[株式会社マイクロバブル・ジャパン]

1日20円から手軽にスタートできる美容サロン専売モデルの塩素除去オプション商品「CLOFF by marbb(クロフバイマーブ)」をリリースいたします。



美容サロン向けナノバブルシステム「marbb(マーブ)」を展開する株式会社マイクロバブル・ジャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高林稜、以下当社)は、美容サロン専売モデルの塩素除去オプション商品「CLOFF by marbb(クロフバイマーブ)」を2023年10月1日に販売開始いたします。





水と向き合う、プロフェッショナルのための塩素(CL)除去(OFF)オプション



当社は、「水にプロフェッショナルのこだわりを」というコンセプトのもとサロンケアシリーズのナノバブルシステム「marbb2/3」を展開しており、現在、全国約6,000店舗(2023年9月現在)の美容サロンに導入されています。



水道水中に含まれる塩素は、肌や毛髪を構成するタンパク質を酸化させ、保湿機能を低下させます。「髪や頭皮に優しい施術」に対するプロフェッショナルとしてのこだわりや、肌荒れに悩むスタッフへの福利厚生といった要望を叶えるべく、この度1日20円から手軽にスタートできる美容サロン専売モデルの塩素除去オプション商品「CLOFF by marbb(クロフバイマーブ)」をリリースいたします。







水道水に含まれる残留塩素を99%除去



CLOFF by marbbを使用することにより、水道水に含まれる残留塩素を99%以上除去できることが確認できています。



※1 水温38℃の水を溜めた直後と2分後の残留塩素濃度を計測。



髪や肌の水分量が上昇



marbbとCLOFF by marbbを併用した場合、水道水と比べて毛髪水分量(潤い)上昇率が約3.3倍に上昇することが確認できています。また、肌水分量(潤い)上昇率は、marbbとCLOFF by marbbとの併用により、水道水と比べて約9.5倍に上昇することが確認できています。





※2 毛髪水分量(潤い)測定試験:約40℃に調温した温水で20分間浸水し乾燥させ、浸水前後の毛髪を赤外線水分測定機にて測定。

※3 肌水分量(潤い)測定試験:約25℃に調温水で3分間手を浸水させ、浸水前後の状態を赤外線水分測定器にて測定。



カラーの色落ちを軽減、パーマのリッジが出る



水道水とCLOFF by marbb使用時のカラーの褪色度合いを実験した結果、水道水と比べてCLOFF by marbb使用時の方が褪色を抑えられ、手触りが良くなることを確認しました。また、水道水とCLOFF by marbb使用時のパーマのかかり具合を実験した結果、水道水と比べてCLOFF by marbb使用時の方が、パーマのリッジが出てしっかりとしたカールを表現できることを確認しました。



※4 「シャンプー→ブロー」を30回行い、褪色度合い、手触りを比較。

※5 パーマ1剤前のお流し、中間水洗、2剤後のシャンプーでそれぞれの水を使用。



お得な「初回限定」プランをご用意



今回、初回ご購入の美容サロン様限定で、Sプランが50%OFFとなる特別プランをご用意しました。シャンプー台が1台の美容サロン様なら約6ヶ月分となります。



「CLOFF by marbb(クロフバイマーブ)」概要





商品名:CLOFF by marbb(クロフバイマーブ)

販売開始:2023年10月1日

サイズ:60mm×70mm

素材:ナイロン(外袋)亜硫酸カルシウム(内容物) ※6

重量:約20g

交換時期:約1カ月 ※7

プラン:

Sプラン(6個入)|¥7,200(税別)

Mプラン(18個入)|¥18,000(税別)

Lプラン(36個入)|¥30,000(税別)

※6 亜硫酸カルシウムは欧州食品安全機関(EFSA)で食品添加物としての安全性が公表されております。

※7 施術時間1人当たり10分、1日当たり60人、31日稼働、水流量13.5Lで算出。



marbbとは



美容サロン向けナノバブルシステム「marbb(マーブ)」は、マイナスの電荷を帯びた炭酸の2000分の1以下のナノバブルを発生させ、毛穴の細部にまで入り込んで汚れを吸着、除去します。「marbb」を使用することで、髪に付着している汚れだけでなく臭いやかゆみの原因となるシャンプー剤やカラー剤・パーマ剤を徹底的に洗浄し、カラーやパーマ、サロンメニューのクオリティを上げることが可能になります。現在、全国約6,000店舗(2023年9月現在)に導入され、全国のサロン様、スタッフ様、そしてサロンの利用者様に日々ご愛用いただいております。





株式会社マイクロバブル・ジャパンについて





会社名:株式会社マイクロバブル・ジャパン

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-18 WeWork Iceberg

代表取締役社長:高林 稜

設立:2017年5月

事業内容:マイクロバブルシステムの開発・製造・卸・販売

会社HP: https://www.microbubble-japan.jp/

marbbブランドサイト:https://www.microbubble-japan.co.jp/



