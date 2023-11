[税理士法人マッチポイント]

兼ねてよりお伝えしておりました通り、弊社税理士法人マッチポイントと税理士法人フューチャークリエイトは2023年10月5日に経営統合いたしましたことをご報告申し上げます。

共に切磋琢磨し成長してまいりました二社の税理士法人が中小企業の成長を支援する「北海道で圧倒的No.1事務所」になるため、新たなロゴとともに『税理士法人マッチポイント』としてより一層税理士業界を盛り上げてまいります。







(写真:2023年10月6日に札幌市の狸小路にある劇場「サツゲキ」にて行われた経営統合記念イベントの集合写真)





■税理士法人マッチポイント

令和元年7月に創業。3年で30名に成長し、この度の経営統合により5年目で80名規模に拡大。

チャレンジする人や企業を応援する社風で、マッチポイントカレッジなど社員の成長支援に力をいれている。また、税理士事務所では珍しい広報専任者やシステム担当者を配置。 グループ会社にはコンサルティング会社、不動産会社や提案型の営業会社があり、お客様の税務会計に留まらず、トータルサポート型のサービスを提供している。

クラウド実践大賞では「札幌商工会議所会頭賞」を受賞。クラウド会計やRPA、その他の最新DXツールを導入することにより、会計業務はもちろん、バックオフィス業務全体の効率化を可能にした。

掲げるミッションは「Design your style」。全ての人の「やりたい」「なりたい」に寄り添い、幸せになる道をデザインし続け、知名度、実力ともに北海道圧倒的No.1事務所を目指す。





■代表社員税理士 植島 悠介(うえじま ゆうすけ)





北海道新篠津村出身 36歳

2008年新卒で島元宏忠税理士事務所(のちの税理士法人FutureCreate)入社。2021年8月、同法人の代表社員に就任。

中期計画の策定支援など、顧問先の経営支援に従事。

2019年にマッチポイント株式会社の取締役に就任し、マッチポイントカレッジの運営にも携わる。

2023年10月 統合により、税理士法人マッチポイントの代表社員に就任。







< 代表社員税理士・植島悠介 コメント >

ついに経営統合となりました。たくさんの可能性が詰まった経営統合です。

経営理念「全ての人と企業の幸せの起点になる」のために、この可能性を次々に花咲かせて、皆様の幸せの循環の起点となれるようなワクワクすることをご提供していきます。

北海道からたくさんのオモシロイことをお届けしようと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。





【経営理念】

全ての人と企業の幸せの起点になる



【MVVC】

○ Mission

Design your style

○ Vision

集合天才 ~One for all All for one ~

○ Value

ワクワク

スピード

○Culture

圧倒的当事者意識

主語をWeで語る

行動する自由

ノーぷんぷん

実践主義





【新ロゴ】



新しい会社のロゴを北海道DXコンソーシアムのロゴなども担当している株式会社Tomoni Solutionsの清水目 夏希氏に制作をお願いしました。



< ロゴに込めた想い/制作者・清水目 夏希氏 コメント >

“北海道企業の発展における第一歩を踏み出す法人”というテーマから「ファーストペンギン」を想起し、ロゴのメインモチーフに「ペンギン」を採用いたしました。また、ハートをモチーフとした円をペンギンに重ねることで、マッチポイントが企業様や社員との「ご縁」を心で紡いでいく姿を表現いたしました。

そして、全体的に丸みを帯びたデザインにすることにより、企業様そして社員が会社に対して親しみやすさを感じられるように意識し、制作いたしました。



■清水目 夏希(しみずめ なつき)

<グラフィックデザイナー/ディレクター Creative Creation株式会社>

札幌市在住。サイン・空間・グラフィックデザインでの経験を経て、現在はグラフィック・webなどのデザインやディレクション、コピーライティング全般を担当。デザインを一つのツールとして考え、お客様の抱える課題を解決するための「意味のあるデザイン」を提供している。



■Creative Creation株式会社







北海道札幌市にあるデザイン会社。

「必要な人に、必要なクリエイティブを。」をミッションに掲げ、グラフィックやwebデザインなどをメインに道内の企業様のデザイン制作物を作成している。







【経営統合記念イベント】



二社の経営統合を記念して丸一日かけた記念イベントを開催しました。

スタッフ同士の交流を主な目的とし、1部「経営計画発表会」、2部「レクリエーション」、3部「宴会」の3部構成の一大イベント。

そちらの模様はnoteにて公開しております。



note URL

▽1部「経営計画発表会」▽

https://note.com/matchpoints_tax/n/n0136e1c06a97



今後も飽くなき探究心で税理士業界の当たり前をアップデートし続け、スタッフと共に会社も成長していく所存でございます。

皆様にもワクワクしていただけるよう努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。



【お客様からのお問い合わせ先】

《税理士法人マッチポイント》

TEL:0120-792-754 (営業時間:9:00~17:00)

e-mail:info@matchpoints.or.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-18:46)