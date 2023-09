[ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社]

一足先に模擬授業の様子をメディア初公開!



ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社(東京都練馬区トーベン・イェンセンGM)は、2023年6月16日(金)に東京都練馬区のとしまえん跡地に「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を開業いたしました。







ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏に足を踏み入れ、映画制作の驚くべき世界を体験できる、ハリー・ポッターの屋内型施設としては世界最大規模のウォークスルー型エンターテイメント施設です。このスタジオツアー東京では、皆さまに映画制作の舞台裏を知っていただくのと同時に、映画に携わった世界最高峰のクリエイター達の制作した数々の素晴らしいセットをはじめ、豪華な衣装や、魔法動物たちに遭遇しながら映画制作の裏側を学ぶことができます。



そして、映画制作への理解をさらに深めることを目的に、国内の学生向けの特別授業<エデュケーション・プログラム>を9月1日より、スタートいたします。これは、文部科学省の学習指導要領に沿うようにデザインされたスタジオツアー独自のプログラムで、教員の資格を持ったスタッフによって行われます。学校団体用のチケットを持っていれば、「アート・オブ・サウンド」、「企画の売り込み」、「映画ビジネス」、「映画のグラフィック・アート」という映画制作における、4つの側面に焦点を当てた各45分間のレッスンを無料で受講することができます。内容は参加する生徒の年齢やバックグラウンドに合わせてカスタマイズ可能で、受講言語も日本語または英語より選択することができます。授業はスタジオツアー東京の展示と連動しているため、ツアー参加前にこのプログラムを受講することにより、映画制作に関する知識が深まり、ツアー体験がより楽しくなります。



このたび、明日9月1日からの<エデュケーション・プログラム>開始に先駆け、提供する授業のひとつ、「アート・オブ・サウンド」の模擬授業に筑波大学附属駒場中・高等学校、渋谷教育学園渋谷中学高等学校、渋谷教育学園幕張高等学校、帝京大学高等学校、浅野中学校・高等学校の生徒たち22名が参加した様子がメディアに初公開されました。「ハリー・ポッター」の映画のシーンの音響制作について、グループごとにディスカッションしたり、協力して音作りをしたりなど実践的に学んだほか、授業の後に特別に組まれたツアーや、授業と連動する展示エリアを見学するなど、学生たちが様々な体験を通して楽しく映画づくりを学べる機会となりました。







■参加した学生たちのコメント

・「映画を見るときは純粋に楽しんでいたけど、この経験を通してこんな裏側があることを知り、映画を見るときの視点が変わった。音にも意識して見ようと思った」

・「1つのシーンでいくつもの音をつくる必要があるので、想像力が必要だなと感じた。作った人の気持ちを考えてまた映画を見返したい」

・「日常でいろんな音が出せるんだなと思った。それが映画で使われていることがわかり、すごく感動した」

・「音を作る授業は初めての体験だったので難しかったけど、最終的にチームメイトのみんなと作れてとてもいい経験になった」

・「一時期、映像クリエイターになりたいと思っていた時期があったので、今日、このような機会にくることが出来てとても嬉しい」



【エデュケーション・プログラムとは】

映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の裏側を体験すると共に、子どもたちに映画制作についての理解をより深めてもらうことを目的に、スタジオツアーロンドンにおいては、2012年の開業年よりスタートしたプログラムです。現在は17のクラスを実施するまでに成長しています。スタジオツアーロンドンにおいては、これまでに5700校を超える学校が訪れ、21万人以上の学生が体験した人気のプログラムとなっています。(2023年7月31日現在)



イギリスでは、エンターテイメント施設や観光施設におけるエデュケーション・プログラムの設置が一般的で、それらを研究、評価する専門機関が多く存在します。スタジオツアーが提供するこれらのプログラムは、子どもたちの豊かな感性を育む内容が認められ、優れた教育プログラムに贈られる British Youth Travel Awards 賞など、イギリスにおいて様々な賞を受けています。



【プログラム内容】

<エデュケーション・プログラム>は、スタジオツアーロンドンで提供されているものと同じ内容で、そのうち今回、日本の学校の受講者向けには4つの授業を提供いたします。



これらは、対話型の実践的な方法で映画制作の概念を学ぶようにデザインされています。科学、数学、音楽、芸術、言語、そしてグローバルとキャリアに関する学習に総合的にアプローチする内容となっており、ここで学んだ概念を実際の応用例として見ることができます。例えば、「企画の売り込み(Film Pitch)」のプログラムでは、学生たちは説得力のある言葉や表現がどう役立つかを、映画の企画提案を通じて学ぶことができるほか、ビジネスの場面においての計算の応用についても学びます。<エデュケーション・プログラム>では、学びながら、より深く、「ハリー・ポッター」の世界を体験できる充実の内容をご提供します。



また、授業の学習要素は、文部科学省の学習指導要領の指針に沿ってデザインされていて、スタジオツアー東京でのこの独自プログラムは、映画制作への興味をかき立て、学生たちに創造的なキャリアへの可能性を示す、全く新しいと体験と学びを提供いたします。



1.アート・オブ・サウンド (Art of Sound)

学習要素:数学・理科・キャリア・音楽

対象レベル:小学生から高校生



アート・オブ・サウンド(音響制作) のクラスでは、効果音アーティストが何をするかを理解することに焦点を当てています。映画の背景音をどのように作成するかや、音波とその特性についても学習できるほか、実践的なワークショップを通じて、「ハリー・ポッター」の映画のシーンのための背景音を作成する効果音アーティストの体験をすることができます。



2. 企画の売り込み (Film Pitch)

