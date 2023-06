[A'alda Japan 株式会社]

A’alda Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中健太、CEO:祭原祐 以下、A’alda)はメインサポーター朝日インテック株式会社(愛知県瀬戸市、代表:宮田昌彦)本社にて、2023年5月8日に「先進獣医療から学ぶネクストイノベーション」をテーマとして低侵襲治療などを題材に取り扱う国際獣医療シンポジウムを開催しました。現在、アーカイブ動画を配信中です。





当シンポジウムは、獣医師や獣医療関係者を中心として国内外総計650名の方々に参加いただきました。



先進獣医療の認知を上げることを目的として、低侵襲治療(主にIVRなど)や科学的根拠に基づいた内科学(NMNなど)の分野における研究発表及びパネルディスカッションを実施し、イベント後半の懇親会では、現地参加者様同士の交流や各協賛会社様の製品サンプルなどの展示物体験などが行われました。



(イベント紹介動画)







現在、シンポジウム全体のアーカイブ動画を配信しておりますのでどうぞご覧ください。



■ 視聴方法

LINE公式アカウントならびにシンポジウム視聴登録後、動画視聴用URLをお送りします。

LINE : https://lin.ee/QVd09yK



■ 配信スケジュール

【配信開始日 5/26(金)】

プログラム1.:今後発展していく先進獣医療IVRを知る

・Dr.浅野:軟部外科領域におけるIVR活用

・Dr.浅野、Dr.藤田、Dr.林:パネルディスカッション



【配信開始日:6/2(金)予定】

プログラム2.サプリを活用した認知機能障害の改善・緩和

・Dr.Theresa Fossum



【配信開始日:6/9(金)予定】

プログラム3.NMNを活用した健康寿命の促進

・Dr.Richard H.Kaszynski

・Dr.Richard H.Kaszynski、Dr.Theresa Fossum、Dr.林:パネルディスカッション



【配信開始日:6/16(金)予定】

プログラム4.:循環領域におけるIVRの世界的な現状

・Dr.Matt Miller:欧米におけるIVR応用

・Dr.Matt Miller、Dr.福島:パネルディスカッション



■ 会社概要

【グローバル・ヘッドクォーター】

会社名:A’ALDA Pte. Ltd,.

本社所在地:8 Temasek Boulevard #35-02A, Suntec Tower Three, Singapore (038988)

代表者:奥田 昌道

設立日:2019年4月

URL :https://aalda.com



【日本法人】

会社名:A’alda Japan 株式会社

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 3F

代表者:代表取締役 田中 健太、CEO 祭原 祐

設立:2020年7月

URL:https://aalda.com/company/japan/



