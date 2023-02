[ニチカレ株式会社]

さらに、ZETA DIVISION所属のk4sen氏が、C4 LANゲーミングマザーシップ艦長に就任!



2023 年 4 月 28 日(金)から 4 月 30 日(日)の3日間にかけて開催するゲーム機持ち込み型(Bring Your Own Computer)パーティー「C4 LAN 2023 SPRING」のゲーミングマザーシップの艦長に、動画クリエイターやゲーム実況者としても名高い、ZETA DIVISION所属のk4sen氏が就任することが決定しました。また、待望の「C4 LAN 2023 SPRING」チケット販売が2月18日(土)21:00から開始することが決定。お得な学割キャッシュバック特典や会場マップなどの詳細情報を続々と公開しました。





来る「LANパーティーの夜明け」。その荒波をかき分け進む

C4 LAN ゲーミングマザーシップの艦長に、ZETA DIVISION所属のk4sen氏が就任!





FPSゲーム「Call of Duty」 競技シーンのレジェンドキャスターであり、動画クリエイターやゲーム実況者としても名高いk4sen(ZETA DIVISION所属)が、C4 LANのゲーミングマザーシップの艦長に就任することが決定、特製の艦長制服を身に纏ったイメージビジュアルも公開されました。

ゲーム業界並びにeスポーツ界隈において、2023年は「LANパーティーの夜明け」になるとも言われており、大小様々な波が立ち上がる予感がしております。そんな中、荒波を切り裂きながら先頭を走って来た、C4 LANのゲーミングマザーシップの艦長として就任されました。今後、艦長からC4 LANに参加するゲーマーたちに向けたミッションが課せられる予定です。果たしてどのようなミッションなのか、今後の続報に乞うご期待ください。



■k4sen氏からのC4 LAN ゲーミングマザーシップ艦長就任コメント

この度C4 LANのゲーミングマザーシップの艦長に就任させて頂いたk4senです。

軽い気持ちで「艦長とかいたら意味が分からなくておもしろくないですか?」と発言したところ、ゲーミングマザーシップという意味が分からない船に乗せられてしまいました。

C4 LANのスタッフの皆さんの実行に移す力というものが本物であるという証明だと思います。それはつまりC4 LANもきっと素晴らしいイベントにしてくれるということでもあるでしょう。是非会場に遊びに来てください。



<k4sen プロフィール>

「Call of Duty」の競技シーンをキャスターとして支えるレジェンド。動画エディター/ゲーム実況者/キャスター/会社経営者/家庭を支える旦那と数々の顔を持つスーパーマン。大好きな妻の唐揚げのカロリーを燃やすため、日夜リングフィットアドベンチャーに精進している。 座右の銘は怒られたらやめたらええねん。

【k4sen 公式Twitter】https://twitter.com/k4sen

【k4sen YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/c/zzxk4sen





「C4 LAN 2023 SPRING」のチケット発売日が遂に決定。

5,000円分の学生割引や、会場マップなどの詳細情報も公開されました。





待望の「C4 LAN 2023 SPRING」の各種チケットが、来る2月18日(土)21:00より、チケット予約・購入サイト「SEAT SELECTION」にて発売されることが決定しました。

▼▼ チケット購入ページ ▼▼

https://www.seat-selection.jp/e/136



本イベントのチケットは、テーブルサイズが異なる2種類のBYOC(ゲーム機等持ち込み)席や、BYOC床エリアに加えて、ゲーム機等は持ち込みしないものの一緒に楽しみたいという参加者のために、入場券(日割りチケットもあり)の発売も致します。

また、BYOC席のチケット購入者のうち来場時に学生証等の提示された方には、5,000円が値引き(キャッシュバック方式)されるキャンペーンの実施や、コミュニティ企画エリアなどチケットの購入が無くても観覧できる無料ゾーンもあり、本格的なBYOCまでは手が出なくても、会場の雰囲気を楽しみたい方などが、今まで以上に参加しやすくなっております。この機会に是非、国内最先端のLANパーティーを体験してみてください。







「C4 LAN 2023SPRING」開催概要及びチケット販売情報

■開催日時

2023年4月28日(金) 14:00 ~ 4月30日(日)14:00



■開催場所

ツインメッセ静岡(北館) 〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1−10



■チケット種類

1)BYOC席 (ロング)25,000円 / (ショート)20,000円 ※消費税込み

BYOC席は、ゲーム機持ち込み(Bring Your Own Computer)用の席になります。

テーブル、チェア、インターネット回線(LAN)、電源が用意された座席になります。今回のC4 LANでは、テーブル幅180cmのロング席と、同じく90cmのショート席の2種類が用意されております。



【学生値引きキャンペーン実施】

BYOC席チケットを購入された対象学生となる方は、会場受付にて学生証(生徒証)を提示いただくことで5,000円(消費税込み)分のキャッシュバック方式による値引きを受けることが可能です。

対象学生:大学生、短大生、専門学校生、高校生



(BYOC席 チケット購入者向けアップグレードオプション)

PCアップグレード・・・5,000円

モニターアップグレード・・・5,000円

ゲーミングチェアアップグレード・・・5,000円

※価格は全て消費税込みの価格となります。

※複数名のグループにて座席を指定したい場合には、代表者の方にまとめて購入いただき、チケットを譲渡いただくことが可能です。1名で最大10席分の購入が可能です。

※各アップグレードは、BYOC席チケット購入者のみが選択できるオプションメニューとなります。



2) BYOC床 200,000円 ※消費税込み

BYOC席と同様に、参加者が自由に展開できる1コマ5m×5mのスペースとなります。テーブル10台、チェア10脚、インターネット回線(LAN)、電源(2回路)が用意されています。



3)入場券 (全日)4,000円 / (2日)3,000円 / (1日)2,000円 ※消費税込み

BYOCエリア(会場マップ記載の有料ゾーン)に入場できるチケットとなります。尚、1日の区切りは午前9:00となります。



■チケット発売日

2023年2月18日(土) 21:00~



■チケット販売ページ

https://www.seat-selection.jp/e/136 (チケット予約・購入「SEAT SELECTION」)



■主催

C4 LAN実行委員会



■チケット販売に関する問い合わせ先

support@cyac.jp





■「C4 LAN」とは

「C4 LAN」とは、ゲームのジャンルやコミュニティの垣根を超えて、PC・家庭用ゲーム機・ボードゲームなど想い思いのゲームを持ち寄り、同じ空間で3日間・48時間をオールナイトで遊び倒す参加者持ち込み型ゲームパーティーです。自慢のPCやゲーミングデバイスを見せつけるも良し、プレイテクニックを競い合うも良し、自宅のお気に入りのプレイ空間を会場で作り込むも良し、ステージのイベント企画を持ち込むも良しなど、その楽しみ方は無限大です!

▼C4 LAN 2022 SUMMER Official Photo

















《 C4 LAN公式WEBサイト》 https://c4-lan.com/

《 C4 LAN公式Twitter 》 https://www.twitter.com/c4lanjp

《 C4 LAN公式Discord 》 https://discordapp.com/invite/a8d9Rsv



