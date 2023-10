[一般社団法人 XRコンソーシアム]



VR/AR/MR(XR)の業界団体である一般社団法人XRコンソーシアム(代表理事:藤井直敬、以下「XRC」)は、本年で第9回目となる「XRクリエイティブアワード 2023」(旧VRクリエイティブアワード)のファイナリスト11組を選出しました。最終審査を経て、授賞式を12月21日(木)に開催いたします。開催場所は東京都立産業貿易センター浜松町館。YouTubeにてオンライン配信も同時に行います。





XRクリエイティブアワードは、これからのVR/AR業界を牽引する作品やクリエイターを発掘し、認知度向上や活動の支援を目的としたイベント。今年のテーマは「未来を逆算しよう」です。

審査員には、VR、AR、アカデミア、テクノロジー、アートの第一線で活躍しており、2023年から新体制となったXRコンソーシアムの理事・監事に加え、ゲスト審査員として、マイクロソフト社の千代田まどか千代田 まどか(ちょまど)さん、昨年に引き続きAppleの世界開発者会議WWDCでStudentAwardに輝いた仲田梨緒さんを迎えました。







ファイナリストの作品の体験展示は国内最大級のXR/メタバース業界カンファレンス「XR Kaigi 2023」内で実施。来場者はファイナリストの作品を実際に体験できます。授賞式もXR Kaigi 2023と同じ建物内で開催。開催後にファイナリストや審査員を含めた懇親会を実施します。懇親会では軽食と飲み物をご用意しています。

なお、体験展示が行われるXR Kaigi 2023のエキスポに入場するには、XR Kaigi 2023のチケットが必要です。

また、現地の授賞式・懇親会への参加にはXRクリエイティブアワードのチケットが必要です。体験展示に参加せず、授賞式・懇親会にのみ参加する場合、XR Kaigi 2023のチケットを購入する必要はありません。





【法人部門】

・EVR

・Urban Legend Hunters 2: Doppelganger

・Portalgraph

・Smart XR Police Training System

・AI Amaze : An AI assistant that provides spot on service!





【個人部門】

・VR酔い訓練集会

・VRホタルイカ -DIVE-





【学生部門】

・Mechanical Brain Hacking

・MovableBag+

・RadiantVR: Immersive Heat Experience

・Conversation Echo



ファイナリストの詳細は公式サイトにて確認できます。

https://xrc.or.jp/award2023/



●ファイナリスト体験展示

会場:東京都立産業貿易センター浜松町館(東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝)内 XR Kaigi 2023 3Fエキスポフロア

開催日時:2023年12月21日(木)10:00~17:40、12月22日(金)10:00~17:40

参加方法:XR Kaigi 2023チケットが必要

チケット購入方法:下記XR Kaigi 2023公式サイトより購入

https://www.xrkaigi.com/



●授賞式&懇親会 概要

・プログラム

開催日時:2023年12月21日(木)19:30~21:10

18:50…オンライン配信開始、ファイナリスト紹介

19:00…現地ステージ開始、授賞式イベント開始

19:30…審査員によるパネルディスカッション

20:10…フォトセッション、オンライン配信/現地ステージ終了

20:20…懇親会開始

21:30…懇親会終了(軽食と飲み物をご用意しています)



【参加方法】

現地:チケットが必要

オンライン配信:無料。XRC YouTubeチャンネルにてライブ配信

会場:東京都立産業貿易センター浜松町館内 ポートスタジオ

チケット購入方法:https://peatix.com/event/3743088

懇親会費:1,500円(授賞式イベント参加時にチケット確認をいたします)



