数々の受賞歴を持ち、特許取得済みの BOA(R) フィットシステムを製造する BOA(R) テクノロジー社(本社:米国コロラ ド州デンバー)は、スノースポーツ、サイクリング、アスレチック、アウトドア、医療用装具、ワークウェアなど複数の業界の主要ブランドと提携し、優れた微調節可能なフィットの提供と優秀なアスリートや作業者のパフォーマンス向上を目指しています。



BOA(R) パフォーマンスフィットラボは 2018 年に同本社内に設立され、パートナー製品イノベーションおよび開発チームの管轄部署となります。2,000 以上の科学的テストを実施し、パフォーマンス上のベネフィットが証明され、将来のイノベーションにつながる5件の査読済み論文を発表しました。



「私たちは世界のトップブランドと協力して、フィット感とパフォーマンスを向上させる有意義で科学的に証明されたソリューションを提供することに専念しています。私たちは、作業用フットウェアにおいて、最も厳しい気象条件や作業環境でも BOA(R) が優れた安定性、エネルギー効率、耐久性を実現すること、それにより疲労が軽減され、危険を伴う現場を乗り越える作業者の能力を向上させることが重要だと考えています」

Dan Feeney

博士号 パートナー製品イノベーションおよび開発担当シニア ディレクター



BOA(R) PerformFitTM Wrap 構造は、中足部を包み込んでぴったりとフィットする革新的なアッパーデザインで、優れたヒールロック、ミッドソールとの接続強化、前足部の自由度の向上を実現する優れた例です。BOA(R) PerformFitTM Wrap のパフォーマンス向上能力に関する主な科学的発見には以下のようなものがあります。







IMPROVED STABILITY 安定性の向上

・ヒールホールドとミッドソールとのコネクションが最大 3% 向上。圧迫点のない優れた均一なフィット感を実現しました。

・足首の安定性が最大 7% 向上。安定性、一貫性、コントロール性が向上しました。



INCREASED ENERGY EFFICIENCY AND ENDURANCE エネルギ効率と持久性の向上

・同じレベルの運動で最大 1.5% 速い速度を達成しました。

・方向転換の効率が最大 9% 向上。すばやい加速と減速が可能になることが実証されました。



これらの画期的な発見は当初トレイルランニングの状況で観察されましたが、その適用範囲はワークウェアにもシームレスに拡張されており、BOA(R) はこれらの結果を検証するためにワークウェアのパイロットテストとパフォーマンステストを数多く実施しました。BOA(R) フィットシステムの多用途性により、ワークウェアブランドのパートナーは BOA(R) PerformFitTM Wrap 構造などの構成を活用して、さまざまな業種における特定のタスクを実行する作業者に高度にカスタマイズされたメリットを提供できます。



「ソリッドギア * では、作業員が困難な仕事を安全、効率的に、高い自信を持って遂行できる能力を高めることが最優先事項です。Venture 2 の発売は、私たちにとって、作業用フットウェアに関するチームの広範な専門知識と、BOA のパフォーマンスフィットラボから得られた科学的洞察を組み合わせるエキサイティングな機会となりました。その結果はフィットにおけるゲームチェンジャーであり、動きを損なうことなく安定性を向上するという困難な組み合わせを実現しました」

Johan Edeland 氏

ソリッドギア 製品管理責任者

* ソリッドギア:ヨーロッパの安全靴メーカー、スウェーデンに本社をおくハルタフォースグループ傘下



さらに、BOA(R) は製品の品質を下支えしてます。厳格な耐久性テストと BOA(R) ライフタイム保証により、BOA(R) フィットシステムの永続的なパフォーマンスが作業者に保証されます。この取り組みは信頼性が重要な作業環境にとって極めて重要であり、専門家にシューズの耐久性と有効性に対する永続的な信頼を提供します。



ワークウェアにおける BOA(R) フィットシステムと、BOA(R) のパフォーマンスフィットラボが提供する科学的に証明されたフィットソリューションについて詳しく知りたい場合は、BOAfit.com(https://www.boafit.com)をご覧ください。









MEET THE TEAM // MIND BEHIND THE STUDY

チームの紹介 // 研究の背景にある考え方









DAN FEENEY ダン・フィーニー

博士号、パートナー製品開発およびイノベーション担当シニアディレクター

コロラド大学ボルダー校で神経力学の博士号を取得し、元プロのトライアスリートおよびD1 ランナーとしての経歴を持つダンは、次のレースに向けたトレーニングか、パフォーマンスフィットラボのための新しいフィールドテスト方法の実施と開発に、ほとんどの時間をトレイルに費やしています。











KATE HARRISON ケイト・ハリソン

博士号、生体力学リサーチマネージャー

ケイトは常にスポーツをしているか、それ以外はスポーツの研究をしています。パフォーマンスフィットラボの研究員であるケイトは、以前はウェストバージニア大学やチームカナダで競い合っていたランニングへの愛情と、データドリブンの考え方を持ち合わせています。









