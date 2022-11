[マルゴト株式会社]

採用スカウトに特化した『まるごとスカウト』のサービス提供開始と、採用スカウトのノウハウを凝縮した資料公開を公開します。



成長企業に特化した月額制の採用代行「まるごと人事」、バックオフィス代行「まるごと管理部」を運営するマルゴト株式会社は採用スカウトに特化した『まるごとスカウト』の提供を開始します。

また『まるごとスカウト』の公開と合わせてRPOとしてのノウハウをまとめた資料「月間10,000通のスカウト実績のあるRPOが教える『スカウトの基本』」を無料公開いたします。



まるごとスカウト:https://marugotoinc.jp/scout/

『スカウトの基本』https://marugotoinc.jp/whitepaper_fundamentals_scouting/













まるごとスカウト powered byまるごと人事について



まるごとスカウトは「採用媒体選定」「スカウト文の作成」「候補者ピックアップ」「スカウト送信」といったスカウト業務を月額20万円~まるごと代行するサービスです。

まるごと人事のサービス提供をしていく中で「スカウトだけ依頼したい」といったお客さまからの声もいただいておりました。



まるごとスカウトはそんなお客様からの声に応えるために生まれた新サービスで、スカウトに特化した代行プランとなっております。

毎月10,000通以上のスカウト支援をしているまるごと人事のノウハウを凝縮し、新たにスカウト業務だけに絞ることでよりミニマムな価格でご提供できるようになりました。



採用スカウトをこれから始めたい方や、採用スカウトに時間が取られている方にはぜひおすすめできるプランとなっております。



スカウト業務にこのようなお悩みはありませんか?





私たちまるごとスカウトがそのお悩みを解決します







まるごとスカウト:https://marugotoinc.jp/scout/





月間10,000通のスカウト実績のあるRPOが教える『スカウトの基本』



マルゴト株式会社では270社以上の採用に関わり、様々な企業の採用の課題を解決してきました。

その中で社内に溜まった採用スカウトのノウハウの一部をまとめた資料を無料公開します。







このようなお悩みをお持ちの方は以下のリンクからぜひダウンロードください。

https://marugotoinc.jp/whitepaper_fundamentals_scouting/









当社サービスについて









▼まるごと人事

ベンチャー・成長企業向けの月額制採用代行サービスです。面接以外の採用業務を、月額35万円で企業の課題に合わせて代行します。高いホスピタリティと専門性を持ったチームが、お客様とともに採用成功を目指して伴走します。

・お問い合わせ:https://marugotoinc.jp/form_jinji/

・サービス資料ダウンロード:https://marugotoinc.jp/freedownload_jinji/



▼採用ピッチ制作 powered by まるごと人事

採用に特化したピッチ資料作成サービスです。ベンチャー・成長企業の採用を熟知したメンバーが採用ピッチ資料の企画、デザインから制作までを代行します。

・お問い合わせ:https://marugotoinc.jp/pitch/form_pitch/



▼採用広報代行 powered by まるごと人事

ベンチャー・成長企業向けの採用広報サービスです。まるごと人事で培った知見をベースに、採用広報記事の企画、執筆から媒体への反映までを代行します。

・お問い合わせ:https://marugotoinc.jp/koho/form_koho/



▼まるごと管理部

1ヶ月単位で依頼できるバックオフィス/管理部業務の代行サービスです。管理部門の経験者チームが、経理財務・人事労務・総務などを設計から実務まで幅広く代行します。

・お問い合わせ:https://marugotoinc.jp/kanri/form_kanri/

・サービス資料ダウンロード:https://marugotoinc.jp/kanri/freedownload_kanri/





マルゴト株式会社について



「Team for ideal -理想をともに叶えるため-」をパーパスとして掲げ、月額制の採用代行「まるごと人事」・月額制のバックオフィス代行「まるごと管理部」を中心に、企業の成長を支援するオンラインサービスを運営しています。

組織においては、2015年の創業以来フルリモートで組織運営をおこなっており、2022年11月時点で123名の社員が、北は北海道から南は沖縄まで全国各地から勤務をしています。

居住地や年齢、性別に関わりなく社員一人ひとりが仕事と生活を両立し、キャリアを築ける理想の環境を目指しています。



■会社概要

社名:マルゴト株式会社

本社:北海道札幌市中央区南一条西十六丁目1番地323 春野ビル3F

代表:今 啓亮(こん けいすけ)

設立:2015年10月

コーポレートサイトURL:https://marugotoinc.co.jp

サービスサイトURL:https://marugotoinc.jp/







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-19:46)