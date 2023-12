[一般社団法人 CDO Club Japan]

CDO Club Japanで2023年最も輝かしい活動をしたCDO「最高デジタル/データ責任者」が決定!



CDO(最高デジタル・データ責任者)のグローバルコミュニティであるCDO Club Japanは、2023年12月7日(木)CDO Summit Tokyo 2023 Winterにおいて、Japan CDO of The Year 2023を三井化学CDO 三瓶 雅夫 氏に決定し、同日発表をいたしました。





一般社団法人CDO Club Japan(代表 加茂 純) は、当団体のミッションの一つである「最高デジタル・データ責任者(CDO)という役割の認知と普及」に貢献した個人を表彰する「Japan CDO of The Year 2023」について、Japan CDO of The Year 2023選考委員会にて、受賞者を上記の通り決定いたしました。2023年12月7日(木)CDO Summit Tokyo 2023 Winterにおいて発表し、表彰式を実施いたしました。



CDO of The Year(グローバル)について

CDO Club(米国)では、2013年より、毎年CDO of The Yearを開催。2013年は、オバマ氏の大統領就任に当たり、「WhiteHouse.gov」の作成を担当したTeddy Goff氏。2015年は、スターバックスのCDOのAdam Brotman氏、2017年は、IBMのGlobal Chief Data OfficerのInderpal Bhandari博士などが受賞しています。また、オーストラリアのナショナルラグビーリーグのCDOや英国政府のCDO、ニューヨーク市のCDOなど様々な組織のCDOが受賞しています。



選考委員について(敬称略)

神岡 太郎(一橋大学商学研究科 教授 / 一般社団法人CDO Club Japan顧問)

加茂 純 (一般社団法人CDO Club Japan 代表理事)

一般社団法人CDO Club Japan 理事会

CDO Club global CDO of The Year committee



Japan CDO of The Year 2023

Japan Chief Data Officer of The Year 2023(最高データ責任者賞)

三井化学株式会社

常務執行役員 CDO

デジタルトランスフォーメーション推進本部長

三瓶 雅夫 氏



2021年4月より、三井化学にてCDOを担当、現在、常務執行役員 DX推進本部長 2019年より日本電産にて家電産業事業 専務 事業本部長 1989年IBM入社以降、30年間にわたり営業(金融・製造・通信)および ブランド(ハードウェア・サービス・ソフトウェア)ならびに米国NY本社勤務を経験 クラウド、次世代金融コアバンキング、 WATSON(AI )事業、ブロックチェーン、 量子コンピュータプロジェクトの新規事業開拓、IBMの最重要顧客担当を歴任。



【受賞理由】

2021年4月より同社のDX推進の中心的な役割を担当し、DX推進のイニシアティブとして、プラットフォーム開発、AI実装、営業・マーケティングDX、製造DXや研究開発DX(マテリアルズ・インフォマティクス等)について具体的な成果をあげている

組織的にも、全社横断の活動を推し進める活動として、購買部、物流部などもDXに統合してサプライチェーン(SC)全体でのDXを加速させている。

これについては同業の三菱ケミカルグループとの共同物流検討まで進化させており、個別企業の効率化の視点だけでなく「業界・社会の最適化」の取り組みをデジタル・データで実現しようとする思想に基づいている

さらに、データ・AIの活用分野については、ビジネスに直結する分野で、かつ効率化の目的ではなく、事業の成長に貢献するための用途活用に挑戦している。

具体的には「新規用途探索の高精度化と高速化」のための活用によって、データ・AIの活用が企業の成長にとって重要なものになることを具体例で示している。また生成AIの技術についてもいち早く活用を進めており、同技術は欧米でもまだ検討中の段階にも拘らず、国内企業としては異例の、海外にも注目される事例を発信している点が評価された。

それ以外でも、「ブロ ッ ク チ ェ ー ン 技 術 の 高 度 な セキ ュ リ テ ィ を 有 し た 資 源 循 環 プラ ッ ト フ ォ ー ム の 開 発」などグリーン・サステナビリティなどの分野でもデジタル・データを活用する仕組みを構築し、個別企業だけでなく産業全体の将来的な発展にも寄与する取り組みを実施している。

このような活動実績・成果を踏まえ、CDO Club Japanとしては、CDOが目指すべき「社会全体の最適化」・「業界などの垣根をこえた課題に対してデジタルを活用して対応し、業界全体の発展に貢献する」「変革の牽引者」としてのリーダー像が、

CDOの役割の社会的認知貢献に寄与した点が高いと評価し、Japan Chief Data Officer of The Year 2023として表彰した。





【一般社団法人 CDO Club Japan について】

CDO Club Japanは、CDO Club グローバル(ニューヨーク本部)のアフィリエイトとして日本に設立された一般社団法人です。CDO Club はワールドワイドで展開するデジタル分野における世界初の経営陣コミュニティです。世界各国のメンバーは10,000 人以上にものぼり、様々な領域においてプレゼンスを発揮しています。CDO Club のメンバーになると、デジタルに関連した最新のニュースや研究報告が手に入ったり、キャリア開発支援といったサービスを受けることができます。また、経営陣同士の交流会や CDO サミットをはじめとする先進的なイベントに参加することも可能です。CDO Club には、デジタル分野における一流の専門家やストラテジストが所属しており、最高デジタル責任者(CDO)以外にも、様々な役職の方が在籍しています。

CDO Club Japanは日本のCDOのコミュニティとして日本の主要企業のCDOが参加し、産業・業界を超えたDXの議論やCDO Summit Tokyoの開催など、活発な活動を実施しています。





参考URL

