた作品づくりを開始。彼はそのキャリアの中で、多くの国際的なデザインブランドのアートディレクターとして活躍、デザイン業界の専門知識を養ってきました。その洗練された革新的なデザインが世界中から評価され、家具やアクセサリーから建築、展示会デザインやブランディングに至るまで、数多くの国際的なアワードを受賞しています。また、数々の大学で教鞭を執り、ワークショップを開催し、さまざまな国際的デザインコンペでも審査員を務めています。ジノ1735とは、その初ホームフレグランスコレクションである「LCDC(La Compagnia Di Caterina/ラ・コンパニア・ディ・カテリーナ)」のデザインでコラボレーションを開始。2023年には、ブランド初のホームコレクション「DOMUS」をデザインし、ミラノデザインウィーク2023で発表しています。





About GINORI 1735(ジノリ1735)

GINORI 1735は、約3世紀に渡りラグジュアリー&ライフスタイルの分野における世界有数のブランドとして、真の磁器、デザインにおけるイタリアの卓越性を表現してきました。2013年よりケリングループの一員となったGINORI 1735は、常にファッション、アート、デザイン、建築、映画、インテリアデザイン界の優れた才能たちと深い関係性を築き上げています。伝統と革新が見事に融合したその製品は、テーブルウェア、アートオブジェ、ギフト用品、照明、家具、ファブリック、ガラス製品、カトラリーなど多岐にわたります。ブランドのアイコンである王冠のマークは、ブランドの真髄であるクラフトマンシップと芸術の完璧な融合を象徴しています。イタリア・フィレンツェを拠点とするその歴史的工房、マニュファクトゥーラは、世紀を超え継承された芸術的技術の結晶であるサヴォアフェールを、最先端テクノロジーが支えるユニークな場所となっています。Ginori 1735は、日常生活の喜びと、芸術的表現の再発見と再生を通して、現代のルネッサンスを推進しています。今日、GINORI 1735の世界は、マニュファクトゥーラの伝統を新たなビジョンで再解釈し、アートを日常生活に、日常生活をアートに導く力を秘める新世代のマイスターたちの多様な価値観とスタイルで再構築されています。GINORI 1735は、フィレンツェ、ミラノ、パリ、ソウル、ロンドンに店舗を構え、またヨーロッパ、アメリカ、中東、アジア太平洋地域の名高い販売店で展開しています。さらに、一流のホテルチェーンや 世界中の洗練されたレストランとも重要なパートナーシップを築き上げています。また、独自のEコマースチャンネルを、世界30カ国以上で展開しています。

https://www.ginori1735.com/jp/ja



【LCDC GOLD プレスリリース】

https://prtimes.jp/a/?f=d98585-10-d9eec06d8f04eb9b4d6705bf0e3b6f21.pdf



