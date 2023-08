[株式会社REBEAUTY]

2023年8月17日(木)~発売(完全予約制)



添加物・白砂糖・ 香料・着色料・保存料・小麦粉を含まないお食事が楽しめるキッチンレストラン、be my flora kitchen(東京都港区/代表取締役 渡辺佳恵)は、洗練された和モダンの空間で優雅なひとときを過ごしながら、グルテンフリーのスイーツやお食事を堪能できる「アフタヌーンティー」を、2023年8月17日(木)より提供いたします。









be my flora kitchen アフタヌーンティーでは、白砂糖や添加物などを含まない「6つのフリー」をベースに、体に良いのはもちろん、味や見た目にも徹底的に徹底的にこだわったスイーツの数々をお楽しみいただけます。



人気のギルトフリーチョコレートテリーヌをはじめ、米粉を使用し酵素ペーストの酸味がアクセントとなったクッキーサンド、棒寒天を使用した食物繊維たっぷりのあんみつといった「こんなに美味しいのに、体にも良い」スイーツや、桃のように甘い糖度10のトマトのみを使用した無添加トマトジュース、農薬不使用ケールを使用したケールハニーレモンなど、美味しさにこだわり、罪悪感なく楽しめるスイーツが揃います。



セイボリーは、アフタヌーンティーには珍しい、有機発芽玄米を使用した磯部焼きもちやぜんざい、テイクアウトでもご好評いただいている自家製昆布の佃煮の小さいおむすび、ヴィーガン冷やし坦々麺のミニサイズをご用意。食べ応えのある満足感たっぷりのセイボリーをご堪能いただけます。



ノンカフェインのオリジナルハーブティーをはじめとした、ご自由におかわりいただけるドリンクメニューとともに、be my flora kitchenで優雅なひとときをお過ごしください。







be my flora kitchen AFTERNOON TEA





【店舗】be my flora kitchen(ビーマイフローラキッチン)

【期間】2023年8月17日(木)~ ※終了日未定

【時間】<2部制> 14時~/16時半~

【料金】ドリンク飲み放題付き 平日:3,630円(税込)/1名様 土日祝:4,290円(税込)/1名様

【ご予約可能人数】2名様~ ※完全予約制

【ご予約・お問い合わせ】03-6438-9490 お電話にてご予約承ります







<メニュー>



be my flora 8年熟成酵素ペースト/ミニあんみつ/ミニぜんざい/ミニ磯部もち/ギルトフリーチョコレートテリーヌ/ギルトフリーチーズケーキ/ギルトフリークッキーサンド(ラムレーズン)/自家製昆布の佃煮こむすび/ミニヴィーガン冷やし豆乳坦々麺/be my flora ケールハニーレモン/be my floraトマトジュース



<お飲み物>

【一杯のみ選択可】

be my flora ザクロソーダ/発酵レモンスカッシュ/be my flora ケールハニーレモン/be my flora トマトジュース/有機バナナミルク(牛乳or豆乳orオーツミルク)



【いずれも選択可・おかわり自由】

有機ウーマンズハーブティー(HOT)/有機リラックスハーブティー(HOT)/有機マサラチャイティー(HOT/ICE)(牛乳or豆乳orオーツミルク)/Wonderstock Coffee ナチュラルコーヒー(HOT/ICE)/Wonderstock Coffee カフェラテ(HOT/ICE)(牛乳or豆乳orオーツミルク)/有機国産紅茶(HOT/ICE)/静岡県産有機ほうじ茶





店舗情報







be my flora kitchen

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-14 AK神宮前1F

営業時間 11:00~19:00(17:30 L.O)

電話 03-6438-9490

アクセス 表参道駅A2出口より徒歩7分・外苑前駅2a出口より徒歩7分

URL:https://bemyflora.com/kitchen/access/

Instagram:https://www.instagram.com/bemyflora_kitchen/



