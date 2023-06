[Artill株式会社]

開催日程:7月23日(日) - 8月6日(日)



この度Artill株式会社(本社:大阪市北区 / 代表取締役:三輪昌徳)では、株式会社 All Japan Tourism Allianceと共催し、「禅坊 靖寧」を舞台に奈良祐希個展『samādhi』を開催します。









※写真はイメージです。実際の展示風景とは異なります。



本展では代表作「Bone Flower」と新作「Bone Flower_Nest」に加え、淡路島の神秘的な大自然からインスピレーションを受けた最新作「Synapse」を発表します。



奈良祐希は、350余年の歴史を誇る大樋焼十一代大樋長左衛門氏を⽗に持ち、祖⽗である10代目(現・大樋陶冶斎)は工芸界存命唯一の文化勲章受章者でもあります。1600年代半ば、加賀藩主が京より千家茶道を取り入れた際、樂焼唯一の脇窯として金沢の地に生まれたのが大樋焼であり、初代・大樋長左衛門から、本家は代々、その名跡を受け継ぎます。大樋家の長男として生まれ、伝統工芸の継承者となる宿命ですが、建築家・現代アーティストとして、歴代とは全く異なる独自の路線を歩んでいます。



建築家としては、東京藝術大学で建築を学び、同大学大学院(美術研究科建築専攻)を⾸席卒業。建築家 北川原温氏の下で設計修行を経たのち独立、現在は建築デザインラボ EARTHENを主宰しています。「土」をモチーフに設計活動を展開し、近作では、Node(企業新社屋/金沢市)、Cave(リノベーション/富山市)など。



その一方で、現代アーティストとしても活動を続け、「共創」を展示コンセプトとして、様々な異なる事象を調和させ領域を超えたものづくりを得意とします。また、歴史的建造物、文化財といった建築的財産や自然に焦点を当てた展示を行い、アートの力でそれらの持つ場所の力を顕在化させる社会的な試みに取り組んでいます。



本展の開催場所である「禅坊 靖寧」は建築界最高栄誉といわれる「プリツカー賞」を受賞した建築家 坂茂氏設計による唯一無二の建築物です。 全長100m のウッドデッキを有し、360度の全方位に広がる淡路島の絶景と溶け込みながらも、躍動感のあるダイナミックな建築デザインとなっています。淡路島の大自然を感じられるよう稜線を超えない高さに計算されており、展望デッキにいると雄大な自然に包まれているような不思議な感覚があります。また、風が抜ける展望デッキは様々な自然の音を楽しむことができます。





※禅坊 靖寧:外観写真



イベント概要









※写真はイメージです。実際の展示風景とは異なります。



奈良祐希 個展『samādhi』



会期:2023年7月23日(日) - 8月6日(日)

時間:開催日により異なります。詳細はお問合せください。

定休日:7月27日(木)及び8月1日(火)

会場:禅坊 靖寧(ぜんぼうせいねい)

住所:〒656-2301 兵庫県淡路市楠本 字場中2594-5

内容:代表作「Bone Flower」と新作「Bone Flower_Nest」に加え、淡路島の神秘的な大自然からインスピレーションを受けた最新作「Synapse」を発表

共催:Artill株式会社、株式会社 All Japan Tourism Alliance

特別協力:禅坊 靖寧

来場に関するお問い合わせ先:info@artill.jp (Artill株式会社)





〇奈良祐希と作陶体験を行う特別宿泊プログラム



日程:7月21日(金)から1泊2日 及び 7月22日(土)から1泊2日

内容:作陶体験、作品鑑賞、Zen Welness、朝夕の禅坊料理、朝のおつとめ等

申込方法:完全ご予約制となります。詳細はお問い合わせください。

来場に関するお問い合わせ先:info@artill.jp(Artill株式会社)





〇奈良祐希の作品と禅坊靖寧が出会う特別プログラム



日程:7月23日(日)

内容:作品鑑賞、Zen Welness、ZEN茶体験、記念グッズご用意

申込方法:完全ご予約制となります。詳細はお問い合わせください。

来場に関するお問い合わせ先:info@artill.jp(Artill株式会社)



samādhi







本展で掲げるフィロソフィーは3つ存在します。



「現代建築とのセッション」

奈良は、作品を取り巻く環境と渾然一体となった状態を重視します。環境は作品に対するノイズと捉えられがちですが、建築家の顔をもつ奈良は、空間とアートを等価に考えて展示構成を行います。坂茂氏が創った「禅坊 靖寧」という建築に対して奈良がどう応答するのか、坂茂と奈良祐希のセッションといえます。



「陶と禅の親和性」

心を静め、内省しながら高い境地を目指す「禅」。その禅を海外に広めた鈴木大拙は奈良と同郷の金沢に生まれた世界的な哲学者です。本展覧会では初の試みとして、鑑賞者に空中禅道場にて作陶体験を提供します。作陶という、予期せぬ動きを繰り返す土に対して闘う行為は無意識に入り込む行為だと奈良は常々言います。これは禅において、呼吸に集中することで自己を意識的に無意識化していくことに似ています。展覧会名になった「samādhi」は禅の語源にもなったサンクリット語で「心が対象の中に没入して自我が消えた状態」を意味します。雄大な自然の中、禅の体験施設での作陶という所作が新たな智慧や示唆をもたらすことを奈良は強く願っています。



