来場の難しい方も、世界中の人たちとコンサートを一緒に楽しむ機会!!



同公演のYoutubeライブ配信を19日(土)、20日(日)の両日行うことが決定致しました。







日本財団(東京都港区、会長 笹川陽平)は、50年以上にわたり国内外の障害者支援を行っています。

その一環として、障害・性・世代・言語・国籍など多様で、個性豊かなアーティストの パフォーミングアーツを観客が一緒に楽しむ、「True Colors Festival(トゥルーカラーズフェス ティバル)ー超ダイバーシティ芸術祭ー」を 2019年より推進してきました。様々な人が「その人らしい色合い」を出しながら共に生きる社会の可能性を発信するための本取り組みの集大成として、「True Colors Festival THE CONCERT 2022」を、2022年11月19日(土)、20 日(日)に東京ガーデンシアターにて開催。同公演のYoutubeライブ配信を両日実施致します。



フェスティバルでは、これまでも障害の有無や言語に関わらず、鑑賞できるような工夫(鑑賞サポートの提供)を通じて、アクセシビリティを高める取り組みを行ってきましたが、この配信もさまざまな理由で会場へ足を運ぶことが難しい方を念頭に、本コンサートのアクセシビリティ確保の一環として実施するものです。

配信にあたっては、日本語字幕・日本手話付きのチャンネル及び英語字幕・国際手話付きのチャンネルの2つをご用意します。

Youtubeへのアクセスができれば世界中どこからでも無料で観覧が可能です。

来場することが難しい方も、世界中の人たちと一緒に楽しめるこの機会をぜひご活用ください。



【配信日時・URL】

11月19日(土) 開演18:00 (配信開始17:30)

チャンネル1(日本語・日本手話)https://youtu.be/DlHH2sHk4zI





チャンネル2(英語・国際手話)https://youtu.be/STzdy6QQwvo







11月20 日(日) 開演17:00 (配信開始16:30)

チャンネル1(日本語・日本手話)https://youtu.be/CZlSdIaIbFs







チャンネル2(英語・国際手話)https://youtu.be/5A3BcnsaAyQ









【コンサート概要】

イベント名称:True Colors Festival THE CONCERT 2022

開催日時:2022年

11月19日(土)開場16:00 / 開演18:00

11月20日(日)開場15:00 / 開演17:00

公演時間:約2時間30分(予定)

会場:東京ガーデンシアター (〒135-0063 東京都江東区有明2-1-6)

<出演アーティスト>詳細はHPへ→ https://truecolorsfestival.com/jp/program/the_concert/

ケイティ・ペリー、きゃりーぱみゅぱみゅ、アルヴィン・ロウ、イル・アビリティーズ、ウィー・アー・ワン、ウィールスミス、ヴィクトリア・モデスタ、エイドリアン・アナンタワン、Tokyo NAKAMA Kids、海蔵亮太、かんばらけんた、ザ・ソウルマティックス、ジョナタ・バストス、Tokyo NAKAMA Dancers、トニー・ディー、遥海、フェデリコ・マルテッロ、BOTAN & DAZZLE、マンディ・ハーヴェイ、ラウル・ミドン、レイチェル・スターリット、Bboyz(Katsuya, Seiju, En, Satoru)



<参考動画>

コンサートのPR動画で各アーティストのパフォーマンスをチェック!







【True Colors Festival ー超ダイバーシティ芸術祭ーについて】

https://truecolorsfestival.com/jp/

日本財団は、50年以上にわたり教育へのアクセスや就労機会の創出を軸に、さまざまな障害者支援を行っています。しかし、日本財団が2019年に実施した「ダイバーシティ&インクルージョンに関する意識調査」で、95.5%の人が社会的マイノリティに対する差別や偏見が日本社会にあると感じており、73.4%が日常生活の中で社会的マイノリティに何らかの「心の壁」を意識した経験があると回答しており、社会の中に残る障害者への差別や偏見が、「見えないバリア」として障害者の社会参加を阻み続けていることを危惧しています。

「True Colors Festivalー超ダイバーシティ芸術祭ー」は、障害やダイバーシティに対して自分自身は「あまり関係がない」と考えている人たちに向けて届けるプロジェクトです。障害をはじめ多様なちがいがまぜこぜになることを「面白い」「ワクワクする」と感じる人の輪を広げ、だれもが居心地の良い社会をつくるきっかけをつくるために2019年から展開してきました。



