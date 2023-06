[一般財団法人PEACE DAY]

たった一日でいいから「人と人が争わない日」をつくろう── 。今年はより多くの方とパートナーシップを広げるため、平和に関する映画の上映会を主催してくださる個人、お店、企業等を募集します。



一般財団法人 PEACE DAYは、ビジョン「争いのない平和な世界を実現する」を掲げ、毎年9月21日 の「国際平和の日(通称ピースデー)」の認知向上と具体的なアクションが広がることを目指しています。個人・企業・団体がつながるプラットフォームとなって世界平和に貢献するムーブメントを起こすために、代々木公園で野外フェス「PEACE DAY」を開催しています。2023年は9月15日(金)~9月21日(木)までの1週間を「PEACE DAY 2023/PEACE DAY WEEK」として、さまざまなアクションを展開します。今回のプレスリリースでは主に、参加型企画「PEACE DAY映画祭2023」の概要をお伝えいたします。









■「PEACE DAY 2023/PEACE DAY WEEK」開催概要

今年は9月21日「国際平和の日(ピースデー)」を含む、9月15日(金)~9月21日(木)までの1週間を「PEACE DAY 2023/PEACE DAY WEEK」として、さまざまなアクションを展開します。



■期間中のスペシャルイベント

2023年9月15日(金)~9月21日(木)、全国の映画館、カフェ、ライブハウスなどの会場での「PEACE DAY 映画祭 2023」を開催。



9月16日(土)

多彩なスピーカーが登壇し、参加者とともに世界平和に繋がるテーマを幅広い切り口からディスカッションし、世界平和を実現するためのアクションをみんなで考える「PEACE DAY 2023 スペシャルシンポジウム」を開催。



9月18日(月)

学生向けの平和テーマの映像祭である国際平和映像祭と連携し、「PEACE DAY × 国際平和映

像祭2023」を開催。



9月21日(木)

国際平和の日(ピースデー)当日は、東京・渋谷の代々木公園でアーティストや社会課題解決

に取り組むゲストを招いた「PEACE DAY2023」を開催。



今回のプレスリリースでは開催発表と共に「PEACE DAY映画祭2023」の概要をお伝えいたします。



■「PEACE DAY映画祭2023」

今年は、関連イベントのひとつとして、「PEACE DAY映画祭2023」をユナイテッドピープル株式会社の代表であり、国際平和映像祭の代表理事でもある関根健次氏のご協力のもと、開催します。



みんなで平和をテーマに映画の企画を持ち合って、映画祭をつくろう!

平和をテーマに、社会問題への気づきとなる映画や、共に考えディスカッションをしてみたい映画、自主映画などを、「PEACE DAY 映画祭2023」で上映をしてみませんか?



ユナイテッドピープル株式会社では「人と人をつないで世界の課題解決をする」をミッションに、映画買い付け・配給・宣伝・制作、映画の上映会ポータルサイト「cinemo (シネモ)」を運営しています。本イベントでもそれらの知見やサービスを用いて、配給、WEBやSNSでの上映情報拡散、当日の上映までのサポートなどを行い、「何かやりたいけれど、フォーマット・団体を持っていない人」を全力でサポートします。

cinema(シネモ):https://www.cinemo.info/







cinemoに掲載されている映画であれば、どの映画を選択していただいても構いませんが、PEACEDAY WEEKの期間中、割引対象映画10作品の中からの選択をしていただけると、上映最低保証料金は通常時の半額となります。その際は、事前に関連プログラム登録が必要となります。

お申込み方法と共に、下記のリンク内にてご確認ください。



PEACE DAY 映画祭 2023 特設ページ(cinemo):

https://www.cinemo.info/peaceday2023_filmfestentry.html



ぜひ、ピースデーに合わせて、一緒に平和関連の映画上映会を行い、「PEACE DAY映画祭」をつくりあげましょう!



■「PEACE DAY 2022」

昨年盛況のうちに終了した「PEACE DAY 2022」は、横須賀・ソレイユの丘と、渋谷・代々木公園の2箇所でSPECIAL EVENTを開催。期間中にはオンライン/オフラインのハイブリッド形式で様々なイベントを展開しました。



「長井海の手公園ソレイユの丘」では、親子で楽しく「平和」を考えるコンテンツが集合。子ども達に人気のアーティストによるライブや、フィンランド大使館と連携し、フィンランドを象徴する文化であるサウナ体験を提供しました。



9月21日「国際平和の日(ピースデー)」当日の開催となった渋谷・代々木公園では、様々なジャンルの起業家、アスリート、アーティストをゲストに招き、平和を考えるきっかけを作るブースを設置。キャンドルナイトで代々木公園に集う全ての人と一緒に平和を想い、祈る、特別な1日となりました。







■国際平和の日(ピースデー)とは





9月21日 は、国連が定めた 国際平和の日(通称ピースデー)です

Believe in Peace, with Love.



人類は有史以来、人が人を殺さない日はないといわれています。たった一日でいいから「人と人が争わない日」をつくろう。それが9月21日の「国際平和の日=ピースデー」です。



争いのない平和な世界を、そして、誰もが幸せになれる素晴らしい世界を本気で実現するために、今、私たちができることはなんだろう?世代、立場、すべてのジャンルを超えて楽しめる野外フェス、PEACE DAYはそんな想いで2018年に生まれました。



開放感溢れる音楽ライブやパフォーマンス。多種多様な学びと発見のあるトークセッション。明るい未来への思いがこもったマーケット。こんな時代だからこそ、ちゃんと立ち止まってみんなで平和について考えたい。そんな想いから、2020年より場所を選ばずに参加できるオンライン配信もスタートし、2023年度で開催6回目を迎えます。



音楽やトークを自由に楽しみながら、その先に広がる世界や平和を見つめ、考える、特別な1日です。



■「PEACE DAY」とは

一般財団法人 PEACE DAY(代表理事:井上 高志 <株式会社LIFULL 代表取締役社長> )は、ビジョン「争いのない平和な世界を実現する」を掲げ、毎年9月21日 の「国際平和の日(ピースデー)」の認知向上と、個人・企業・団体がつながるプラットフォームとなって世界平和に貢献するムーブメントを起こすことを目指し、現在は毎年9月21日に開催する野外フェス「PEACE DAY」の開催を中心に活動しています。



「PEACE DAY」は、たった一日でいいから「人と人が争わない日」をつくろう。そんな想いを広めるために、世代、立場、すべてのジャンルを超えて楽しめる野外フェスとして2018年からスタートし、今年で6回目を迎えます。



■「PEACE DAY 2023」概要



事業名称:PEACE DAY 2023

開催日時:2023年9月15日 (金) ~21日 (木) 各日程にて実施

主催:一般財団法人PEACE DAY

ウェブサイト:https://peaceday.jp/



