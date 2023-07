[創出展2023 in NAGOYA 実行委員会 運営事務局]

「わたしの感性で創出するファッションの未来」テーマとし、学生部門・一般部門の2部門を設け、それぞれに”大賞・優秀賞・最優秀賞”を用意します。



創出展2023 in NAGOYA(2023年8月9~10日開催@吹上ホール)では、「わたしの感性で創出するファッションの未来」をテーマにしたアイディアコンテスト「From Plan A t∞ Z: Fashion Forward in NAGOYA」を開催します。

本展示会が”新たな価値創出の場”となるようなアイディアを広く募集します!





コンテストHP:https://www.chn-jpn-exhibition.com/contest

創出展2023 in NAGOYA HP:https://www.chn-jpn-exhibition.com/



【コンテストの魅力】

本展示会には、中国に生産工場を持つ100社以上のファッション関連企業が出展(経営層も多く来日)



同時にこれらの中国工場と取引する日本側のバイヤー(商社、メーカー、小売業者等)が来場



中国側及び日本側のファッション関係者が一同に集結する本展示会が「ファッションの未来を創出する」キッカケが提供できる場となるように、本コンテストを実施します!







応募作品は「創出展2023inNAGOYA」会場内で展示し、審査委員による投票の他、8月9日には来場者・中国出展企業による投票を行います。



結果発表は8月10日の会期中に「創出展2023 in NAGOYA」内に設置された特設ステージにて実施します。









【企画例】

回復インバウンド消費を満たすオリジナルグッズデザイン開発する!

販路:駅構内売店、国内空港売店、エアライン通販サイト

デザイン:素材~価格のイメージまでを含む日本土産の案

その他:生産迄のリードタイム等



Z世代向け新アパレルブランド創出する!

販路:WEB サイト及び量販店コーナー販売

デザイン: 素材~価格のイメージまで

その他:広報展開の手法アイディア







【参加部門及び賞金】

学生部門(大賞20万円・優秀賞5万円・創出展賞3万円)

独自の視点や斬新なアイディアを創出できる若き才能を求めています。

学業を通じて得た知識や技術を活かし、業界に新風を吹き込むことができる提案をお待ちしています。

※専門学校生・大学生・大学院生(ただし、満18歳以上の応募に限る)



一般部門(大賞50万円・優秀賞10万円・創出展賞6万円)

経験豊富なプロフェッショナルから、未経験者まで幅広く応募を受け付けています。

実務経験や専門知識を活かした具体的で実現可能なアイディアや、新鮮な視点から生まれた革新的な提案などを期待しています。

新たなファッション業界をリードする様なアイディアを募集しています。

※満18歳以上の個人・団体





※各部門、各賞は1つとなります。(計6つ)

※応募内容により大賞に該当なしとする場合があります

※受賞者には 8/31 迄に所定の手続き後、賞金及び記念品を贈呈します

※創出展2023 in NAGOYA」会場内で展示、審査結果発表を行うため、当日来場できる方を歓迎します。

(当日の来場有無による審査への影響はありません)



【募集期間】

募集開始:2023年7月07日(月)12:00から



募集締切:2023年7月28日(金)12:00まで







【応募方法】

応募フォームより提出してください。

応募フォーム:https://form.run/@nagoya-nsc-LoGiZPyxBUlPIvR3BQbi

提出1.:【必須】自己紹介&自己PR

※応募フォームよりテキスト入力もしくはPDFデータのアップロード

※PDFデータの場合はA4サイズ2枚以内(タテヨコ問わず)、5MB以内



提出2.:【必須】企画概要(提案内容をまとめ、企画が目指す成果等)

※応募フォームよりテキスト入力もしくはPDFデータのアップロード

※PDFデータの場合はA4サイズ2枚以内(タテヨコ問わず)、5MB以内



提出3.:【必須】企画書またはデザイン画

※応募フォームよりPDFデータのアップロード

※A3サイズ3枚以内(タテヨコ問わず)、10MB以内



提出4.:【任意】応募動機

※応募フォームよりテキスト入力

※応募内容の背景理解の為に使用させていただきます。





※複数エントリー可、ただし同一アイデアでの応募は1度に限ります。

※未発表の作品に限ります。

※AI(人工知能)を用いて生成された画像や要素が含まれる場合、その事実を明示的に記載してください。この情報は評価の一環となります。

※デジタルデータ以外の応募を希望される方は7/20(木)までに事務局へご相談ください。



【参加費】

無料





【審査員】

後日発表

【審査基準】

応募いただいた企画については以下のような視点で審査をさせていただきます。

全てを満たす必要は有りませんが、以下の点をご留意の上ご応募ください。

「創造性と革新性」

オリジナルもしくは既存のものに対して新しい視点やアプローチであるか



「実現可能性」

デザインや素材等、企画が現実的で実施が可能な内容であるか



「社会への影響」

求める成果が社会に対してどの程度の影響を与えられるか





応募作品は原則全て「創出展2023 in NAGOYA」会場内で展示・発表します。

ただし、以下のいずれかに該当する場合、発表を見合わせることがあります。

・コンテストのテーマや審査基準から明らかに逸脱していると判断された場合。

・作品が公序良俗に反する内容を含む、または他人の権利を侵害すると判断された場合。

・その他、主催者が発表にふさわしくないと判断した場合。

※「公序良俗に反する内容」とは、過度な暴力、性的描写、差別的表現など、社会的な規範や一般的な道徳観念に反する要素を含む内容を指します。

※「他人の権利を侵害する」とは、他人の著作権を侵害する行為やプライバシーの侵害などを指します。







◆公式アンバサダー◆



公式アンバサダー:川村茉由(Kawamura Mayu)セントラルジャパン所属

衣装提供:茶谷愛理沙さん(名古屋モード学園卒)

作品名:EMBRACE NATURE 【ナゴヤファッションコンテスト2022 グランプリ受賞作品】



◆キービジュアル◆







【本件に関するお問合せ先】

創出展2023 in NAGOYA 実行委員会 運営事務局

(エヌショーケース株式会社 営業開発部内)

電話:052-602-5880 FAX:052-602-5771

E-mail:chn-jpn-exhibition@nagoya-nsc.co.jp

※可能な限りメールにてお問合せください。



