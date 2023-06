[Renegades' Music]

彼女の期待は分かっているけど、なかなか思い切れない彼氏。気になる恋のゴールは?



ミュージック・カンパニーRenegades’ Music, Inc.(レネゲイズミュージック株式会社 東京都港区南青山/代表取締役 山口大輝)は、6月9日(金)から、フィルフリークのデジタルシングル第4弾『恋人を終わらせよう』をリリースしました。

前回の『結婚前夜(アコースティック Ver. )』に続く、ウェディングソングです。



主人公は、好評を博した『アオカゼ』の3番目の物語に出てきた2人。同じ会社の同僚。長くつきあっている2人に起こりがちな、「なかなか結婚しない問題」を、新しい解釈でフィルフリークとして真正面からぶつかった楽曲です。





フィルフリークのデジタルシングル『恋人を終わらせよう』好評配信中!



〈リリース情報〉

2023 年6月9日(金)リリース

フィルフリーク/『恋人を終わらせよう』全1 曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/3YqECUNu



◎「恋人を終わらせよう」とはどんな曲?

青春を謳うフィルフリークが、人生を変えるきっかけの出会いを描いた『アオカゼ』で語られた3つのストーリーの一つを深掘りする3部作を「3つの青いはなし。」として連続リリースしています。今回はその中の2曲目です。

その中でも一段と深く内容を掘り下げた楽曲で、「恋人同士の価値観」を男女それぞれの語り口調で進めていきます。



◎誰に向けて、何を感じて欲しいと思って作った曲?

年齢によっては必ずと言っていいほど起きる恋人同士での「結婚観」についてのズレ。

今までとは「何か」が違う令和の結婚観。

その「何か」を新しく定義しにいく楽曲になっていると思います。



◎楽曲は物語! 絶対に最後まで聴いて欲しい理由は?

今までも物語調の楽曲には定評があった広瀬(フィルフリークVo.Gt.)が新しく描いたストーリーですが、今回は、捉え方によって共感するポイントが全く異なるギミックが沢山含まれています。

2人の結末をどう捉えるか、「恋人を終わらせよう」というセリフをどう捉えるか。

物語が完結した時の感情をリスナーに丸投げしてしまうという構成になっています。



◎アーティストメッセージ

理想と現実。

その間で僕ら人間はいつだって悩みを抱く。

恋愛だって同じで、多少のズレが大きな亀裂に発展してしまう。

僕らの思う、男性の本音と女性の本音を男女混合のバンドだからこそ書き上げられました。

登場人物である2人がズレながらもお互いの幸せに向かって共に歩む姿が映像として浮かび上がってくるような仕上がりになった自信があります。

何回も聴いてほしい楽曲の1つです。



広瀬とうき





好評配信中!



◎フィルフリークが挑戦したウェディングソング

2023 年6月2日(金)配信

フィルフリーク/『結婚前夜(アコースティック Ver. )』全1曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/vqfet2Sp

◎「青春を歌う」フィルフリークの青春応援ソング

2023 年4月14日(金)配信

フィルフリーク/『アオカゼ』全1曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/hmhRHfSq

◎「アオカゼ」派生の「3つの青いはなし。」の1つ目

2023 年5月19日(金)配信

フィルフリーク/『キニ知ラズ』全1曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/6vmaNCeg

◎人気インフルエンサー6名が熱演

「アオカゼ」MV

YouTube:https://youtu.be/8vnzkfu5ulM

◎2人の人気インフルエンサーがまぶしい

『キニ知ラズ』MV

YouTube:https://youtu.be/Si5H64dRSes





◎フィルフリーク プロフィール



フィルフリーク





〈メンバー〉

左から、ツカダユウキ(Ba)、ゆっこ(Key/Vo)、広瀬とうき(Vo/Gt)、小竹巧(Gt)

〈プロフィール〉

男女ツインボーカルが映えるポップな楽曲を、人の感性に触れるバンドサウンドで支え、自分たちの等身大を表現する。2019年12月、テレビ朝日主催「ROAD TO EX 2019」で優勝を果たすと、2020年3月に初の全国流通盤ミニアルバム「Reverse Youth」をリリース。2022年5月、「4つの恋のはなし。」をテーマにデジタルリリースされた4曲のラブソングを携え迎えた下北沢シャングリラ公演はソールドアウト。同年11月には、自身3枚目となるミニアルバム「STORY STORE」をリリースし、翌12月に開催したSpotify O-WESTでのワンマン公演もソールドアウトさせた。

2023年4月より『アオカゼ』で、Renegades' Music 第1弾アーティストとして再デビュー。

〈ライブ情報〉

7月6日(木)@下北沢近松

7月16日(日)@佐倉Sound Stream sakura

〈関連リンク〉

Youtube:https://www.youtube.com/@phillfreak_jp

Instagram:https://www.instagram.com/phillfreak_jp

Twitter:https://twitter.com/phillfreak

TikTok:http://www.tiktok.com/@phillfreak_jp





◎Renegades' Music, Inc.とは





~好きな音楽だけに、熱中できる場所~

それがミュージック・カンパニーであり、Renegades’ Music, Inc. です。

私たちは、音楽を通じて社会に対する使命を果たし、音楽業界に置いて不透明な部分を明らかにし、新たな価値を創造していきます。

※詳しくは過去のリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000119893.html

【会社概要】

Renegades’ Music, Inc. (レネゲイズミュージック株式会社)

資本金 9,900,000 円

代表取締役 山口大輝

従業員数 7名 (2023年4月現在)

本社所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-3

WEBサイト:https://www.renegades-music.com

【本リリースに対するお問合せ】

広報担当 中根 秀樹

電話番号:03-6823-7157

E-mail: press@renegades-music.com























