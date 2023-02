[Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited]

対面会議や多拠点で活用、会議の質が向上



テレビの基幹部品やディスプレイを提供する世界のリーディングカンパニーである广州视源电子科技股份有限公司、略称:CVTEの自社ブランド「MAXHUB(マックスハブ)」は、インタラクティブ・フラットパネル(IFP)「All in One Meeting Board V6 Classic」をメルセデス・ベンツ長野、中勢製氷冷蔵株式会社、三洋自動車株式会社の3社が導入したことを発表します。











「All in One Meeting Board V6 Classic」は電子ホワイトボード機能とプレゼンテーション機能、Web会議ソリューションを統合したインタラクティブ・フラットパネルです。スタイリッシュでエレガントなデザインと最先端のテクノロジーを採用しており、あらゆるオフィススペースに設置することができます。ユニファイド・コミュニケーション(UC)業界の新しいベンチマークと高解像度の鮮明さを提供する4800万画素の超広角カメラを標準搭載し、4Kの超高精細ディスプレイで、Delta E≤2の色精度と90%のNTSC色域を備えており、鮮やかで自然な映像を表現できます。また、音声は、8アレイマイクと2°の超精密音声源定位により、非常にクリアな音声を確保。さらにAI音声追跡とAIノイズリダクションテクノロジーを組み合わせて搭載することで、音声が自然で途切れることのなく会話をすることができます。



メルセデス・ベンツ長野は、大型タッチパネルモニターを導入したことで、会議や研修時にそれぞれが端末の画面を見ていた環境から、全員で共通の画面・共通の箇所を見ながら打ち合わせを進められるようになりました。また社員研修でも、鮮明な画像を明るい部屋で表示することができ、非常に見やすくなりました。



中勢製氷冷蔵は、MAXHUBが高品質なカメラ、マイク、スピーカー、PCなど会議に必要な機能を搭載しているため、会議開始前の設置準備にかかる時間やコードの挿し替えの煩雑を削減でき、会議に一体感が生まれ、会議の質が向上しました。



三洋自動車は、MAXHUBを多店舗で導入し、常時オンライン会議ツールに接続をして必要な情報をどの店舗でも見られる環境を整備。店舗間コミュニケーションの強化、ならびに経営陣の意思決定や会社方針をしっかりと共有できるようになりました。



※各社の導入事例詳細は正規販売代理店ナイスモバイル株式会社のサイトをご覧ください。

■メルセデス・ベンツ長野 https://nicemobile.jp/case/mercedes-benz/

■中勢製氷冷蔵 https://nicemobile.jp/case/chuseiice/

■三洋自動車 https://nicemobile.jp/case/miechuo/



<MAXHUB V6 Classic製品特長>

プロ仕様の 4K 超高解像度ディスプレイ

プロ仕様の 4K 超高解像度ディスプレイを標準搭載し、△E≤2 の色精度と 90% NTSC 色域を備え、鮮やかで自然なグラフィックは空間を超え、チームが一か所に集まっているようなビジュアル体験を実現できます。



48MP 超広角カメラとオートフレーミング機能により様々なオフィスシーンに対応

高解像度の明瞭さを提供する 48MP 超広角カメラが搭載。受光面が 25%、視野が 37.3% 拡大。オートフレーミング機能により、最適な角度で映し出すため、会議室に集まる参加者を隅々まで映し出します。また、ワイドダイナミック レンジ (WDR) テクノロジーを搭載しているため、オフィススペースの照明に関係なく、明るい場所も暗い場所も視認性を高め、きれいな映像を維持します。



AIが補完し途切れることなく、明瞭な音声

8アレイ マイクと2° の超高精度の音源定位によるクリアな音声とAI ノイズ低減技術と組み合わせた AI ボイストラッキングにより、自然で途切れのない会話をすることができます。



オリジナルソフトウェアで同時に最大4台のデバイスから画面共有

MAXHUB Share ソフトウェアを使用することで、4K 解像度のまま、最大 4 台のデバイスから同時にワイヤレスで画面を共有が可能。





※製品仕様の詳細は、MAXHUBブランド公式HPをご覧ください。https://www.maxhub.com/jp





MAXHUBについて

「MAXHUB(マックスハブ)」は广州视源电子科技股份有限公司、略称:CVTEの自社ブランドです。テレビの基幹部品やディスプレイ開発の技術を活かし、スマートディスプレイやユニファイドコミュニケーション製品といったオーディオビジュアルテクノロジーで業界をリードしています。今後も研究開発(R&D)主導の組織として、チームワークをより効率的かつ効果的にするための様々なソリューションを開発していきます。ブランド詳細はこちらのHPをご覧ください。https://www.maxhub.com/jp



