六本木ヒルズアリーナに、国産・輸入ブランドの電気自動車が大集合する「EV&SDGsフェア2023 in 六本木ヒルズアリーナ」を11月18日(土)~19日(日)に開催いたします。



当イベントは人気車雑誌「モーターマガジン」がプロデュースし(事務局:株式会社新創社)、2023年6月の大阪に次ぐ4回目の開催となります。六本木ヒルズアリーナ(東京)では初開催で、車両展示、試乗体験の他、EVとSDGsの魅力を伝えるトークショーを始め、ダブルダッチのショーケースなど多彩なコンテンツを用意しています。入場は無料。来場者アンケートに答えていただいた方にはイベントオリジナルの記念品を贈呈します!





EV&SDGsフェア実行委員会(株式会社モーターマガジン社内。事務局:株式会社新創社)は、2023年11月18日(土)~19日(日)の2日間、国産・輸入ブランドの電気自動車やプラグインハイブリッド車などの魅力が体感できるイベント「EV&SDGsフェア2023 in 六本木ヒルズアリーナ」を六本木ヒルズアリーナにて開催いたします。



・ 2023年6月の大阪に次ぐ4回目の開催で、六本木ヒルズアリーナ(東京)では初開催

・ 国産・輸入ブランドの最新電気自動車(BEV/PHEVなど)が一堂に集結

・ 公道でその乗り心地を体感できる「試乗体験」も実施

・ EVとSDGsのトークショーを始め、ダブルダッチのショーケースなど多彩なコンテンツを用意

・ 入場無料。来場者アンケートに答えていただいた方にはイベントオリジナルの記念品を贈呈







2022年5月、大阪での初開催から数えて4回目となる今回は、環境に配慮した車両展示を中心に、試乗体験、出展ブランド担当者を交えた車両やクルマづくりの思想などを語るトークショー、そしてモータージャーナリスト 岡本幸一郎氏によるLIVE配信、SNSを通じた情報発信などを展開します。



その他にも、ダブルダッチのショーケースやワークショップ、ガラポン抽選会や来場者プレゼントも用意。大人から子どもまで楽しめる内容となっています。





■出展ブランド(11/8時点。アルファベット順)

AUDI / BENTLEY / BYD / HYUNDAI / LEXUS / MAZDA / MITSUBISHI / PORSCHE / TOYOTA /

VOLKSWAGEN / YADEA



■イベント概要

◎名称: 「EV&SDGsフェア2023 in 六本木ヒルズアリーナ」



◎日時: 2023年11月18日(土)~19日(日)

※18日(土)12:00~20:00、19日(日)11:00~19:00



◎会場: 六本木ヒルズアリーナ(東京都港区六本木6-10-1 〒106-6108)



◎交通アクセス:東京メトロ 日比谷線「六本木」駅 C1出口 徒歩0分(コンコースにて直結)

都営 大江戸線「六本木」駅 3出口 徒歩4分

※本イベント用の駐車場はありません。公共交通機関のご利用をお願いします



◎入場: 無料



◎コンテンツ: 最新電気自動車 (BEV/PHEVなど)の展示 / 試乗体験(先着順) /

EV&SDGsトークショー / ダブルダッチショーケース&ワークショップ /

ガラポン抽選会 /モータージャーナリスト岡本幸一郎氏による

YouTube(モーターマガジンMOVIE)でのLIVE配信 など



◎ホームページ:https://www.ev-sdgs.com



◎Instagram: https://www.instagram.com/evsdgs/



◎主催: EV&SDGsフェア実行委員会(株式会社モーターマガジン社内。事務局:株式会社新創社)



◎後援: 株式会社 J-WAVE



◎メディアパートナー:月刊GOLF DIGEST/月刊Motor Magazine/Webモーターマガジン/

モーターマガジンMovie など



※悪天候や社会情勢などにより安全な運営をできない場合、イベントの一部またはすべてを中止します

※イベント内容については予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください





【報道関係のお問い合わせ・取材申請】

EV&SDGsフェア実行委員会(株式会社モーターマガジン社内。事務局:株式会社新創社)

問い合わせ/取材申請先 : https://www.motormagazine.co.jp/contact

※EV&SDGsフェア実行委員会 宛



