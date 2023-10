[一般社団法人みなみあそ観光局]

南阿蘇の新たな野外フェスイベント「阿蘇ビート2023」へ森高千里の参戦が決定しました。



「新たな南阿蘇村を世界へ!音楽劇場アスペクタを舞台に、miyake氏(mihimaru GT)による総合プロデュースにて2023年11月3日(金・祝)に初開催される野外フェスイベント「阿蘇ビート2023」。本イベントにて音楽と食を通じてエシカルビレッジ"南阿蘇"を多くの方にご体感いただき、2016年熊本地震にて甚大な被害を受けた南阿蘇村の復興を新たなフェーズへと進めていきます。



*エシカルビレッジとは「人、社会、地球にやさしい」をコンセプトに、持続可能な村を目指す取り組みです







miyake氏(mihimaru GT)による総合プロデュースにて、伝説の野外音楽劇場アスペクタから熊本地震からの復興を遂げた南阿蘇を発信する新たな野外フェスイベント「阿蘇ビート2023」。この度、最終アーティスト発表として、熊本県出身でもある森高千里さんの参戦が決定しました。







■参考:森高千里 公式WEBサイト

http://www.moritaka-chisato.com/



森高千里





【総合プロデューサー miyakeよりコメント】

阿蘇ビート2023!

遂に出演アーティストが今回のお知らせで全てになります!最後に発表させていただく方は、なんと!熊本のご出身でもある、森高千里さんに決定致しました!

先日ご報告させていただきました、八代亜紀さんのご病気の療養による出演キャンセルを受けて、ピンチヒッターのオファーにご快諾いただきました!

本当に感動しております。

今回のフェスを通じて、色々なご縁をいただきました。

個人的にも、幼い頃から森高さんのご活躍はよく拝見させていただいてました。その森高さんのライブステージが南阿蘇にて生で観られるなんて、光栄すぎて感謝でしかありません!

フィナーレでの2000発の花火はもちろん、様々な年代の方に楽しんでもらえるフェスになること間違いないです!!

豪華アーティストが揃った、阿蘇ビート2023!!

11月3日(祝/金)はアスペクタにて皆さまのご来場をお待ちしております!



miyake (mihimaru GT)





【阿蘇ビート2023 開催概要】

日程:2023年11月3日(祝・金)



時間:開場10:00/開演11:00/終演20:00



会場:熊本県野外劇場アスペクタ(阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9)



主催:阿蘇ビート2023実行委員会



企画制作:ビートニックス株式会社



制作・運営:株式会社PUNCH-LINE、株式会社LONG LINE、株式会社FROG、株式会社NOKYD、株式会社ブランニューウェイブ



協力:株式会社キョードー西日本、南阿蘇村草原再生・あか牛復興プロジェクト推進協議会



後援:熊本県、南阿蘇村、株式会社あそ望の郷みなみあそ、一般社団法人みなみあそ観光局、南阿蘇村商工会、KAB熊本朝日放送、エフエム熊本、エフエム福岡、エフエム鹿児島







【参加アーティスト (AtoZ順)】

BALLISTIK BOYZ



FUNKY MONKEY BΛBY'S



KEYTALK



KICK THE CAN CREW



Leola



DJ miyake from mihimaru GT



森高千里



NOBU



DJふぉい,DJ社長,DJ脇 from Repezen Foxx



ピコ太郎



EXILE NESMITH(MC)



古坂大魔王(MC)





※八代亜紀さんは病気療養のため、出演キャンセルとなりました。関係者一同、八代さんの早期回復を祈念いたします。



【チケット情報】

チケットはチケットはイープラスにて販売中。詳しくは公式HPの下記ページをご覧ください。

https://aso-beat.com/ticket.html



【詳細情報はコチラ】

イベント詳細やチケット情報、その他情報は公式HPにて掲載してまいります。

公式HP:https://aso-beat.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/asobeat_fes/

公式X(Twitter):https://twitter.com/asobeat_fes



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-10:46)