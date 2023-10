[PRIME HOLDINGS株式会社]

~2023年10月11日(水)さいたまスーパーアリーナにて開催、ライブの様子を独占生配信!視聴完全無料~



「日本のエンタメを世界へ発信」をコンセプトにエンターテインメント情報を発信するデジタルメディア『METALIVE(メタライブ)』のサービスを提供するPRIME HOLDINGS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:石嵜 隆博、以下:PRIME HOLDINGS、METALIVE)は、2023年10月11日(水)にさいたまスーパーアリーナにて開催される「FUURYUUFES 5.0 supported by Girl’s Bomb!!」にメディアパートナーとして参加し、当日のライブパフォーマンスを生配信いたします。







FUURYUUFES 5.0 supported by Girl’s Bomb!!について











「FUURYUUFES 5.0」は「風流」をテーマに、リアルとバーチャルの融合を通じて、日本文化を世界に届ける新しいステージとして誕生しました。 記念すべき第一回目となる今回のテーマは「アイドル」。輝く14組のアイドルたちが熱いパフォーマンスを展開します。



■コンセプト

「風流」とは人目を驚かす、雅やかなデザイン。

伝統的な流儀に、その時代の「風」を入れること。

時代の「流れ」に新たな「風」が入ることで、シン時代の「FUURYUU」がうまれる。



■出演アーティスト (※五十音順)

Appare! / iLife! / NMB48 / NGT48 / OCHA NORMA / JamsCollection / シンデレラ宣言! / #ババババンビ / femme fatale / FES☆TIVE / まねきケチャ / 豆柴の大群 / わーすた / ワンダーウィード天





『FUURYUUFES 5.0』生配信動画視聴方法









今回メディアパートナーとして参加するMETALIVEは、『FUURYUUFES 5.0』のパフォーマンスを独占生配信いたします。

無料でご視聴いただけますので、この機会にぜひご覧ください。





◆ご視聴方法



1. METALIVEアプリをダウンロード

・iPhone

https://apps.apple.com/jp/app/metalive/id6443916867

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.app.metalive&hl=ja&gl=US





2. アプリ内トピックスページの『FUURYUUFES 5.0』バナーをクリック



3. 生配信チャンネルを選択し、ご視聴ください





【METALIVEサイト】http://metalive.prime-holdings.jp/





イベント概要







『FUURYUUFES 5.0 supported by Girl’s Bomb!!』





日程:2023年10月11日(水)

会場:さいたまスーパーアリーナ

時間:開場11:30/開演13:00

料金:入場無料





▼公式WEBサイトはこちら

https://www.fuuryuufes.com



METALIVEについて







METALIVEは、日本のカルチャーを世界に発信していくことをコンセプトに、各ジャンルで活躍するアーティスト、アスリート、アイドルなどの“ここでしか観ることのできないオリジナルコンテンツ”を配信していきます。また、ライブ配信やチケット販売などマルチな機能も搭載しており、METALIVEアプリを様々なシーンでお使いいただくことができるため、便利なプラットフォームになっています。





公式サイト:http://metalive.prime-holdings.jp/





会社概要







■PRIME HOLDINGS





PRIME HOLDINGSは、自社メディア、コンテンツを開発し、利用者にとって有意義なサービスを提供していくトータルプロデュースカンパニーです。

当社はメタバースのPrimeLandを開発。さらにTippingができるデジタルメディア「METALIVE」(メタライブ)、「Primez」(NFTマーケットプレイス)も開設しています。

私共は、「WEB3.0で世界の人々に、感動と共感を提供し、夢と希望を育むカンパニーとなること」をビジョンとしています。





社名:PRIME HOLDINGS株式会社

代表者:代表取締役CEO 石嵜 隆博

所在地:東京都新宿区愛住町19-13 泰美ビル6階

設立:令和5年2月1日

URL:http://prime-holdings.jp/

問合せ:info@prime-meta.io



