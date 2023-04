[鶴と学び]

新しい視点の自動販売機のその名も【買ってみっぺよ つくば】茨城県を中心とした中小企業の新しいSDGs配慮商品の開発やSDGsの推進を通じて、地元商品の消費を増やし地域活性化を目指しています!



はじまりは・・・

テストマーケティングができない!?

当社はコンサルティング業やセミナー企画などを行っておりますが、じつは最もやりたかった事業は、中小企業の方々を応援するための『テストマーケティング』なのです。しかし、設立直後からコロナ禍に入り、対面でのマルシェやイベント開催が厳しくなり、予定していたテストマーケティングはことごとく計画倒れとなっていくのです。

このままでは会社を設立した意味まで見失ってしまう・・・!!と、代表の吉村千鶴子は立ち上がりました。

そうだ、非対面の自動販売機なら、情勢なんて気にせずにお客さまに直接販売ができる!と・・・。



ハードルは多くて高かった・・・けれど

自動販売機でテストマーケティングをするという前代未聞の発言に、まわりからは「また吉村さんが変なこと言ってるよ」と冷ややかな目で見られることもありました。けれど行動しなければ現状は変わらない!と猪突猛進。設置場所の検討から自動販売機の購入、それぞれの契約や申請にと、一難去ってまた一難という日々が続きました。何度も諦めかけ、「もう会社も畳むべきなのかも・・・」と弱気になることもありましたが、根気強く協力をあおぎ続けていると、途絶えかけた糸を紡いでくださるようなご縁に救われて、ついに実現まであと一歩となりました。



つくば駅前のスペシャルな場所に

ありがたいご縁で、つくばエクスプレス「つくば駅」前のつくばセンター広場の一画に自動販売機を置かせていただけることになりました。駅を利用される方はもちろん、イベントなども頻繁に開催される場所で、若者から子育て層、ご近所の方が行き交うこの場所でテストマーケティングできるというのは、当初の苦労を跳ねのけるような幸運でした。







非対面だからこそ、忌憚ない意見が聴けるはず

テストマーケティングと言えば、モニターを集めて対面で意見を聴くのが一般的です。しかしコロナ禍に入り、オンラインでの購買活動が圧倒的に増えている今、自動販売機という非対面ツールを使うことで、購買者の心理や商品への期待などをより深く聴き出せるのではないかと期待しています。



出品商品すべてに統一したコンセプトはSDGs

テストマーケティング自販機を設置できる場所は、つくば市が管轄されているエリアです。鶴と学びとしては、地元への恩返しを込めた本プロジェクト。そこで、つくば市が力を入れている『つくばSDGsパートナーズ』に貢献できるよう、SDGsに配慮した新商品を出品することに決めました。地球環境や平等な社会に配慮した商品づくりをされている中小企業の方と一緒に、盛り上げ地域活性化を目指していきたいと考えています。

※当社はつくばSDGsパートナーズの登録団体として活動しています。







チューもく!が口ぐせの新キャラクター

鶴と学びには、【つるこさん】【かめっち】【しかおくん】という縁起のいい動物たちを模した公式キャラクターが3人います。そしてさらに今回テストマーケティングを担当する【ねずっぺ】が登場しました。ねずみは繁殖能力が高いことから、子孫繁栄や家運隆盛など繁栄の象徴として、古来より縁起のよい動物として親しまれています。テストマーケティングした商品たちが大いに繁栄して羽ばたいていくことを願って、今日も【ねずっぺ】は「チューもく!!」と叫びます!







つくば駅前の新しいフォトスポットに!

つくば駅前は、外国人研究者や留学生が多く行き来する場所、また子育てしやすい街として若者や主婦がたくさん通ります。そんなつくばの中心であるつくばセンター広場という立地を活かして、新しいフォトスポットとしても話題となるようなラッピングデザインを施しました。新キャラクターの【ねずっぺ】と一緒に、商品を手に乗せて写真を撮ってもらえるような工夫を凝らしています。





茨城県民に愛される自動販売機を

【買ってみっぺよ♪つくば】というネーミングは、茨城県民なら誰しもがピンと来る、茨城弁の「〇〇だっぺ」から連想して名付けました。茨城県を中心とした中小企業の商品が、地元茨城から愛され応援されるような商品に育っていくことを願っています。





第1期 出品者予定

▽こちらのサイトから出品予定商品をご覧いただけます

《買ってみっぺよ♪つくば公式WEBサイト》

https://kattemippeyo.tsurutomanabi.com/



★(有)横田農場

from 茨城県龍ケ崎市

WEBサイト → https://yokotanojo.co.jp/





★神橋亭

from 茨城県つくば市

販売サイト → https://shop.shichimiyoko.com/









★間中製麺所

from 茨城県坂東市

販売サイト → https://manakaseimen.stores.jp/





★CAFTSTUDIO1835

from 茨城県守谷市

販売サイト → https://craftstudio.handcrafted.jp/





★鶴と学びwith

from 茨城県つくば市

youtube動画 → https://www.youtube.com/watch?v=IM-0x0u6BPI







一緒に地域活性化を目指す出品者さんを募集しています

出品したい!テストマーケティングをしたい!事業者の皆さま、3カ月の期間限定で出品者募集中です。



出品条件・出品手続き・出品料等詳しくは詳しくは、(株)鶴と学びHPをご覧ください。

https://tsurutomanabi.com/sustainablevendingmachine/





■株式会社鶴と学びについて

株式会社鶴と学びでは、経営セミナー事業、ライフデザインセミナー事業、法人向け社員研修事業、経営コンサルサービス事業、Webサイト制作事業、クラウドファンディングサポート事業、マルシェ事業、料理教室の運営をしております。コロナ禍の影響で私たちの身の回りの生活や社会、仕事の仕方が変化しました。中小企業は大変厳しい状況ですが、これからも変化を恐れずにチャレンジし続ける中小企業の皆さまのためのサポートをしていきたいと考えております。



設立:2019年10月29日

代表取締役:吉村千鶴子

所在地:〒305-0047 茨城県つくば市千現二丁目1番6号 つくば研究支援センターB-5



HP:https://tsurutomanabi.com/

お問い合わせ先:株式会社 鶴と学び info@tsurutomanabi.com



