株式会社トリニアス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:山口慎一郎、以下当社)は、12月8日(木) 13:00~14:00 / 20:00~21:00 よりオンラインセミナーを開催いたします。







患者様とのより最適な関係値づくりによって、新患増加とメインテナンスの離脱を防ぐ可能性が上がることをご存じですか?



今回は、MEO対策の基礎知識からメインテナンス増加方法など、集客対策におけるノウハウをお伝えいたします。







講演内容



《第一部》株式会社トリニアス

・MEO対策とは

・MEO対策の必要性

・MEO対策のやり方

・『MEOprime』のご紹介



《第二部》株式会社アスア

・メインテナンス増加方法

・リピーター獲得方法

・『AI Communication for Dental』のご紹介





このような方におすすめ



・新患 / リピーターを増加したい方

・メインテナンス離脱率にお悩みの方

・DX (デジタル) 化にご興味をお持ちの方

・MEO対策にご興味をお持ちの方





セミナー概要



参加費:無料

日時:2022年12月8日(木) 13:00~14:00 / 20:00~21:00

場所:オンライン(Zoom)

▶お申込みURL:https://form.k3r.jp/trinias/asuaxtrinias?k3ad=prtimes





株式会社トリニアスについて



株式会社トリニアスは、2012年2月に設立したマーケティング・コンサルティング会社です。

「人を創り、価値を創る」を企業理念に掲げ、お客様に選んでいただける「人」と「サービス」を育て、「人」の可能性を証明し続けて参ります。

また、当社では世の中の情報格差を解決するために、MEO対策をはじめとした集客対策サービスを提供しております。

集客にお悩みを抱えている中小・店舗型のビジネスを丁寧にサポートいたします。



【株式会社トリニアス 会社概要】

社名:株式会社トリニアス

代表者:代表取締役社長 山口慎一郎

本社所在地:〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-15 サンライズ新宿5階

設立:2012年2月2日

資本金:1,000万円

事業内容:ライフコンシェルジュ事業、デジタルマーケティング事業、パートナー事業、ソーシャルメディアマーケティング事業、デジタルクリエーション事業、コンテンツ事業

コーポレートサイトURL:https://trinias.co.jp/

MEO対策【MEO Prime】:https://meo-taisaku.com/





株式会社アスアについて



歯科医院で重要な「患者コミュニケーション」のDX化を目指し、ツールの提供を開始。

セミナー内でご紹介する【AI Communication for Dental】は、医院の代わりに患者さんに必要な情報やコミュニケーションを自動で行うため、歯科医院のコミュニケーションのDXによって医院業務がスムーズになり、コミュニケーションによる業務負荷の改善につながります。



【株式会社アスア】

社名:株式会社アスア( ASUA Inc. )

代表者:代表取締役社長 間地 寛

本社所在地:愛知県名古屋市中村区黄金通一丁目11番地 アスアビル

設立:1994年7月15日

資本金:4,000万円

事業内容:物流 / 通信 / IoT総合コンサルティング事業

コーポレートサイトURL:https://www.asua.ne.jp/

「患者コミュニケーション」DX化ツール【AI Communication for Dental】:https://www.dental.ai-communication.com/





本件に関するお問い合わせ先



株式会社トリニアス

広報部:鈴木

TEL:08091516356

MAIL:press@trinias.co.jp



