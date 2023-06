[株式会社TSTエンタテイメント]

SLUSHII、BANVOX、Masayoshi Iimori、and more





EVENT INFO







イベント名: SLUSHII JAPAN TOUR

日時:6/10(土) OPEN 23:00 CLOSE 4:30

料金:DOOR ¥3,500- ADV ¥3,000-

TICKET: 【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/SLUSHII-JAPAN-TOUR

出演者:

【Z HALL】〈BASS〉

SLUSHII / BANVOX / Masayoshi Iimori / NUU$HI

VJ:H2KGRAPHICS



MarshmelloやSkrillexから絶大なサポートを受け、瞬く間に世界中で人気が沸騰し、Tomorrowland、EDC Las Vegas、国内ではULTRA JAPANなどの大型フェスへ出演。2018年にはバーチャルシンガー”初音ミク”とのコラボ楽曲「Through The Night」をリリース。2019年”Co shu Nie”のボーカル"中村未来"との日本人初コラボ楽曲「Calling Out to You」、2021年”いきものがかり"初のRemix楽曲「ブルーバード (Slushii Remix)」、2022年12月には"TK from 凛として時雨"「first death (Slushii Remix)」を手掛け、2022年Steve Aoki主宰のレーベル「Dim Mak」との契約を電撃発表し、ニューアルバム「A Slushii Summer」をリリース。国境とカルチャーを超えたコラボレーションにも注目が集まるSLUSHII。



国内からは、日本ダンスミュージックシーンを代表する作品を多数リリースしてきたbanvoxをはじめ、Masayoshi Iimori、NUU$HIらの出演も決定した。



日本と海外のベースミュージックシーンが交錯し、忘れられない一夜を創り上げるだろう!



ARTIST INFO







アメリカ出身のDJ / プロデューサー。

MarshmelloやSkrillexから絶大なサポートを受け、世界で人気沸騰中のフューチャー・ベーストップアーティスト「SLUSHII」(スラッシー)。

「Tomorrowland 2019」等海外大型フェスへ出演しマシュメロとの共作「Put Yo Hands Up」が大ヒット。

日本でも「ULTRA JAPAN 2017」のメインステージでパフォーマンスをし、その後も何度か日本に来日し、シークレットギグや来日公演等も行っている。

自身がアニメやマスコットのようなスタイルではあるが、SLUSHII 自身も日本のアニメやゲームが大好き。

2020年9月26日にはバトルロイヤルゲーム『Fortnite』(フォートナイト)のメイン・ステージを盛り上げたばかり。

Rocket LeagueのSLUSHIIのゲーム内トラック「LUV U NEED U」や最新曲「All I Need」が大ヒット中。



