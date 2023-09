[株式会社電算]

- インツミットとの包括的協業による生成AI製品の第一弾として、10月2日から販売 -



2023年6月30日に包括的協業契約※1を締結した株式会社電算(本社:長野県長野市、代表取締役社長:轟 一太、以下 「電算」)とIntumit Inc.(インツミット株式会社)(本社:台湾新北市、代表取締役社長:邱 仁鈿、以下 「インツミット」)はその成果の第一弾として、生成AIチャットボット(商品名「SmartRobot × Azure OpenAI Service」、以下「本サービス」といいます)の販売を10月2日より開始します。今回の販売開始を皮切りに、注目が高まるAI分野において、今後も法人向けの実用的なソリューション・商品を提供してまいります。





1.背景

ChatGPTなど、会話型AIをはじめとする生成AIサービスが注目されています。多くの自治体や企業では、「組織で生成AIを活用してみたい」という要望がある一方で、機密情報の流出や情報の正確性への懸念から、活用が進まない実態がありました。

そこで、電算とインツミットは、お客様の要望にお応えする、安心・安全な環境で使えるチャットボットとして、本サービスを実現しました。



2.概要

インツミットは、同社のAIチャットボット製品「SmartRobot」(スマートロボット)に、マイクロソフト社のクラウドプラットフォーム上で提供されるAzure OpenAI Service※2のリファレンスアーキテクチャを応用した技術を新たに開発し、オプション製品として完成させました。このオプション製品はセキュアなAzure OpenAI Serviceを活用することで、社内のマニュアルや規程といった組織内文書を情報源とした正確で自然な回答が可能となり、生成AIチャットボットとして飛躍的に進化しました。

電算は、これまで「SmartRobot」を自治体や企業向けに提案、販売してきました。今回、この進化した生成AIチャットボット「SmartRobot × Azure OpenAI Service」を、新たに日本市場に向けて10月2日より販売します。



3.主な特徴

(1)生成AIモデルとの連携により、多様で柔軟な回答を自動生成

OpenAI社の大規模言語モデル技術を利用した「SmartRobot」が、利用者の質問の意図を解釈し、適切な資料を収集・要約して回答を自動生成します。



(2)安全安心なセキュリティ

利用者専用のMicrosoft Azure上に構築するため、セキュアな環境で利用することができます。利用者からの質問や生成された回答のデータは、OpenAI社やマイクロソフト社のモデル学習には一切利用されず、情報漏洩の心配をすることなく活用できます。



(3)簡単な文書登録

回答作成の情報源となる組織内文書は、多様なファイル形式に対応しており、アップロードするだけで簡単に登録できます。



(4)組織内文書に基づき正確に回答

回答はアップロードされた組織内文書を情報源として生成されるため、組織の特性に応じた正確な回答が可能です。回答には、参考とした情報も表示されるため、根拠や裏付けの確認や原本のダウンロードが可能です。





(「SmartRobot×Azure OpenAI Service」利用の流れ)



4.利用用途

(1)ナレッジマネジメント

組織内文書を情報源とした生成AIを活用することで、組織のナレッジに基づく回答を得ることができます。自動生成された回答文を利用して検索することで、必要なナレッジへ簡単にアクセスでき、情報の共有も簡単になることで業務効率が向上します。



(2)文書作成

文案の自動生成や原文の要約、文章の校閲など、文書作成における作業を効率化します。また、文案を他言語に翻訳することもできます。



5.イベント出展について

2023年10月5日(木)~6日(金)に幕張メッセで開催される「地方自治情報化推進フェア2023」に本サービスを出展します。



■開催概要

名称:地方自治情報化推進フェア2023

日程: 2023年10月5日(木) 9:30~17:30/10月6日(金) 9:30~17:00

会場:幕張メッセ 展示ホール9・10・11(千葉県千葉市美浜区中瀬2-2-1)

参加費:無料(事前登録制)

主催: 地方公共団体情報システム機構



イベントの詳細は、地方自治情報化推進フェア2023公式サイト(https://fair.j-lis.go.jp/)をご確認ください。



6.今後の予定

電算とインツミットの両社は、引き続きAI関連製品の開発を進め、DXを推進するツールとして幅広いお客様に喜ばれる商品を提供してまいります。





*1:電算とインツミット、AI分野で包括的協業契約を締結 ( https://www.ndensan.co.jp/information/2057.html )

*2: マイクロソフト社が提供するMicrosoft Azureで、OpenAI社のAIモデルを利用できるサービス。Microsoft Azureのセキュリティ機能を使用した環境で、AIモデルが実行できる。



Intumit Inc.について







会社名:Intumit Inc. (碩網資訊股份有限公司)

所在地:20F., No. 86, Sec. 1, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23147, Taiwan

代表者:代表取締役社長 邱 仁鈿

設立 :1999年5月

URL:https://www.intumit.com/



株式会社電算について







会社名:株式会社電算

所在地:長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

代表者:代表取締役社長 轟 一太

設立 :1966年3月

URL:https://www.ndensan.co.jp/



製品サイト





SmartRobot(電算)

https://www.ndensan.co.jp/smartrobot/





