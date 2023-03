[株式会社タカギ]

肌側にシルク100%を使用した「トライアングルブラ」と「デイリーショーツ シルクマチ」が新登場。







アンダーウエアブランド「ayame」を展開する株式会社タカギ(代表取締役:高木麻衣、所在地:奈良県橿原市)は、ブランドデビュー2周年を迎える2023年3月8日(水)の国際女性デーより、敏感な部分が触れる肌側にシルク100%を使用した新作「トライアングルブラ」と「デイリーショーツ シルクマチ」の発売を開始いたします。また、3月8日(水)~3月17日(金)の期間、阪急うめだ本店4F「イット コンテンポラリー」にて開催されるポップアップイベント『Love Yourself ~ less is the NEW More ~』に出店いたします。







【新発売】肌側にシルク100%を使用した”トライアングルブラ”、”デイリーショーツ シルクマチ”







3月8日(水)の国際女性デーに、ayameはブランドデビュー2周年を迎えます。吸水サニタリーショーツでデビューし、女性のココロとカラダに寄り添うアイテムを展開するayameより、肌への優しさにこだわり、敏感な部分が触れる肌側にシルク100%を使用した「トライアングルブラ」と「デイリーショーツ シルクマチ」が新たに登場いたします。







■ayame トライアングルブラ

肌側のパッド受けにシルク100%を使用した優しい着け心地のブラ。保湿効果のあるシルク100%を使用することで、バストトップの気になるかゆみや乾燥をケア。フロントのトライアングルデザインがすっきりと女性らしい印象でご着用いただけます。取り外し可能なパッド付き。





本体と同じ生地を使用したストラップは、フロントアジャスターなので簡単に調整が可能。就寝時やストレッチの際も背中にアジャスターがあたりません。お手持ちの吸水パッドと合わせて、授乳期間中もご利用いただけます。ayameの特徴である縫い目を表に出した縫製で肌刺激を軽減し、ストレスフリーな着心地。







【商品詳細】

商品名:ayame トライアングルブラ

価 格:¥6,380(税込)

サイズ:M、L

カラー:ayame、aloe、susu、hiiro







■ayame デイリーショーツ シルクマチ

敏感な部分が触れるマチの肌側に、トライアングルブラと同じシルク100%を使用したayame初のデイリーショーツ。表地は柔らかさと優しい着心地にこだわったオーガニックコットンとレーヨンを組み合わせた生地で、カラダをふんわりと包み込みます。



シルクは「人の肌に最も近いアミノ酸」でできた肌に優しい天然繊維です。また、通気性や吸湿性に優れ、吸湿性は綿の1.3~1.5倍、放湿性は綿の1.5倍。余分な湿気を放出して適度な水分量をキープするため、1年中、快適に心地好くご着用いただけます。









【商品詳細】

商品名:ayame デイリーショーツ シルクマチ

価 格:¥2,970(税込)

サイズ:M、L

カラー:ayame、aloe、susu、hiiro



阪急うめだ本店POP UPイベント『Love Yourself ~ less is the NEW More ~』



2023年3月8日(水)~3月17日(金)の期間、阪急うめだ本店 4F「イット コンテンポラリー」にて開催されるPOP UPイベント『Love Yourself ~ less is the NEW More ~』に出店いたします。店頭では、新作「トライアングルブラ」、「デイリーショーツ シルクマチ」を含む、ayameの全ラインナップをご覧いただけます。



【 less is the NEW more 】

最先端の売り場の中で、厳選して絞り、選ぶ。

- 日々変化し続ける環境の中で、ものを選ぶ、ものを買う、その行動に意味を見出し、自分なりの最適なものを見つけて行こう -



そんな思いを抱えたブランドが集結し、女性のウェルネスを紹介するポップアップイベントを立ち上げました。





イベント特典







POP UPイベント特典として、ayame公式Instagramアカウントフォロー、かつayame商品を5,000円(税込)以上ご購入で、【先着30名様】に「ayameオリジナルポーチ」をプレゼントいたします。







イベント概要



■開催期間:2023年3月8日(水)~3月17日(金)

■営業時間:10:00~20:00

※営業時間は変更になる場合がございます。詳しくは阪急うめだ本店の公式HPをご覧ください。

■開催場所:阪急うめだ本店 4階『イット コンテンポラリー』

■住所:〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号



【他参加ブランド】

limerime (竹素材の衛生用品)

https://limerime.com



Wyle & ily by BONHEUR (フェムケア&サプリ)

https://store.bonheur-inc.com/



Cosmos(コンドームケース)

https://linktr.ee/cosmosofficial



Girls Leap(吸水ショーツ)

https://www.girls-leap.com/



Love Piece Club(フェムテック)

https://www.lovepiececlub.com/



Mellow. (デリケートゾーンスキンケア)

https://mellowdot.com/



newnuance(フェムケア)

https://newnuance.jp



sobani(コンドーム)

https://sobani-official.studio.site/



WOOCA(インティメイトオイル)

https://wooca.jp/





About ayame







1930年創業、奈良県橿原市に本社を置く株式会社タカギが手がけるアンダーウエアブランド。「快適をまとって、わたしは進む」をコンセプトに、タカギ独自開発の吸水パッドを取り付けて使用する吸水サニタリーショーツなど、変化する女性のホルモンバランスに寄り添い、365日、快適に心地好く過ごせるアイテムを展開。



■ayame公式ホームページ:https://www.ayame-japan.jp/

■ayame公式Instagram :https://www.instagram.com/ayame_2021/





会社概要



社名 :株式会社タカギ

所在地 :〒634-8551 奈良県橿原市曽我町800番地

代表者 :代表取締役社長 高木 麻衣(たかぎ まい)

設立 :昭和5年(1930年)5月

URL :https://takagi-innerwear.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-19:16)