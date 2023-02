[株式会社小善本店]

お子さんに大人気のすみっコぐらしのキャラクターをレーザーカット技術で海苔にデザインした商品。「のりあーと(R)すみっコぐらし」の第2弾として新発売。



創業129年目を迎える株式会社小善本店(本社:東京都台東区、代表:小林善昭)は、春夏の新商品として「のりあーと(R) すみっコぐらし2」を3月1日より発売を開始します。





「のりあーと(R)すみっコぐらし2」は、カットされているので、海苔をのせるだけで簡単にキャラ弁が作れるアイテムです。



2016年に発売した「のりあーと(R)すみっコぐらし」よりキャラクター数を増やし、いろんな可愛いすみっコたちが入った商品です。







「のりあーと(R)」とは、レーザーカットを用いて、アート、デザインを切り抜いた海苔です。忙しい毎朝のお弁当作りに、不器用な方でも簡単にデコ弁、キャラ弁が作れる商品です。実際にユーザー様より、お子さんに作ったお弁当やご飯に活用後、お子さんが大喜びした!簡単に作れてかわいい!等のお声を頂戴しております。













<のりあーと(R)が日本子育て支援大賞を受賞>

●2022年 日本子育て支援大賞を受賞。お仕事に家事に育児に奮闘するママさん、パパさんさらにはその祖父母が実際に“役立った価値”を大いに評価する賞になります。





商品概要







商品名:「のりあーと(R)すみっコぐらし2」

内容量:「デザイン海苔17枚(板のり1枚)」

商品サイズ:幅15cm×高さ17cm×奥行2cm

賞味期限:製造日から730日

海苔のサイズ:全型のり(約21cm×約19cm)を4分1サイズにし、その中に絵柄が入っています。

袋の中身:海苔、トレー、乾燥剤

注意事項:レーザーカット加工の特性上そのまま食べるとやや苦味があります。

他食材に巻いたり置いたりしてご利用ください。



<販売先>

・直営店「のりきっちんbyKOZEN」

・公式オンラインショップ https://shop.kozen.co.jp/

※その他、全国量販店にて販売予定



「すみっコぐらし」とは



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



「のりあーと(R)すみっコぐらし」も引き続き直営店、オンラインショップにて販売しています



◎その他、のりあーと(R)はオリジナル制作も承っております。

詳細は下記お問合せ先までお願いいたします。



会社情報



株式会社小善本店

日本の伝統食品である「海苔」を中心として、世界中の食卓に「おいしさ」と「安心」の食と文化を提供することで、人々の幸せに貢献していきます。

・創業:129年

・売上:約200憶円

・事業所数:9か所(本社/小売店・海外4拠点含む)

・事業内容:全国内産乾海苔の仕入販売その他加工用原料、業務用海苔全般の仕入販売、その他水産物の仕入、加工、販売

・URL:https://kozen.co.jp/





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-20:46)