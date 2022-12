[株式会社健富]

「全16種のメニューを月々定額で選んで通える」「1回180分×月1回」 or 「1回90分×月2回」定額で通うことができるサブスクリプションプランです!



昨今エステサロンのマイナスイメージとなる、高額コースを前受けで払ったのにサロンが倒産してしまった、という事象。そういった社会問題にどう向き合うべきか、また、円安・物価高の中、エステをどうすればより身近に、お手軽にご提供できるか、そうして生まれたのが「全16種のメニューを月々定額で選んで通える」サブスクリプションプランです。



当店のサブスクプランは、こんな方にオススメです!



●受けてみたいメニューがたくさんある

●定期的に通ってしっかりメニューを受けたい

●フィットネスジム感覚で、お手頃・お得にエステに通いたい

●コースを一括払いで支払うのが財布に負担が大きい

●痩身やフェイシャルを毎月通ってしっかり結果を出したい

●エステ以外にも、ヘッドマッサージや頭皮洗浄も受けたい

●VIO脱毛を受けたい(デリケートゾーンの脱毛)

●今流行のフェムケアを受けて、尿漏れや生理不順などを改善したい

●肩こりやむくみ・冷えを改善したい

etc…





2022年12月15日より銀座8丁目のHatten Beauty Parkエステサロンで選べるメニューがとにかく豊富!トータルビューティー サブスクリプションプランサービスを開始いたします。



サブスクリプションプランとは?





従来のエステのような回数券を一括でまとめて購入するプランや、やりたいメニューをそ

の都度支払って受ける都度払いプランとは異なり、月々決まった金額を定額でお支払いい

ただくことで、サロンのメニューを自由に組み合わせて受けることが出来る、新しいタイ

プのエステティックプランとなります。



選べるメニューは全16種類から自由に組み合わせ





【痩身メニュー】

●ハイパーナイフ痩身(70分)

●スリムムーヴ痩身(70分)



【フェイシャル・デコルテメニュー】

●ハイパーナイフ小顔(30分)

●光フェイシャル 透明感アップ(30分)

●EMSリフトアップ小顔(30分)

●水光肌美容液導入+小顔筋膜マッサージ+修練パック(30分)

●ヒト幹細胞美容液導入+小顔筋膜マッサージ+ヨーグルトパック(30分)

●デコルテ経絡リンパマッサージ(30分)



【ヘッドメニュー】

●頭皮洗浄(30分)

●テラカッサ頭皮マッサージ(20分)



【免疫力UP・デトックスメニュー】

●腸セラピー(20分)

●脚のむくみ集中ケア(20分)

●肩こり・二の腕集中ケア(20分)

●サウナマットで温熱デトックス(20分)



【フェムケア】

●VIO脱毛(30分)

●EM PELVI膣トレ(30分)



上記から4種を組み合わせて、「1回180分×月1回」 or 「1回90分×月2回」通えるそん

なお得なサブスクリプションプランです



【貸切プライベートサロン】Hatten Beauty Park 銀座店 byマノマノ



施設概要



住所 東京都中央区銀座8-10-8 8丁目10番ビル3階

アクセス 銀座駅・東銀座駅・新橋駅から各徒歩5分

営業日 平日・祝日10:00~20:00(最終受付19:00) 不定休

電話番号 080-7162-5664



料金 サブスクリプションプラン



通常月額39,940円



3か月契約で 25%OFF 月額29,800円

6か月契約で 29%OFF 月額28,310円

12か月契約で 33%OFF 月額26,820円



上記価格で「1回180分×月1回」 or 「1回90分×月2回」定額で通うことができます。

契約はもちろん、解約も楽々契約日の一週間前から解約OK!!ご来店の上、申請すればすぐ

解約できます。



(お支払いは、満期になる前に解約の場合は追加料金がかかります。

例;3ヵ月契約で2ヵ月で解約の場合は一ヵ月の通常価格で計算して、差額部分は追加請求とな

ります)



