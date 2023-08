[ONO貿易株式会社]

DL数10億人超え☆世界的大ヒットスマホゲーム「ポケモンGO(R)」。そのサポートツールとして“マストバイ”となった自動捕獲ツール”から新商品が誕生!世界的人気メーカーが見せた、脅威のスペックに大注目!



ONO貿易株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:札場祐貴)は、ゲーム周辺アクセサリー機器開発を行う台湾メーカー「Brook」とポケモンGO(R) スマホアプリ向け「ポケットオートキャッチ「Light」」において、2023年7月に本商品の日本代理店契約を締結致しました。「Brook」は、2023年には2商品に渡り世界的デザイン賞を受賞するなど、その高いプロダクト技術に世界中から注目される優良メーカー。弊社では本商品「ポケットオートキャッチ「Light」」を、大手プラットホームの楽天、amazonを始めとする弊社ショップにて、同年8月20日より販売を開始致しました。







【「ポケモンGO(R)」世界累計収益8660億円を突破!進化する“ポケモン・アイテム自動獲得ツール”】



スマホを片手に、全国各地に点在するポケモンを捕まえようと「ポケモンGO(R)」ユーザーで溢れた2016年。子供から大人までの老若男女が夢中となり、社会現象とまでなったスマートフォン向けゲームアプリは、今全世界でのDL数が10億人超えを記録。アプリ調査会社のSensor Towerは、2016年7月のリリースから2023年2月までの「ポケモンGO(R)」世界累計の収益が65億ドル(8660億円)を突破したとするレポートを公開しました。続いて、2022年に行われた「ポケモンGO(R)」のイベント「fest」でもその経済効果は78億円を記録し、「ポケモンGO(R)」の勢いは止まることを知りません。この驚異的大ヒットゲームとなった最大の要因には、スマホのGPS機能を使用し、現実世界と連動したリアルさが存在します。また、場所や天気、時刻、またイベント開催によって出現するポケモンが変化することや他のプレーヤーとの対戦などもファン心をグッとキャッチし続けている人気の秘密ではないでしょうか。

そして、ファンを魅了して止まない「ポケモンGO(R)」の“ポケ活”のお供として、プレイヤーの”マストバイアイテム”となっているのが、野生ポケモンの自動獲得&ポケストップを自動で回してアイテムを自動回収してくれる、画期的ツール「オートキャッチ」シリーズです。オートキャッチシリーズは「ポケモンGO(R)」の人気と比例して、今や多くの商品がリリースされ、その機能性の進化が止まりません。一度使用したらもう手放せない!?との声続出の「ポケット オートキャッチ」の凄さとは!?









【ポケ活★エンジョイ度が倍増!!︎ 商品累計販売数8万台以上を記録した、“オートキャッチ”シリーズ】



様々なポケ活サポートツールが存在する中で、爆発的販売実績を記録するのが、「ポケモンgo plus(ポケモン ゴープラス)」などの「ポケット オートキャッチ」シリーズ商品。弊社が既に扱う腕時計型「ポケット オートキャッチ Reviver Dia(リバイバー ダイア)」「ポケット オートキャッチReviver plus(リバーバー プラス)」は、スマートウォッチのように腕につけて持ち運べる気軽さと防水機能を始めとする便利機能故に、多くの「ポケモンGO(R)」ユーザーに愛用され、商品累計販売数はなんと8万台以上を突破する人気ぶり。未だその人気は衰えず、“ポケ活★エンジョイ”に欠かせないマストバイアイテムとして定着しています。





ちなみに、この商品を手掛けたのは、台湾のゲーム周辺機器ブランド「Brook」。同社は20年に及びゲームハードウェア設計・製造の経験をもち、世界3大デザインアワード“Red Dot Design Award”でプロダクト賞を受賞した世界お墨付きのブランドメーカー。そんな「Brook」から、この度リリースされたのが、「ポケット オートキャッチ」シリーズの最新モデル!「Pocket Auto Catch Light(ポケットオートキャッチ ライト)」です。

この 「Light(ライト)」は、「Pocket Auto Catch」シリーズの安定した通信機能と充実したオートキャッチ機能はそのままに、持ち運びにさらに重点を置き、既存商品を上回るシリーズの史上最小型・軽量版を果たした商品です。

しかしながら、通常のコンパクト化仕様商品リリースの説明だけで終わらせてくれないのが、世界が認めたメーカーが手掛けるこの商品の凄い点。優秀なオートキャッチを探している方、または初めてオートキャッチを持つ方には、是非手にとってほしいオススメの商品です。



<「Pocket Auto Catch Light(ライト)」のココが凄い!ポイント“10”>

野生ポケモン・アイテムが自動捕獲できるオートキャッチ機能搭載!



重さはわずか10g!サイズは32mmの超コンパクト仕様



”RGBライト”表示で視覚的に分かりやすいステータス表示



2つのbluetooth(ICチップ)搭載で、デュアルアカウント同時接続可能



2デバイスとの同時接続可能



長時間バッテリー(40mAh)搭載! 60分間のフル充電で、最大15時間駆動可能



アップデートやカスタマイズができる、Brook専用アプリ「Pocket Center」



Brook公式!持ち歩きに便利なブラックレザーケース付き



世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award」を獲得の人気メーカー



便利な「Type-C」充電を採用















この 「Pocket Auto Catch Light(ポケットオートキャッチ ライト)」】は、「ポケモンGO(R)」対応「オート キャッチ 」シリーズの2023年最新版。

新作「Light(ライト)」でまず驚く点は、なんと言っても見た目のコンパクトさとその軽さ。なんと、わずか10gという、他商品のオートキャッチ史上最小・最軽量を実現しました。「Light(ライト)」の重量:10g/寸法:32mm(円型の直径)が一体どれくらいのものかというと、日本の500円玉硬貨が重量:7g/寸法:26.5mmなので、それより若干上回る重量とサイズ感だということがわかります。収納スペースに気を遣うこともなく、ポケットや鞄などにぶら下げて持ち歩ける気軽さと、キーホルダー付き専用レザーケースも用意されているので、商品の保護も○。さらに、「Light(ライト)」の凄い点はここでは終わりません。驚異のスペックと言っても過言ではない、2台(デバイス)同時接続 & 2つのプロファイルを必要とする”デュアルアカウント同時接続”が可能に!!