ERIC HORNET エリック・ホーネット

博士号、生体力学リサーチマネージャー

エリックは足の生体力学を研究しながらヴァンダービルト大学で博士号を取得しました。 その後、靴の生体力学のトレーニングを受け、世界中の企業で働きました。エリックは、クライミングやトレイルランニングでシューズのフィット感を向上させながら、BOAが実験室や野外でどのようにフィット感を向上させるかをより深く理解したいと考えています。









SHAWN NEVIL ショーン・ネヴィル

CEO

ショーン・ネヴィルは、スノースポーツ、アスレチック、アウトドア、ワークウェア業界においてフィットとパフォーマンスに革命を起こす世界的リーダーである BOA Technology社のCEO兼社長です。彼はまた、Zildjan(R) PercussionおよびPrimaLoft(R)の取締役を務め、コロラドのBig Brothers Big Sistersにも積極的に関与しています。彼はProcter & Gambleでキャリアをスタートし、VISA USA、Reebok International、Footaction USA、Avery Dennisonで上級管理職を歴任しました。















BOA(R) PERFORMFITTM WRAP 構造

により安定性と効率が向上。

BOA(R) PERFORMFITTM WRAPとは?

微調節可能な BOA(R) PerformFitTM Wrap 構造は、中足部を包み込んでフィットさせることで安定性、効率性、耐久性を向上させるように設計されており、優れたヒールロック、ミッドソール、前足部の自由度の向上を実現します。



「私たちは、BOA(R) が最も過酷な気象条件や作業環境において、優れた安定性、効率性、耐久性を実現し、それにより疲労を軽減し、現場での作業者の能力を向上させることに重点を置いています。ミッドソール、前足部の自由度の向上を実現します。」

DAN FEENEY

博士号 パートナー製品イノベーションおよび開発担当シニアディレクター









叩いたり、凍らせたり、水没させたり...

あらゆる状況でテスト済み。

BOA(R) フィットシステムのあらゆる面は、厳正な耐久性基準に合わせて精査され、精密に設計され、最先端の施設で製造されています。だから自信を持って言えます。あなたがどこで働くとしても、落胆させません。事実、私たちはそれを保証します。











2023/2024 BOA(R) POWERED WORKWEAR PRODUCTS

BOA(R) フィットシステム搭載の最新ワークウェア製品を紹介いたします。

製品は一例となります。そのほかのラインナップや商品詳細につきましては、各メーカーの Web サイトまたはカタログ等をご確認ください。







ASICS WINJOB(R) CP604 G-TX BOA

人気の BOA シリーズにゴアテックスファブリクスを採用した、アシックスワーキングシューズフラッグシップモデル。



■BOA(R) フィットシステム:L+1搭載

■規格:JSAA 規格 A 種

■参考価格:24,090 円(税込)

お問い合わせ先:株式会社アシックス

https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/working









MIZUNO ALMIGHTY LS II 73M BOA

『快』機能満載の履き心地。

ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つ BOA(R) フィットシステム M4 ダイヤル搭載。



■BOA(R) フィットシステム:M4 搭載

■規格:JSAA 規格 A 種

■参考価格:14,080 円(税込)

お問い合わせ先:ミズノ株式会社

https://jpn.mizuno.com/working











NEW BALANCE BOATON

2023 年6月より登場したニューバランス プロスニーカーの BOA(R) フィットシステム搭載モデル。



■BOA(R) フィットシステム:L6 搭載

■規格:JSAA 規格 A 種

■参考価格:17,380 円(税込)

お問い合わせ先:ドンケル株式会社

http://www.donkel.co.jp/









各種イメージ、ロゴデータ、ブランドガイドなどはこちらからダウンロード可能です:

https://boatechnology.imagerelay.com/sb/ff7c4a72-cbcc-4edd-8c2b-d2629f022af0/2023-workwear-key-story



BOA Tecnology Inc. について

BOA Technology Inc. は、各業界のリーディングブランドと提携し、特許取得済みの BOA(R)フィットシステムを通じて最高のギアを開発、強化しています。パフォーマンスのための専用フィットソリューションを提供する BOA(R)フィットシステムは、スノースポーツ、サイクリング、ハイキング/トレッキング、ゴルフ、ランニング、コートスポーツ、ワークウェア、医療用ブレースなどの幅広い製品に採用されています。このシステムは、微調節可能なダイヤル、軽量で耐久性のあるレース、低摩擦のレースガイドで構成されています。それぞれの独自の構成は、微調節可能な精密フィットを提供するように設計されており、BOAライフタイム保証制度によってサポートされます。

BOA Technology Inc. はコロラド州デンバーに本社を置き、オーストリア、中華圏、韓国、日本にオフィスを構えています。

詳細については、BOAfit.com(https://www.boafit.com)をご覧ください。



