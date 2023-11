[スコッチモルト販売株式会社]

蒸溜所でも即完売となるなど、現地で話題沸騰のハリス蒸溜所初のウイスキー「THE HEARACH(ザ・ヒーラック)」が、遂に日本で11月下旬に発売開始し、発売記念ローンチパーティーを開催します。







アイル・オブ・ハリス蒸溜所初のウイスキー「THE HEARACH(ザ・ヒーラック)」リリースを記念し、記念リリースパーティーを東京・札幌・大阪の3都市で開催!



スコットランドのハリス島にあるハリス蒸溜所で、9月22日行われたローンチパーティーにてお披露目となった「THE HEARACH(ザ・ヒーラック)」。

蒸溜所では、納得いく熟成になるまで販売しないとされ、8年間待ち望んでいた待望のハリス蒸溜所初のウイスキー。

現地では発売と同時に全て完売となったほど、大きな話題となった「THE HEARACH(ザ・ヒーラック)」が、遂に日本で11月中旬の発売が決定!

日本での発売リリースを記念して、記念リリースパーティーを東京・札幌・大阪の3都市で開催します。

当日は、ウイスキーやハリスジンなどのカクテルなどもご用意し、アイル・オブ・ハリス蒸溜所のPeter Kwasniewski氏が来日し、ウイスキーができるまでの道のりを語ります。ぜひご参加ください!







◇ザ・ヒーラック発売記念ローンチパーティー@東京◇



【日時】2023年11月20日(月)

第一部/飲料店関係者向け 14:00~16:00 (13:30受付開始)

第二部/一般向け 18:00~20:00 (17:30受付開始)

【場所】 TOKYO ALEWORKS TAPROOM 板橋本店

〒173-0004 東京都板橋区板橋1-8-4 CASK VILLAGE ITABASHI 1F



イベント予約は、アイル・オブ・ハリス蒸溜所 日本公式サイトで会員登録してお申込みください。

11月20日(月)@Taproom板橋(第一部 / 飲料店・酒販店限定)

https://forms.gle/M84YPfazmUbUYwLF6



11月20日(月)@Taproom板橋(第二部 / 一般限定)

https://forms.gle/mc4nZFzcWNWb2qij9









◇ザ・ヒーラック ローンチパーティー@札幌◇



【日時】2023年11月26日(日) 14:00~16:00(13:30受付開始)

【場所】The Whisky Tasting Room 札幌店

〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西2丁目6-2 KT三条ビル1F



イベント予約は、アイル・オブ・ハリス蒸溜所 日本公式サイトで会員登録してお申込みください。

11月26日(日)@The Whisky Tasting Room札幌

https://forms.gle/JaUE45mfgs54L8y39









◇ザ・ヒーラック ローンチパーティー@大阪◇



【日時】2023年11月29日(水) 14:00~16:00 (13:30受付開始)

【場所】TOSA THE BOLY OSAKA

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-1-16 THE BOLY OSAKA 1F



イベント予約は、アイル・オブ・ハリス蒸溜所 日本公式サイトで会員登録してお申込みください。

11月29日(水)@TOSA THE BOLY 大阪

https://forms.gle/WKYE5pfYDVC1BXXG8







スコットランド西岸沖の大西洋にあるヘブリディーズ諸島最大の島にあるアイル・オブ・ハリス蒸溜所。





アイル・オブ・ハリス蒸溜所 日本公式サイト





蒸溜所やハリス島についての情報、会員登録等はこちらからご覧いただけます。

https://harrisdistillery.jp/







SAKETRYオンラインショップ

アイル・オブ・ハリス蒸溜所で造られた製品は

こちらからご購入いただけます。

https://www.saketry.com/



※会員限定商品ご購入の際は、アイル・オブ・ハリス蒸溜所日本公式サイトにログイン後、

saketryへの連携をしていただくことで購入が可能になります。

詳しい連携方法は公式サイトに ログイン後、マイページよりご確認いただけます。

https://harrisdistillery.jp/mypage/point_desc