学習要素:日本語・英語・キャリア

対象レベル:小学4年生から高校生



映画制作の始め方、映画の制作費など、映画を制作する際の資金調達に関する授業です。映画制作時には、映画会社にアプローチし、アイデアを映像作品にするための資金を要請します。映画制作の資金を確保する最初の段階は、アイデアをプレゼンすることです。学生たちは映画制作における映画プレゼンの役割について、そして自らの創造的なアイデアをプレゼンするための言葉や表現を、インタラクティブな授業を通して学ぶことができます。



3. 映画ビジネス (Movie Business)

学習要素:数学・キャリア

対象レベル:小学5年生から高校生



1日の撮影費用はいくらか?「ハリー・ポッター」の具体的な映画のシーンを中心に据えることで、学生たちは映画制作の膨大さと映画制作に必要なビジネス原則を理解することができます。この授業では、学生たちは映画の予算がどのようなものかを想像します。情報の共有とコミュニケーションを通じて、学生たちは様々な映画部門を学び、スタッフの経費や資材、輸送など、さまざまなコストについて検討します。



4. 映画のグラフィック・アート (Movie Graphics)

学習要素:表現・美術・キャリア

対象レベル:小学生から高校生



創造力を活かしましょう!「ハリー・ポッター」の映画を制作する際に重要な要素の一つに、グラフィック・アートの技術があります。映画制作では、特にグラフィック・デザイナーのチームが、映画のシーンに生命を吹き込むため、細部までディテールを追加する仕事をしています。この授業では、学生たちはグラフィック・デザイナーの役割が映画制作においてどれほど重要なのかを学びます。



参加対象団体:国内の学校団体*1

授業可能日程:月曜日~金曜日

時間: ツアー体験の前 1レッスン60分(授業の所要時間:45分)

参加人数:1クラス最低20名 ※受講人数の上限は予約状況によりご相談

参加費:無料 (スタジオツアーチケット料金が別途必要)

ご予約方法:コンタクトセンターへお問合せください

https://www.wbstudiotour.jp/plan-your-visit/help-center/contact-us/



【学校団体のチケット料金】

スタジオツアー東京では、小・中高の学校団体向けのチケットをご用意しております。(20名様以上)

学校団体チケットの予約と支払いが完了した時点で、実際に施設を見学しながら、計画を立てられるよう、教職員向けのスタジオツアーの事前訪問チケットを2枚提供いたします。



スタジオツアー体験とほうきエクスペリエンスのデジタル写真1枚がセットになったチケットです。また、ほうきエクスペリエンスのプリント写真も特別価格にてご提供可能です。

※プリント写真は事前予約制(生徒のみ)

https://www.wbstudiotour.jp/plan-your-visit/schools/









【学校団体向けサービス】

スタジオツアー東京では、学校団体チケットをご購入いただいた学校に特別なフードメニューをご提供しております。

※事前予約制(生徒のみ)



*1 エデュケーション・プログラムの参加は、国内の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、認定インターナショナル・スクールなど(6~18才)、学校単位での受付となっています。



【参考】

ロンドンで本カリキュラムが受賞した英国の賞の数々



1)British Youth Travel Awards are coordinated by the British Educational Travel Association (BETA): https://www.britishyouthtravelawards.com/

イギリス国内の学生旅行の価値と成長を高める団体、「BETA」により、子どもたちの豊かな感性を育む内容が認められ、優れた教育プログラムに贈られる賞。



2)Arts Awards: https://www.artsaward.org.uk/site/?id=64

若者の芸術教育をサポートするプログラムに贈られる賞。



3)Sandford Awards: https://www.heritageeducationtrust.org/about-the-sandford-award

歴史的な資源、自然資源を利用した優れた教育サービスに対して贈られる賞。非常に厳格な審査プロセスがあり、安全保護と健康と安全の手順、顧客サービス、教師と生徒のフィードバックなどが評価基準となっています。



4)School Travel Awards: https://www.schooltravelorganiser.com/school-travel-awards

学生旅行に特化したイギリスの雑誌が、読者の投票をもとに優秀な企業や施設に贈られる賞。



5)Learning Outside the Classroom Badge: https://www.lotc.org.uk/providers/lotc-quality-badge-2/

博物館や城、植物園や市立農場、テーマパークや動物園、フィールドスタディやアドベンチャーセンター、探検や海外文化研修など、教室外でのあらゆるタイプの学習提供者のリスク管理と教育提供の質の両方を評価する、教育省とウェールズ政府によって認められた唯一の全国的な賞。



【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは】

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。東京に初めてオープンするスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。また箒に乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。



さらに、ここスタジオツアー東京には、11のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップが登場します。店内は特別に作られた7,000を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファーストなど英国の伝統料理をお楽しみいただけます。



アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、4時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験を得ることができます。



■チケット情報

スタジオツアー東京のチケットは公式ウェブサイトofficial website(https://www.wbstudiotour.jp/tickets/)でお求めになれます。チケット料金は下記の通りです。

大人 - 6,300円

中人 - 5,200円

小人 - 3,800円



全てのチケットは事前予約が必要となり、スタジオツアーでの購入はできません。



【魔法ワールドとは】

少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。8作もの大ヒット映画となった「ハリー・ポッター」シリーズは、人々の生活に魔法の物語を届け、「ハリー・ポッター」魔法ワールドは世界中で最も愛されるフランチャイズの一つとなりました。さらに、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオゲーム&モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、4つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会、そして近々始まる「ハリー・ポッター」のTVシリーズへと広がりを見せています。また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へ「ハリー・ポッター」シリーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、自らが魔法を発見する冒険へご招待します。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros.

Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)



【ワーナーディスカバリーとは】

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品と ユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーション を与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、 カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV、他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。