これは、本製品1台で2つのアカウントの接続ができ、ペアリングと同時にメインアカウントだけでなく、もう一つのサブアカウントとも接続でき、自動でポケモンやアイテムの捕獲・回収をしてくれる、まさに効率的抜群のハイスペック商品です。その仕組みは、高品質な2つの「Bluetooth」ICチップを搭載していて、その数は類似他商品の2倍の数。しかもこの商品の素晴らしさを示す指標としては、2023年に行われた世界3大デザイン賞の“Red Dot Design Award”の受賞実績がそれを物語ります。無駄のないスタイリッシュなボディと高機能性を両立した「Light(ライト)」は、世界が認めるもの納得の商品ではないでしょうか。

そして、「Brook」製商品のおすすめポイントととして、機能強化や自分好みにカスタマイズができる、専用アプリ《Brook Pocket Center》に対応しています。

「Pocket Auto Catch Light(ポケット オートキャッチ ライト)」】があれば、「毎月いろいろなイベントがあるのに予定が合わなかった」「時間がなくて参加できなかった」など、そんな悲しい気持ちともお別れです!「ポケットオートキャッチ」を装着で、「色違いポケモン」や「特殊わざ持ちポケモン」のコンプに近づけること間違いなし。コンパクトながらも、デュアルアカウント同時接続機能やデバイス2台同時接続機能など、高機能搭載の「Pocket Auto Catch Light(ポケット オートキャッチ ライト)」】は、

「オートキャッチ」を既に所有されているユーザーさんにも満足点の高い商品ではないでしょうか?







【より便利になった充電方法&こんなに簡単でいいの?「Pocket Auto Catch Light(ポケットオートキャッチ ライト)」の簡単ペアリング方法!】

「 Light「ライト」」のフル充電はわずか60分で完了!最長15時間の連続使用を可能としていて、仮に毎日3~4時間連続使用した場合では、メーカーのテスト環境で約5日間の駆動に成功しました。バッテリー切れの心配なしの長時間バッテリー対応仕様の点も安心してプレーができますね。

さらに、「バッテリーが危うい・・・」そんな時でも、「 Light「ライト」」の機能が効力を発揮!コンセントに差し込んで通常充電ができない時には、低電流モード対応のモバイルバッテリーに対応(イヤホンなどの電池容量が少ない機器を充電する際に最適なモード対応)しているので同梱のType-C to C ケーブルを使用して充電が可能です。

続いて、「 Light「ライト」」のペアリング方法も簡単にご紹介!まずは、接続のために、スマートフォンのBluetoothを「ON」!次に、ポケモンGOのマップを表示させ、メインボタンをタップ。右上の設定ボタンから接続デバイスの「pokemon go plus」を選択すればペアリング完了。超簡単ステップに加えて、安心の日本語説明書付きです。

高機能でユーザー視点に立った商品開発を得意とする「Brook」。ちなみに同メーカーは2023年に実施された、主催する国際的なプロダクトデザイン賞である“Red Dot Design Award”で、「Pocket Auto Catch Light(ポケット オートキャッチ ライト)」を含む、「Brook」の2商品が受賞するという快挙を得ました。「Brook」にとってこの賞の受賞は、ゲームユーザーによって構築されたブランド評価に加え、今や世界が認める革新的なプロダクト設計を行うメーカーとして評価された瞬間。「オートキャッチ」選びには、間違いのない優秀メーカーの新作、「Pocket Auto Catch Light(ポケットオートキャッチ ライト)」を是非手にとってみては!?







■史上最もコンパクトなのにハイスペック!新作「Pocket Auto Catch Light(ポケット オートキャッチ

ライト」が《特典付き》で購入できるショップはコチラから↓







ーーーーーーー 製品概要 ーーーーーーーーー

【商品名】 スマホアプリ ポケモンgo用 Pocket Auto Catch Light(ポケット オートキャッチ ライト)

【発売日】 2023年8月

【商品仕様】

・重量:10g

・サイズ:32mm × 32mm × 15mm

・Bluetoothバージョン:4.0以上

・接続可能デバイス数:2

・技適認証:取得済み

【価格】¥11,980

【商品内容】

・Pocket Auto Catch Light 本体 ×1

・日本語説明書 ×1

・Type-C to C ケーブル x1

・レザーケースホルダー (ブラック) x1

・Brook Gaming 看板娘ステッカー x1

・メッセージカード x1

【メーカー専用アプリ】

アプリをダウンロードすると、デバイスのファームウェアのアップデートやユーザーエクスペリエンスを向上させるための設定の変更など多くの機能が利用できます。

<Google play>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brook.reviver&hl=en&gl=US&pli=1

<App Store>

https://apps.apple.com/jp/app/pocket-center/id1583742878



------- 本件に関するお問い合わせ先 --------------------

商品名:「Pocket Auto Catch Light(ポケット オートキャッチ ライト)」

日本正規販売代理店

会社名:ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

代表者 : 札場祐貴

事業内容 : オンライン販売事業

TEL : 03-6869-0665(代表)

受付時間:平日 10:00~17:00

E-mail : yuki.fudaba@ono-corp.com

---------------------------------------------------------------------------



