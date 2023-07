[株式会社SEVEN DAYS]

「シソ」や「甘夏」などプロダクトのキー成分を使用。廃棄予定の素材を使用したアップサイクルなデセール ア ラシェットも登場。



株式会社SEVEN DAYS(本社:東京都港区)による日本発のクリーンビューティーブランド「DAMDAM TOKYO(ダムダム トウキョウ)」は、期間限定カフェ「Cafe DAMDAM(カフェ ダムダム)」を8月4日(金)よりピエール・エルメ・パリ 青山 2F Heavenにオープンいたします。







「DAMDAM TOKYO」の原点であるキッチンから生まれたレシピのフードやドリンク、「ピエール・エルメ・パリ」によるスイーツが登場





タガログ語で「感情、感覚、気づき」を表す「DAMDAM TOKYO」は、日本の伝統や習慣、古来から伝わる植物成分から生まれたクリーンなスキンケアブランドです。

期間限定カフェでは、ファウンダーであるジゼル・ゴーとフィリップ・テリアンの2人によるプロダクト開発におけるインスピレーションの源の一つでもある、週末に過ごす三浦半島別邸のキッチンから生まれたレシピのフードやドリンク、世界のパティスリーを牽引する「ピエール・エルメ・パリ」によるスイーツが登場。長くファッション業界に携わってきたファウンダー2人による、日本で古来から受け継がれる技を、サステイナブルでモダンな形で受け継いでいきたいという思いを表現したメニューが揃います。



「シソ」や「甘夏」など、プロダクトのキー成分を使用したメニューラインナップ





「DAMDAM TOKYO」のキー成分の一つでもあり、日本で古くから爽やかな香りが食欲を掻き立て、夏バテ予防にも取り入れられてきた「シソ」を使用したマカロンやクープ グラッセ、ランチタイム限定メニューのほか、「甘夏」を取り入れたドリンクなどがラインナップ。

その他、冷えやむくみの改善、疲労回復を促すとされる「スイカ」の皮をアップサイクルした夏らしいデセール ア ラシェットも登場。日本では、浅漬などで親しまれつつも廃棄されてしまうことの多い「スイカの皮」を、チャツネに仕立てて冷製スープのアクセントに。

また店内では、「DAMDAM TOKYO」のプロダクトをお買い求めいただけるPOP-UP SHOPも併設。食後のお買い物もお楽しみいただけます。

ぜひ「Cafe DAMDAM」にて、「DAMDAM TOKYO」の大切にする日本古来から伝わる植物成分を取り入れ、身体の中から溢れる美を提案する空間をご体感ください。



Cafe DAMDAMについて









MENU / Sweets ※提供時間 14:30~19:00 (L.O. 18:30) ※10%税込、サービス料込











マカロン ダムダム 420円

シソ風味クリーム、オレンジのコンフィ



Key Ingredients: シソ

Inspiration products:もちもちルミナスクリーム、クラシックシャンプー(シソ)、クラシックコンディショナー(シソ)、ボディウォッシュ(シソ)











デセール ダムダム 2,160円

スイカ、スイカのチャツネ、メロンとシソのジュース、シソのアイス、ショウガのコンフィ、シソの葉



Key Ingredients: シソ

Inspiration products:もちもちルミナスクリーム(シソ)、クラシックシャンプー(シソ)、クラシックコンディショナー(シソ)、ボディウォッシュ(シソ)









クープ グラッセ ダムダム 2,400円

カルダモン風味クランブル、甘夏のコンフィ、シソのアイス、日向夏のソルベ、クレームシャンティ、甘夏ゼストのクリスタリヌ

Key Ingredients: シソ、甘夏、カルダモン

Inspiration products:もちもちルミナスクリーム(シソ)、クラシックシャンプー(シソ)、クラシックコンディショナー(シソ)、ボディウォッシュ(シソ)、ビタミンC+ヒアルロニックセラム(甘夏)、パラディシミスト ハイドレーティングエッセンス(カルダモン)





MENU / Lunch Set ※12:00~14:30(14:00 L.O)限定メニュー ※10%税込、サービス料込









シソペースト蕎麦 1,980円

日本蕎麦にシソのペーストを添えて。 3種の薬味(シソ/くるみ/韓国海苔)で味わいの変化をお楽しみください。プティデセール3種付き。



Key Ingredients: シソ

Inspiration products:

もちもちルミナスクリーム、クラシックシャンプー(シソ)、クラシックコンディショナー(シソ)、ボディウォッシュ(シソ)









シソオムライス 2,420円

玉ねぎとポテトのオムライスに、爽やかなシソを乗せて。3種の薬味(オニオンとトマトのサルサ、甘夏と玉ねぎのコンフィ、シソとコリアンダーのレリッシュ)のコンビネーションをお楽しみください。プティデセール3種付き。

Key Ingredients: シソ、米

Inspiration products:もちもちルミナスクリーム(シソ)、クラシックシャンプー(シソ)、クラシックコンディショナー(シソ)、ボディウォッシュ(シソ)、シルクライス クレンジングオイル(米)、ライスドロップスバランシングオイルセラム(米)







Special Lunch Offer

ランチセット限定プティデセール

ランチ限定メニューをご注文いただくと、3種のプティデセールをお付けいたします。

グラス オ シソ/マカロン ダムダム/スープ フロアド ド パステック

※ 写真はイメージとなります。



MENU / Drink ※10%税込、サービス料込











スパイスコーヒー 1,320円

カルダモン風味のラテ



Key Ingredients: カルダモン

Inspiration products:

パラディシミスト ハイドレーティングエッセンス













シソ抹茶ラッシー 1,320円

赤シソジュース、抹茶、ヨーグルトのラッシー仕立て



Key Ingredients: シソ

Inspiration products:

もちもちルミナスクリーム、クラシックシャンプー(シソ)、クラシックコンディショナー(シソ)、ボディウォッシュ(シソ)











甘夏ソーダ 880円

甘夏果汁を使用した、爽やかな味わいのソーダ



Key Ingredients: 甘夏

Inspiration products:ビタミンC+ヒアルロニックセラム









CAMPAIGN







8月4日(金)~8月31日(木)の期間限定カフェの期間中、DAMDAM TOKYOのInstagramアカウントをフォローし、ピエール・エルメ・パリ青山 1F ブティックまたは2F Heavenにて、1会計につき5,400円(税込)以上お買い上げ*1いただくと、対象のDAMDAM TOKYOのミニサイズいずれかを1点プレゼントいたします。

*1 ブティック/Heaven間での合算不可。



-フォロー対象Instagramアカウント

@damdamtokyo



-プレゼント ※ いずれか1点となります。 ※先着順、無くなり次第終了。

ミニノーマッズクリーム ピュリファイングクレンザー

ミニもちもち ルミナスクリーム

ミニパラディシミスト ハイドレーティングエッセンス



Instagram LIVE Information





期間限定カフェのオープンを記念して、8月3日(木)10:00よりInstagramライブを実施します。

ファウンダーのフィリップ・テリアンと、プレス/プロダクトマネージャーの佐々木みゆきがオープン前の「Cafe DAMDAM」より店内の様子や、メニューのインスピレーションの源となったプロダクトのお話をお届けします。



-配信日時

8月3日(木)10:00(予定)

※日程は変更になる可能性がございます。詳細はDAMDAM TOKYOのInstagramにてご確認ください。



-Instagram配信アカウント

@damdamtokyo



DAMDAM TOKYOについて





DAMDAM TOKYOは、日本の職人技と伝統的な自然成分から生まれた「Made in Japan」のクリーンスキンケアブランドです。

日本独自の文化とそれを生み出す職人をサポートしながら、スキンケアという尊い文化を大切に、紫蘇やコメヌカ、こんにゃくなど古くから日本で伝統的に使われている成分を使用しながら、ミニマルで肌と心を満たすリチュアルを提案しています。

「Made in Japan」は、何世紀にも渡って納得いくまで繰り返し磨きをかけて、創り上げた品質の代名詞です。それは、我々にとって美しく、大切なものであり、古来の技をサステイナブルでモダンな形で受け継いでいきたいと考えています。

日常をすこし贅沢に、自分自身・環境・そして大切な人とのつながりを育むために。

2022年より「1% for the Planet」に加盟し、売り上げの1%を環境保護団体へ寄付しています。





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/20-19:17)