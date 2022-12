[株式会社 中の坊 有馬グランドホテル]

有馬グランドホテル『DOG UP VILLA(ドッグ アップ ヴィラ)』がこの冬「愛犬リンゴ風呂」を開催!国産りんごの甘酸っぱい魅惑の香りに包まれた上質な体験をご提供します。



株式会社中の坊(神戸市北区有馬町1304-1 代表取締役 梶木 実)は、有馬グランドホテル内愛犬専用エリア『DOG UP VILLA』にて、2023年1月16日~1月22日の期間で「愛犬りんご風呂」を開催いたします。

この秋大好評だった開業3周年記念イベント「愛犬バラ風呂」に続き、冬は「愛犬りんご風呂」で愛犬家のみなさまの心に残る思い出づくりをお手伝いさせていただきます。愛犬用有馬温泉(銀泉使用)に国産りんごを浮かべて、冬のポカポカ体験をドッグアップヴィラらしく演出。また、冬季期間限定商品「愛犬用の和牛すき焼き鍋(オヤツ付き)」の販売も行います。







●「愛犬りんご風呂」の3つのお愉しみ



1. 愛犬用有馬温泉(銀泉使用)に国産りんごを浮かべて冬のポカポカ体験を

愛犬とともに、魅惑の香りに包まれた優雅な有馬時間をお過ごしいただけます。

愛犬用有馬温泉(銀泉使用)に国産りんごを浮かべ、愛犬がりんご風呂に入る様子は写真映えもばっちり。

ぜひここでしか撮れない特別な1枚を撮影してください。

安心安全の国産リンゴを使用しております。愛犬には好きなだけお召し上がりいただけます。

(ただし、お持ち帰りはご遠慮願います)

愛犬が温泉に入らない場合に備えて「りんごフォトスポット」を設置しております。

様々なスポットやグッズでこの冬一番の愛犬の一枚をお収めください。

※「愛犬りんご風呂」で使用したりんごは、ドッグアップヴィラのスタッフの愛犬たちが、りんごチップスにして美味しくいただきます。



2. 飼い主様も一緒にお楽しみいただける「コタツみかん」

愛犬とりんご風呂をお楽しみいただいたあとは、有馬の冬を感じながらお過ごしいただけますよう、飼い主様用の「コタツみかん」をご利用くださいませ。また、愛犬とのりんご風呂の思い出を楽しく残していただけるよう「りんごフォトスポット」もご用意しております。飼い主様はご利用時間内にドリンクバーをお愉しみいただけます。



3. 「愛犬用の和牛すき焼き鍋(オヤツ付き)」

冬季期間限定商品として「愛犬用の和牛すき焼き鍋(オヤツ付き)」の販売を行います。

こちらは愛犬の健康のために「帝塚山ハウンドカム」で作られた砂糖・醤油・塩不使用のレシピで、素材の旨みを活かしたものとなっております。土鍋で提供いたしますので、楽しくご賞味いただけます。

愛犬にこの日だけの特別な贅沢ごはんをプレゼントしてみてはいかがでしょうか?



●2023年「愛犬りんご風呂」について















●「愛犬用の和牛すき焼き鍋(オヤツ付き)」について













【ご利用条件・追加情報】





小型犬および中型犬(およそ15kgまで)

1年以内の狂犬病予防接種と、3種以上の感染予防ワクチン接種

一時預かりご利用の場合、生後半年~12才未満に限ります

食品アレルギーのご対応はいたしかねます

施設内は全てリード着用が必須となります

タオル、ドライヤーは無料で貸し出しております





※新型コロナウイルスの感染状況により期間や内容等、変更となる可能性がございます

※仕入れの都合により、使用する食材は変更となる可能性がございます

※金額は全て税サ込みで表示しております



●有馬グランドホテル「DOG UP VILLA(ドッグ アップ ヴィラ)」について











企業プレスリリース詳細へ (2022/12/14-15:46)