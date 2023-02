[OtaCute Philippines Inc.]

DAO立ち上げ記念としてJapan Fiesta Philipines にてコスプレコンテストの開催とブース設置を行った。





フィリピンを中心にオタクイベントの主催、コスプレコミュニティアプリOtasuke!の運営を行うOtaCute Philippines Inc.は

”Together, let us spark the world's passion. (世界規模の熱狂を共に生み出そう)"

をスローガンとしたOtaCute Event DAOの立ち上げをいたしました。







このDAOはDiscord内で自由にイベントのアイデアを持ち寄ることができ、COTの保有者はSnapshotを用い提案、投票が可能です。

従来イベントは誰かが作ったものに参加するだけでしたが、作る側として関わりたいという声を多く頂きました。それならばと、共にイベントを作り上げ参加できる双方向の組織を作ろうとOtaCute Event DAOを立ち上げました。

さらにやりがい搾取を廃したい、その思いから活躍度に応じてDAOメンバーに正当な報酬が渡る仕組みを構築して参ります。報酬はガバナンストークンのCOTを使用いたします。





まずは2023年に1000人規模のDAO主導によるコスプレイベントをフィリピンで開催し、チケット販売、ブースでの売買にCOTを積極的に導入していきます。







DAO立ち上げ記念としてJapan Fiestaにてコスプレコンテスト開催

フィリピン首都圏マカティ市の商業施設で2月18、19日、在フィリピン日本国大使館、政府観光局マニラ事務所主催による比日の友好促進イベント「ジャパンフィエスタ2023」が開催されました。

そこにOtaCute Event DAOの立ち上げ記念としてブースを出店し、その場で約100名がDAO Discordへ参加し、COTウォレットの作成を行いました。





2日間の開催で2万人以上が来場し、ステージでは「Otasuke」が主催したコスプレパフォーマンスコンテストも行われ、入賞者には賞金としてCOTが贈呈され、会場は大変な盛り上がりになりました。









OtasukeアプリでのCOT機能を開発中

Otasukeコスプレコミュニティアプリでは現在、アプリ内での活動(Like、投稿、フォロー、コメント...)をコスプレ業界への貢献と見做し、COTを付与するシステムを開発中、2023年3月下旬頃にリリース予定です。

これにより、まずはCOTに触れて、親しみを持ってもらい、さらに、アニメグッズショップや、フォトスタジオ、イベントチケットの販売など、フィリピンでも使用できる場所を増やして行くことで、COTをコスプレファンの共通通貨へまで押し上げたいと考えております。







Cosplay Token Project 概要







ブロックチェーン技術を活用し世界中のコスプレコミュニティに新しい価値をもたらす事をミッションとしてコスプレトークン(COT)を展開。

COTはCurecosのサイト内でこれまでの写真アップロード等で得られる事も可能でファンを抱えている人やクレジットカード普及率の低い国での需要が大きく見込まれます。

サイト内だけでなくウォレットを活用し世界で数千あるイベントでも使わる事を目指しています。



Links

COT(Cosplay Token) : https://cot.curecos.com/jp/

OtaCute Event DAO : https://otacutedao.events/ja.html

Otasuke! アプリ : https://www.otasukejp.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/21-19:45)