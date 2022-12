[ギグワークス株式会社]

中小・中堅企業の存続/成長を応援し、地域経済の活性化を目指す











ギグワークス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:村田 峰人)のグループ会社であるギグワークスクロスアイティ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小島 正也、以下 ギグワークスクロスアイティ)は、中小・中堅企業の経営課題の抽出からソリューション提供まで一気通貫した支援を実現することを目的とし、新規事業創出や業務改善を行う株式会社Arinos(本社:東京都中央区、代表取締役社長:古家 由也、以下 Arinos)と業務提携したことをお知らせします。



業務提携の背景

ギグワークスクロスアイティは、これまで「ICTを通じてお客様に最良・最大の価値を提供する」ことをミッションに、多くのお客様へシステム開発や製品開発を通じたITソリューションの提供を手掛けてきました。

今回、「魅力的な産業を創出し、日本を元気にする」ことをミッションに、事業創出/伴走支援を数多く手掛けているArinosと業務提携することにより、経営課題の抽出からITソリューション提供まで、一気通貫のサービス提供が可能な体制を構築しました。



提供ソリューションの概要

Arinosの事業立ち上げの経験があるコンサルタントが、実感覚を伴ったリアルな視点で中小・中堅企業の経営課題を無料で可視化、解決策の提示を行います。Arinos、ギグワークスクロスアイティがそれぞれの得意分野(新規事業開発/業務改善:Arinos、ITソリューションの提供:ギグワークスクロスアイティ)のノウハウを提供し合い課題解決を行います。本業務提携により、経営課題の抽出、新規事業開発/業務改善、具体的なITソリューションの導入等、上流から下流に至るまで高い解像度で中小・中堅企業のご支援を行うことが可能となります。



今後の取り組み

ギグワークスクロスアイティの拠点網とArinosの地域での取り組み※1を活かし、日本全国に支店を置くことを目指し、中小・中堅企業に寄り添った形で経営課題の解決を行ってまいります。本取り組みが拡大することで、中小・中堅企業が主役となる社会の実現を目指します。



主な取組

・中小・中堅企業の経営課題の可視化、解決策の提案(無料)

・新規事業開発コンサル

・業務改善コンサル/経費削減コンサル

・DX支援/システムソリューションの提供

・BPO支援(販売支援、オンサイト設置設定、キッティング、コンタクトセンターetc.)



(※1)富山銀行との協業による地元企業への事業支援、

能登地域移住交流協議会との協業による関係人口の創出等、

地域経済活性化を通じた地域創生に向けた取り組みを加速しています。

詳細1:https://arinos.co.jp/news/202211_toyamabank_partner/

詳細2:https://arinos.co.jp/news/pressrelease_202208partnership-agreement-noto-region/







ギグワークスクロスアイティ 概要

会社名 :ギグワークスクロスアイティ株式会社

代表 :代表取締役社長 小島正也

設立 :1974年5月

資本金 :1億円

従業員数 :417名 (2022年12月1日時点)

所在地 :東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟 10階

事業概要:ソフトウェア開発・CRM システム・クラウドサービスなど

URL :https://gigxit.co.jp/





Arinos 概要

会社名:株式会社Arinos

代表:代表取締役社長 古家由也

設立:2010年10月

資本金 :1,000万円

従業員数 :62名(2022年8月1日時点)

所在地:東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB銀座OCT 6階

事業概要:新規事業開発、DXコンサルティングなど

URL:https://arinos.co.jp/





