アーティスト・ユニットHidden LayerとDJ SuperUserが主催するイベント「UNBOUND」が2023年9月17日、orMIYASHITA PARKにて行われる。





パフォーマンスであると同時にパーティーでもあるイベント、UNBOUND。

アーティスト・ユニットHidden Layer StudioとDJのSuperUser主催(Supported by Kojiro / Weltraum合同会社)による、日本のアンダーグラウンドな芸術「SIHBARI」をメインテーマとしたイベントとなる。この近年注目されている新ジャンルのアートをDJ、音楽、パフォーマンス、映像、メイク、ファッションなど全ての五感を使い近未来的に魅せることによりその表現の可能性を広げ、主催者・来場者全員によって一体感を得る旅を創り出すイベントである。





第一回目のUNBOUNDのイベントは2021年5月22日に六本木CUBEにて行われた。今回は渋谷のorミヤシタパークにて行われる。



(前回行われたUNBOUNDのSeiRa & Kanako JP Redのパフォーマンス。)



本イベントをプロモーションする動画とそのメイクを手掛けたのが、現在ニューヨークで活躍するメイクアップアーティストのAya Iwakami。海外では芸術として捉えられるポピュラーな日本の縛りをさらに昇華させるため、海外で育ったAya Iwakamiが彼女の視点から、縛りを繊細なディテールのメイクアップと融合させ1つのビデオに収めた。この動画はイベントで流される。



第一回目UNBOUNDのビジュアル・イメージ動画もAya Iwakamiによるメイクアップとアート・ディレクションよって創作されたが、今回はLEDなどを使い、Hidden Layerのテイストに合わせた仕上がりになっている。



(Aya Iwakamiが行ったメイク。)



9月17日のイベントのDJは、Ree.K (Hypnodisk)、Mari Sakurai (Slick)、Kojiro (Re:birth Festival)、Superuser、Lisa Mizuno。LIVEを行うのはGo Hiyama、G.A.S. (Go Max Goda × Aymjet × SeiRa)、IZAK & Andrean、Ninon。Hidden Layerによって手がけられるスペースクリエーションの中で、Beni、Pablo & Ai Aida、SeiRa & Kanako JP Red、Hoopinのパフォーマンスが繰り広げられる。アートはKukan、LiQUiDとDavidが創作。



イベント概要

2023.9.17 SUN 23:00-5:00

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20-10

︎MAP: or MIYASHITA PARK

︎TEL: +81 3 6712 5277

︎Door: ¥3,500/ Discount ¥3,000

Genre: Techno,Experimental live music



主催

Hidden Layer Studio / SuperUser / Supported by Kojiro / Weltraum合同会社

Promotion makeup: Aya Iwakami



出演

DJ:

Ree.K (Hypnodisk)

Mari Sakurai (Slick)

Kojiro (Re:birth Festival)

Superuser

Lisa Mizuno



LIVE:

Go Hiyama

G.A.S. (Go Max Goda × Aymjet × SeiRa)

IZAK & Andrean

Ninon



Performance:

Beni

Pablo & Ai Aida

SeiRa & Kanako JP Red

Hoopin



ART:

Kukan

LiQUiD

David



