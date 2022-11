[株式会社吉祥天]

台湾のインディー音楽アワード「金音創作獎」が、2022年11月5日(土)に台湾・台北市の台北流行音樂中心で開催され、亞洲創作音樂獎(ベストアジアンクリエイティブアーティスト賞)部門で、ミッキー吉野のアルバム「Keep On Kickin' It」が最優秀賞を受賞した。







ミッキー吉野の70歳となる古希を記念に、亀田誠治氏をプロデューサーに迎えてミッキー吉野の音楽人生を全て詰め込み、時代も世代も超えて制作したアルバム「Keep On Kickin' It」。「亀田誠治氏をはじめ、ミッキー吉野をリスペクトしてくれ、このアルバムに参加してくれた素晴らしいアーティスト、ミュージシャン、アルバム制作チームに感謝したい。」とミッキー吉野は言う。また受賞のスピーチでは、応援してくれているファンへの言葉と、台湾の方々への感謝も忘れなかった。



16歳からいまもなお現役で活動し続けることは容易ではないが、最後に長く音楽を続けると、このようなご褒美があることを、音楽を愛する全ての人に教えてくれたようなミッキー吉野の授賞式。このミッキー吉野の70歳の快挙をみんなで素直に喜びたい。



なお、第13回金音創作奨の模様は「金音創作獎」の公式YouTubeチャンネルから楽しめる。今年は日本からKing Gnuがプレゼンターを務め、ALIが台湾のアーティストKarenciciとライブパフォーマンスを披露した。









_________________



■ アルバム情報

・アルバム名:Keep On Kickin' It

・アーティスト名:ミッキー吉野

・『Keep On Kickin' It』iTunes Store リンク:https://linkco.re/5DPmT8fU

・GODIEGO OFFICIAL WEB SHOP:https://tagcmusic.thebase.in/

・各配信サービス:アーティストへのリンク: https://linktr.ee/MickieYoshino

・Spotifyプレイリスト: https://open.spotify.com/playlist/5sLYGDsvjFObBBs3ANbMKn?si=ad8a33f429944af9

_________________



■ アルバム収録楽曲 一覧

01. The birth of the odyssey ~ Monkey Magic feat. JUJU

02. 君は薔薇より美しい feat. EXILE SHOKICHI

03. DEAD END ~ LOVE FLOWERS PROPHECY feat. STUTS & Campanella

04. Take a train ride ~ from Swing girls (Piano Piece)

05. 銀河鉄道999 feat. MIYAVI

06. 銀色のグラス feat. Char

07. ガンダーラ feat. タケカワユキヒデ

08. 歓びの歌 feat. Mummy-D

09. Beautiful Name (Piano Piece)

10. NEVER GONE feat. 岡村靖幸



■ 参加ゲスト

・エディ藩 (Chorus / 銀色のグラス feat. Char)

・ハマ・オカモト (Bass / 銀色のグラス feat. Char)

・金子ノブアキ (Drums / 銀色のグラス feat. Char)

・サッシャ (Vocal / 歓びの歌 feat. Mummy-D)

・リリー・フランキー (筆名: Elvis Woodstock) (作詞 / NEVER GONE feat. 岡村靖幸)

_________________



■ ミッキー吉野 (MICKIE YOSHINO)



キーボーディスト・アレンジャー・ソングライター。1951年12月13日生まれ、神奈川県横浜市出身。68年、グループ・サウンズの「ザ・ゴールデン・カップス」に加入。そのプレイは天才キーボーディストと注目される。1971年に渡米、ボストンのバークリー音楽大学入学。卒業後帰国し、1976年にゴダイゴ結成、ガンダーラ、Monkey Magic 、銀河鉄道999、ビューティフルネームなど数々のヒットを飛ばす。またイギリス、オーストラリアでもチャーインする。作曲家としては「君は薔薇より美しい」などが有名。2004年の映画「スウィング・ガールズ」のサントラでは日本アカデミー賞の最優秀音楽賞を受賞。2006年東大寺、文化遺産コンサートでゴダイゴ 再始動。2021年東京パラリンピック2020閉会式でゴダイゴ のビューティフルネームが採用される。2022年古希を迎え、亀田誠治プロデュース、アルバム『Keep On Kickin' It』を発売。現在も日本の音楽シーンのレジェンドとして精力的に活躍している。

________________



■ 関連リンク



ミッキー吉野オフィシャルホームページ

https://www.mickieyoshino.com/



ミッキー吉野オフィシャルYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCDGG7c1nUQDoXDFis3JbiaA



ミッキー吉野オフィシャルfacebook

https://www.facebook.com/mickieyoshino/



ミッキー吉野オフィシャルTwitter

https://twitter.com/mickieyoshino



ミッキー吉野オフィシャルLINE

https://lin.ee/uqmR5E5



ミッキー吉野"ラッキー70祭"【KoKi】アカウント

”ラッキー70祭”[Koki]オフィシャルTwitter

https://twitter.com/my70th_Koki



”ラッキー70祭”[Koki]オフィシャルTikTok

https://www.tiktok.com/@my70th_koki?lang=ja-JP