「有機と無機」

淡路島は伊弉諾尊と伊弉冉尊の二神により日本で最初に生まれた島であり、伊弉諾神宮は日本最古の神社として神秘的な歴史を感じる由緒正しい場所です。360 度に広がる四季折々の景色、燦燦と降り注ぐ陽の光、澄んだ空気、雄大な緑、多種多様な生態系、夜空に輝く宇宙が互いに連関を持ちながら共生している「禅坊 靖寧」では、作品を鑑賞しながら個人があらゆる事象と一体的に繋がっていくような感覚を得ることができます。本展では、新月・満月の日における宿泊、建築やアート、自然を感じながらの禅体験など、インクルーシブな体験型の展示により鑑賞者がウェルネスの実現に近づけることを想定しています。



奈良祐希 Nara Yuki











1989年石川県金沢市生まれ。2013年東京藝術大学美術学部建築科卒業、2016年多治見市陶磁器意匠研究所首席修了。 2017年東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻首席卒業。 2021年より建築デザイン事務所EARTHEN主宰。陶芸分野ではArt Basel / Design Miami(スイス)、TEFAF(オランダ)、SOFA(アメリカ)などに招待出品。主な受賞歴として第3回 金沢世界工芸トリエンナーレ審査員特別賞、Penクリエイターアワード2021、第79回金沢市工芸展世界工芸都市宣言記念賞。建築と陶芸の融合を目指した代表作<Bone Flower>は金沢21世紀美術館に史上最年少で永久収蔵されている。建築分野では主な作品として<五行茶室>(2018/金沢21世紀美術館、台南市美術館)<Node>(2023/企業新社屋)、 <Cave>(2023/リノベーション)。 2021年には若手建築家の登竜門<Under 35 Architects exhibition 2021>のファイナリスト7組に選出される。



1989 十一代大樋長左衛門の長男として金沢市に生まれる



経歴

2013 東京藝術大学美術学部建築科 卒業

2016 多治見市陶磁器意匠研究所 首席修了

2017 東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻 首席卒業

2018-2020 株式会社北川原温建築都市研究所 勤務



受賞

2009 東京藝術大学 安宅賞

2011 第13回シェルター国際建築設計競技 奨励賞

2017 第3回金沢・世界工芸トリエンナーレ 審査員特別賞

2017 東京藝術大学大学院 吉田五十八賞

2021 Penクリエイターアワード2021 審査員特別賞

2023 第79回金沢市工芸展 世界工芸都市宣言記念賞



展示会

2016 菊池ビエンナーレ(菊池寛実記念智美術館/ 東京)

2016 うつわその先に陶ー魂のかたち(日本橋三越本店/ 東京)

2016 SOFA CHICAGO(アメリカ)

2017 Collect(イギリス)

2017 TEFAF Maastricht(オランダ)

2017 アートフェア東京(東京国際フォーラム/ 東京)

2017 Design Miami / Art Basel(スイス)

2017 ASIA NOW(フランス)

2017 KOGEI Art Fair Kanazawa(KUMU / 金沢市)

2018 Les Promesses du Feu / 炎の同心(Pierre-Yves Cas.r Gallery / フランス)

2018 アートフェア東京(東京国際フォーラム/ 東京)

2018 Asia Contemporary Art Show(香港)

2018 アート台北(台湾)

2019 Art Central(Central Harborfront / 香港)

2019 第21回岡田茂吉賞展(MOA美術館/ 熱海)

2019 Art KYOTO(⼆条城/ 京都)

2020 Hybridizing(Akio Nagasawa Gallery / 東京)

2020 Synergism(ROLF BENZ / 東京)

2021 Ceramic Expressions(Mullan Gallery / シンガポール)

2021 Fractal Synergy(YOD / 大阪)

2021 ENSEMBLE(佳水園 / 京都)

2021 JAPANDI-NA(南青山 / 東京)

2022 Progress(AUDEMARS PIGUET AP HOUSE TOKYO / 東京)

2022 Exposition(OGATA Paris / フランス)

2022 Frozen Flowers(金沢21世紀美術館 / 金沢市)

2022 GO FOR KOGEI 2022(勝興寺 / 富山)



作品収蔵

金沢21世紀美術館

根津美術館

大林コレクション



建築

2018 五行茶室(金沢21世紀美術館, 台南市美術館 / 金沢, 台湾)

2023 Node(企業新社屋 / 金沢市)

2023 Cave (リノベーション / 富山市)



公式サイト

http://yukinara.jp/



禅坊 靖寧(せんぼうせいねい)







禅坊 靖寧とは建築界最高栄誉といわれる「プリツカー賞」を受賞した建築家 坂茂氏設計による唯一無二の建築物。全長100m のウッドデッキを有し、360度の全方位に広がる淡路島の絶景と溶け込みながらも、躍動感のあるダイナミックな建築デザインとなっている。淡路島の大自然を感じられるよう稜線を超えない高さに計算されており、展望デッキにいると雄大な自然に包まれているような不思議な感覚がある。また、風が抜ける展望デッキは様々な自然の音を楽しむことができる。



住所:〒656-2301 兵庫県淡路市楠本字場中2594-5

TEL:0799-70-9087

アクセス:

(お車の場合) 淡路ICより5分 ※無料駐車場は2箇所ございます。

(公共交通機関の場合)三ノ宮駅・新神戸駅よりお越しいただけます。

*時刻表など詳細については禅坊靖寧HPよりご確認ください。

公式サイト:https://zenbo-seinei.com/



Artill株式会社







◇会社概要

企業名:Artill株式会社

代表者:三輪 昌徳

本社所在地:大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館6F

設立:2019年3月25日

HP:https://artill.jp

メール:info@artill.jp

事業内容:イベント事業/メディア事業/管理支援事業/アプリ開発/古物商



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-20:46)