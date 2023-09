[TASKO inc.]

品川区荏原地域の都市型カルチャーフェスティバル!



"アート×音楽×食×発明"

みつけるドキドキ 感じるカルチャー



こどもから大人まで楽しめる!まちぐるみ都市型カルチャーフェスティバル「あつまれ!えばら」が昨年に引き続き開催!ジャンルに富んだクリエイターたちが荏原のお店や施設と作り上げる参加型イベント。



パフォーマンス、アート、音楽、食、発明などが組み合わさる魅力的な催しが盛りだくさん。

カルチャーが集う年に一度の「あつえば」で、丸一日楽しんじゃおう!







【開催概要】

まちぐるみ文化イベント2023「あつまれ!えばら」

日 時|2023 年 10 月 22 日(日) 11:00‐18:00

会 場|スクエア荏原、荏原文化センター、パークシティ武蔵小山THE MALL、他

入場料|無料

内 容|ステージパフォーマンス、ワークショップ、展示、フードマルシェ、こどもマルシェ、スポーツ体験、他

主 催|まちぐるみ文化イベント実行委員会/品川区

WEBサイト|https://ebara-machigurumi.com/



★☆★秋の祭典開幕!荏原地域のA~Fの6つの会場で、”文化のまち荏原”を楽しみつくそう!★☆★

________________



A.パークシティ武蔵小山THE MALL

駅前の広場では個性豊かな出演者たちがみなさんをお出迎え!

時間:11:00~18:00







◆ミニステージ

11:00~14:00

出演:かがくと森田くん(サイエンスショー)、サイバーおかん(DJ)、心弦二胡教室(ライブ)、ムサコおもしろ楽器フェス2023(トークライブ)

14:00~18:00

出演:ザ・ぷー(パフォーマンス)、妖怪プロジェクト(ライブ)、デッカチャン(MC & DJ)

◆展示&ワークショップ

拍手ロボット ビッククラッピーズ(展示パフォーマンス)

バイバイワールド(ビッグクラッピーナノ?を作ろう!)

SHIKAKU workshop(コラージュ×仮面ワークショップ)

心弦二胡教室(二胡体験)

◆フード出店

みよし屋、Kirin Store、他

________________

B.スクエア荏原

メイン会場であるスクエア荏原は、ステージパフォーマンスや体験コンテンツが盛りだくさん!

時間:11:00~18:00





◆ステージ@ひらつかホール

全席自由席・入場無料

当日整理券の配布がございます、詳しくは公式webサイトをご確認ください。



11:00~14:00

出演:明和電機(ライブ)、品川学藝高等学校(歌とダンス)、MPLUSPLUS(パフォーマンス)、SEGA SAMMY LUX(ダンスパフォーマンス)、あかん坊(MC)

14:00~18:00

出演:ウェイウェイ・ウー(ライブ)、SLOW CIRCUS ACADEMY(パフォーマンス)、馬喰町バンド(ライブ)



◆ワークショップ

永瀬二郎(アルミ叩いて何かつくろう)

力石 咲(毛糸玉モンスターをつくろう!)

かがくと森田くん(スライム作りワークショップ)

心弦二胡教室 (二胡体験)

品川ゆかりアーティスト(アート体験&作品販売)

のむぴょん(シルクスクリーン体験)

SLOW LABEL(ソーシャルサーカス体験)

ファブラボ品川(樹脂の加工体験)

モンゴル武者修行商会(ゲル建てワークショップと骨占い)

こどもマルシェ(出店者大募集!参加型・小学生限定マルシェ)

日本郵便株式会社(~みんなあつまれ~ ワクワク!!こども郵便局)

東京ヴェルディ女子ホッケーチーム フリークス東京(ホッケー体験)

and more.

◆フード出店

Seamus O'Hara、AM-A-LAB、たいやき と、たこやき と



______________

C.西小山駅周辺

楽しいと美味しいが溢れる西小山エリアを散策しよう!







◆にしこやまつり 時間:11:00~16:00

・ステージ @西小山駅前広場

出演:クラウンものまる(パフォーマンス)、士魂流水(パフォーマンス)、studio polish(ダンス)、シエルサクソフォンカルテット(ライブ)、and more・・・

・ニシコヤマルシェ @西小山駅前ロータリー

・カレーフェス@西小山周辺店舗

D.荏原文化センター

品川区民に愛される施設で歴史に触れよう!





◆秋季品川区吟剣詩舞道大会

時間:10:00~16:30(開場時間 9:30)

第87回 秋季品川区吟剣詩舞道大会

吟詠・剣詩舞(絶句程度)の発表です。入場無料。ぜひ直接会場へお越しください。



E.エコルとごし周辺

サステナブルイベントinとごし ~食とフリマでもったいないを考えよう~

※入場無料・小雨決行





◆戸越公園 時間:10:00~15:00

イベント限定メニューも販売!美味しいメニューを多数ご用意、飲食店が行う食品ロスを減らす役立つアイディアをご紹介!

◆品川区立環境学習交流施設 エコルとごし 3階 多目的スペース 時間:11:00~14:00

実はほとんどの野菜が丸ごと食べられる?!普段捨ててしまう、根や皮の活用法をクイズで学んで、

楽しくスタンプ遊びをしよう!

◆文庫の森 時間:10:00~15:00

「サステナブルイベントinとごし」でフリーマーケットを行います。

30店舗が出店予定。

F.中小企業センター

毎日の買い物や暮らし方を見直して、SDGsに取り組もう!

時間:9:30~14:30





◆エシカルイベント

人や社会、環境に配慮した”エシカル消費“を体験してみませんか?日常生活で実践するヒントがわかるイベントです。



★リアル謎解きゲーム in しながわ

物語の主人公はあなた自身!荏原の街歩きがもっと楽しくなる!





◆「狛犬のコマと妖怪まつりの秘密」

会期:10月22日~12月17日

会場:中延商店街・戸越銀座商店街・武蔵小山商店街パルム

謎解き冊子を使って商店街に隠された手がかりを探し、謎を解いていく体験型イベント。最後の謎を解くと抽選で素敵な賞品が当たります!



________________





★最新情報は、「あつまれ!えばら」の公式WEBサイトやSNSをご確認ください。

公式webサイト:http://ebara-machigurumi.com/

Instagram @ebara_machibun:https://www.instagram.com/ebara_machibun/

X(旧 Twitter) @ebara_machibun:https://twitter.com/ebara_machibun

Facebook 「まちぐるみ文化イベント実行委員会」:https://www.facebook.com/ebara.machibun



■お問合せ先

まちぐるみ文化イベント実行委員会

メール:ebara.machigurumi@gmail.com

電話番号:03-5742-6836(品川区文化観光課)※平日9:00~17:00



