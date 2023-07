[株式会社スリーピース]

国内外で活躍するレジェンド級ダンサーや次世代のダンスシーンを担う逸材がゲスト参戦! バトル優勝者にはVITASデリシャスプロテインを贈呈!



フィットネスブランド「VITAS」を運営する株式会社スリーピース(本社:東京都豊島区)は、アメリカ・サンフランシスコ発のアパレルブランド「Spin Control」が主催するダンスバトルイベント「SpinControl Japan Jam」(7/9(日)開催)においてメインスポンサーを務めます。











大会概要







■大会名

Spin Control Japan Jam

■日時

2023年7月9日(日) 12:00~19:30

■会場

Hypermix 門前仲町

(東京都江東区門前仲町1-13-12)

■アクセス

東京メトロ東西線「門前仲町駅」3番出口より徒歩1分

■入場料

¥3,500-+ワンドリンク

■スポンサー

VITAS、MESSY WEEKEND、Sky Building

■公式アカウント

https://www.instagram.com/thespincontrol/











「Spin Control JAM JAPAN」とは





アメリカ・サンフランシスコ発のアパレルブランド「Spin Control」と、ブレイクダンスシーンの元祖となったRock Steady Crewの元メンバー「Ynot」とのコラボレーション「Spin Control X YNOT Collaboration 2023」を記念し、東京・門前仲町で開催されるイベント。

世界的に有名なジャッジとゲストバトラーも参加するダンスバトルが行われる予定で、世界的に知られるアメリカのDJ Fleg、Found Nation Crewの日本人センセーションIssei、国内外の大会で優勝をおさめるブレイキン界の神童Tsukkiなどが出演します。



バトルカテゴリーは3on3のブレイキンバトルと1on1のトップロックバトルが予定されています。イベント終了後、すべてのバトル映像はSpin ControlのSNS上に公開されます。



< YouTube >

https://www.youtube.com/@SpinControl



< Instagram >

https://www.instagram.com/thespincontrol/



■3 VS 3 Breakin Battle (100 チーム制限|12チームピックアップ)

< ゲストバトラー >

【1】Found Nation ( Issei | Yu-ki | Ryo-Spin )

【2】The Floorriorz ( Nicolas | Isaki | Honoka )

【3】Waseda Breakers ( Azuma | Hideki | Takateru )

【4】Heroes ( Tsukki | Shoya | Kent )



■1 VS 1 Top Rock Battle (ジャッジ:YNOTのみ)



< ジャッジ >

YNOT

NORI (The Flooriorz / Take Notice)

WING ZERO (Found Nation)

ABERE (Waseda Breakers) ※予選+Alternate Judge

ILLZ (United Rivals / Ground Illusionz) ※Alternate Judge



< DJ >

Marski (MZK)

Tee (READY TO ROCK)

Fleg



< MC >

Seiji (StruggleZ / KUROOBI)

Toma (PITB)



VITASがスポンサードするダンサー・Tesar°が参戦





「Spin Control Japan Jam」3on3ブレイキンバトルにVITASがスポンサードするYouTuber・Tesar°(Bboy-Name Yosshi)が参戦いたします。Tesar°にとっては8年ぶりとなるダンスバトル復帰戦となります。







< Tesar° プロフィール>

10代の頃にブレイキンを始めて以来、数々の世界大会を獲得。その後、19歳よりエンターテイメント業界 (吉本新喜劇・USJ・DPR・MVなど)に進出。2016年、肘の負傷によりブレイキンの世界から引退。その後ドバイへ移住、活動の舞台をYouTubeへ移行。運営チャンネル「メトロンブログ」ではドバイでの生活の様子を投稿、特に筋トレ動画が大きくヒットし、登録者数77万人(2023年7月現在)の人気チャンネルへと成長。「メトロンブログ」以外にもフィットネス、映像、カルチャーのYouTubeチャンネルを運営している。



< Tesar° からのコメント>

原動力は「自分自身への挑戦」

ダンサー復帰を決意したのは今からちょうど1年前。「大会に出る」という目標を掲げ、自分の肘と向き合いながら練習を続けてきました。「メトロンブログ」を見ている視聴者の皆様に「やりたい事は、行動1つで実現できる」というメッセージを発信できるいい機会だとも思っています。当日は僕のブレイキンのルーツである「CUBE」「MORTAL COMBAT」のオリジナルメンバーのKAKUとRyomaとバトルに臨みます。来場してくださる観客の皆様に恥ずかしくないパフォーマンスをできるよう、そして僕の復帰を喜んで迎え入れてくれた2人に胸を張れる自分になれるよう全力を尽くします。



スポンサード概要





【1】メインステージにフロアステッカーを掲示







「Spin Control Japan Jam」メインステージにVITASのフロアステッカー(3m×3m)を掲示いたします。



【2】プライズ提供







3on3ブレイキンバトル、1on1のトップロックバトルの各優勝者に「美味しさ」と「含有成分」の両方にこだわった理想のカラダをつくるホエイプロテイン「VITAS DELICIOUS PROTEIN各種」を贈呈いたします。



< VITAS公式サイトはこちら >

https://vitas.fitness/shop?uqid=5wo0c824634861w1&bid=6ayb9f3b36542782



株式会社スリーピースについて





会社名:株式会社スリーピース

代表者:代表取締役 高橋 達也

本社:東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容:健康食品等の企画・開発・販売

設立:2015年(平成27年)8月

資本金:10,000,000円

TEL:03-6812-1093

URL:https://three-peace.tokyo/



