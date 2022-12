[旅と学びの協議会]

松山大学の学生が愛媛県のPR映像を制作



旅と学びの協議会(事務局:ANAホールディングス株式会社)会員である株式会社AOI Pro.(本社:東京都中央区、代表取締役社長:潮田 一、AOI Pro.)が立ち上げた当会発の学生向けプロジェクト「地域の魅力を映像にしよう!~撮り旅~」を松山大学と実施、11月30日に成果報告会を行いました。





■「地域の魅力を映像にしよう!~撮り旅~」とは





広告映像制作を中心とした映像プロダクションのAOI Pro.が持つ映像制作のノウハウを学生に提供し、学生が旅をしながらその地で感じた地域の魅力を撮影・編集を行います。地域の魅力を1つの映像としてアウトプットすることで「旅×学び×映像」の可能性を追求し、映像を発信して地域の観光PRに活用していくことを目的とした当会発のプロジェクトです。プロジェクトが始動した2022年3月からこれまでに愛媛県・松山大学の他、昭和女子大学、今治明徳短期大学、長野県駒ケ根市の高校、熊本県立大学の学生が参加しました。

各大学・高校の「撮り旅」の詳細は以下よりご確認いただけます。

■松山大学の取り組みと成果報告会当日の様子

松山大学内の公募で選ばれた1~4年次生の33名の学生が「撮り旅」プロジェクトに参加。7月から9月にかけて、学生主体で企画からロケ地選定・取材交渉を行い、今治、大洲・内子、松山、宇和島、 久万高原、砥部を旅し、その地で感じた愛媛県の魅力を映像にまとめました。映像制作のプロの指導の元、撮影・編集をされた学生のオリジナリティ溢れる作品は、22作品にのぼり、各地の魅力がたくさん詰まった映像となりました。

11月30日に行われた成果報告会では作品の上映と表彰が行われ、「AOI Pro.賞」や「松山大学賞」、「まじめなえひめ研究所賞」、「旅と学びの協議会賞」がそれぞれ発表されました。

受賞した学生からは「映像制作における企画から編集までの一連の流れを通じて、考え抜く力や問題解決力などの社会で必要な力を楽しみながら身につけることができた。これからの活動にも活かし、新たな作品を作っていきたい」とプロジェクトへの感想が寄せられました。







<受賞作品>

●旅と学びの協議会賞・AOI Pro.賞 ダブル受賞作品

【撮り旅 in 松山】シネマティック三津浜

https://youtu.be/IaWRcVFwpwY



●AOI Pro.賞

企画・撮影・編集にてサポートを行ったAOI Pro.がその過程を考慮した上で、映像のプロとしての目線で審査をし、より優れた作品に賞が授与されました。

【撮り旅 in 今治】女子旅におすすめ!しまなみ海道周辺観光スポットを紹介

https://youtu.be/6xIqAM2DilY

【撮り旅 in 今治】ふらっと出かけて気分転換 #今治めぐり

https://youtu.be/YOzmiMcYgBk



●松山大学賞 受賞作品

【撮り旅 in 今治】愛媛の魅力再発見!~1日中楽しめる町、今治~

https://youtu.be/nqcwMpo4VvA

【撮り旅 in 久万高原・砥部】愛媛に来てみんけん

https://youtu.be/wj9YvvaKkFc

【撮り旅 in 宇和島】宇和島でリラックス旅!(松山大学)

https://youtu.be/xKAH6xn2XLk

【撮り旅 in 大洲】自然豊かな大洲の魅力とおもてなし

https://youtu.be/BtYEH6GBZR0

【撮り旅 in 大洲・内子】summer trip

https://youtu.be/A4jz8kf607Q

【撮り旅 in 大洲・内子】内子・大洲~自然と歴史の街並み~

https://youtu.be/YhpqcqeJWCA

【撮り旅in今治1.】

https://youtu.be/zNyNclo77gY



●まじめなえひめ研究所賞

映像をプロから学ぶオンラインコミュニティ「AOI Film Craft Lab.」のコミュニティスペース「JUKU 松山」がある愛媛県「まじめなえひめ研究所」より、「エンタメ性」の高い作品に賞が授与されました。

【撮り旅 in 大洲・内子】Ehime Vlog

https://youtu.be/UWX-OFNDBpE



●旅と学びの協議会賞 受賞作品

当会は、「松山行きのフライトで流したい・見たい映像」という視点で審査し、より優れた作品に賞が授与されました。

【撮り旅 in 松山】松山でのんびり旅!

https://youtu.be/3fEvWc91LHw

【撮り旅 in 大洲・内子】歴史と自然を体感!

https://youtu.be/4UqwJZzdr14



■株式会社AOI Pro.からのコメント

この「撮り旅」プロジェクトは、映像制作を通じて様々な学びや感動体験を学生に提供すること、映像制作の楽しさを学生に感じてもらうこと、そして映像で地域を盛り上げていくこと、を主な目的に今年1月に立ち上げました。

3月の松山大学でのトライアルを皮切りに、様々な地域でこのプロジェクトを実施できていることを大変嬉しく思っております。

今回、松山大学 教職員の皆様のご協力により、松山大学の学生が制作した22作品をお披露目いたしました。どの作品も地域の魅力溢れる素敵な映像ばかりです。

参加者からは、「地域の魅力を発見でき、その地域を好きになった」「取材先で地元の方々に親切にしていただき、これからもその地域のために何かしたいと思った」「映像制作を楽しみながら、課題解決力などの社会に通用するスキルが身につけることができた」等の声をいただきました。

これからもこの「撮り旅」が学生の成長や地域活性化に寄与できるよう、プロジェクトを広げていきたいと思っております。



■株式会社AOI Pro.とは





1963年の設立以来、テレビCM制作を中心とした映像プロダクションとして国内で業界トップクラスの地位を確立。年間約1,000本を超える広告映像制作に加え、映画やドラマの制作も行う。グループ内に企画、演出、プロデュース、3DCG制作、最新機材を備えた撮影スタジオやポストプロダクションなど、映像制作に関わるリソースを完備しています。海外にも制作拠点を持ち、グローバル案件にも幅広く対応しています。



代表者 代表取締役社長 潮田一

本社所在地 東京都中央区銀座8-15-2 銀座COMビル8-10F

設立 1963年10月25日

資本金 1億円



■旅と学びの協議会とは





「旅と学びの協議会」は、ANAホールディングス株式会社が、立命館アジア太平洋大学(APU)学長 出口治明氏、理事 東京学芸大学大学院准教授、スタディサプリ教育AI研究所所長 小宮山利恵子氏、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授 前野隆司氏、駒沢女子大学観光文化学類准教授 鮫島卓氏をコアメンバーとした有識者とともに、教育工学・幸福学・観光学の視点から、旅の効用を科学的に検証し、次世代教育の一環として旅の活用を提言することを目的に2020年6月に設立した任意団体です。

URL:https://ana-conference.com/



■問い合わせ

旅と学びの協議会事務局 (平日9:00-18:00)

ana-conference@anahd.co.jp



