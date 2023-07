[株式会社ゼンアーキテクツ]

株式会社ゼンアーキテクツ(本社 : 東京都港区 代表取締役:三宅和之)所属・Distinguished Engineer として活躍する芝村達郎 氏(通称:shibayan)が、『Microsoft Top Partner Engineer Award 』をAzure部門にて受賞いたしました。





■Microsoft Top Partner Engineer Award とは





日本マイクロソフト株式会社(以下、日本マイクロソフト)のパートナー企業の中で活躍するエンジニアの方々を表彰するもので、Azure・Modern Work・Business Applications・Securityの4カテゴリにおいて、案件の実績や先進性、マイクロソフトテクノロジーの社内普及活動などをもとに審査されます。





■代表取締役 三宅からのコメント



弊社のトップエンジニアである芝村達郎 氏(以降:shibayan)は、Azure分野における幅広く先進性の高い知識に加え、各カスタマーにとって本質的に大事な部分を理解しながら柔軟性の高いアーキテクチャを提案・ドライブすることができるソフトとハードなスキルをバランス良く兼ね備えた希少なエンジニアだといえます。そんなスキルを兼ね備えたshibayanがこれまでの個人の活動に加え、弊社のコアメンバーとして活躍してきた実績を認められたことを、ゼンアーキテクツ一同大変嬉しく思っております。今後のshibayanの活躍も益々期待していきたいです。





■日本マイクロソフトからのエンドースメント



日頃より日本マイクロソフトと連携いただき、心より御礼申し上げます。このたび、芝村達郎 (以降:shibayan)様のご活躍を称え、Microsoft Top Partner Engineer Awardを贈呈する運びとなりました。

幅広くビジネスに貢献され、マイクロソフトのテクノロジーの普及にご尽力いただいている方々を対象としたMicrosoft Top Partner Engineer Awardは、当社にとっても非常に重要な取り組みです。今回の授賞がshibayan様の豊富な知見と経験を裏付け、少しでもビジネスの後押しとなれば

幸いです。

今後も、日本マイクロソフトは株式会社ゼンアーキテクツ様ならびにshibayan様との連携を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションを実現してまいります。



業務執行役員 パートナー技術統括本部 統括本部長 伊藤信博 より



■芝村達郎 氏 (通称:shibayan) について

ZEN の Distinguished Engineer。コミュニティ活動などでshibayanとして広く知られている。難しい課題をできるだけ簡単に解くのが好き。主に Microsoft Azure の Serverless サービスと C# / ASP.NET Core を利用して、様々なアプリケーションの開発支援業務に就く。興味を持つと短時間で出来る一通りのことを試したくなる人種。 自称 Windows on ARM エンスージアスト。



・ Microsoft MVP for Microsoft Azure (13年連続)



・認定資格一覧

Azure Administrator Associate



Azure Developer Associate



Azure Security Engineer Associate



Azure Solutions Architect Expert



DevOps Engineer Expert



Azure Cosmos DB Developer Specialty



GitHub Actions



GitHub Advanced Security







ブログなど

しばやん雑記 https://blog.shibayan.jp













■ ゼンアーキテクツ について





株式会社ゼンアーキテクツは、 マイクロソフト認定パートナー( Digital & App Innovation ソリューションパートナー、Azure Specialization 取得)です。Microsoft Azure 黎明期より PaaS、Serverless 技術に特化したエンタープライズ向けクラウドアプリケーションの導入支援、DevOps サポートを実施してきました。 現在ではその実績と活動内容をご評価いただき、プロジェクト支援だけでなくマイクロソフト公式イベント やコミュニティにおいても Microsoft Azure の技術リーダーとして幅広く貢献しています。日本で最も高い技術力を持つ Microsoft MVP (Most Valuable Professional) を中心に専門チームを結成し、企業様ごとに最適なサポートを提供しております。また GitHub Verified Partner としても認定されており、GitHubのソリューションと長年のDevOpsの知見を融合した推進サービスを幅広く展開しています。





■ 会社概要



・ 会社名:株式会社ゼンアーキテクツ(ZEN ARCHITECTS Co.,Ltd.)

・ 代表取締役:三宅 和之

・ 設立日:2003年6月 ・ ウェブサイト:https://zenarchitects.co.jp ・ Microsoft、Azure、Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です

・ その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

・ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-03:40)