オフィシャルサイドイベント「Generative AI Meetup in Kyoto」を同日開催



Cynthialy株式会社(東京都渋谷区、代表取締役 國本知里)は、日本で最も歴史あるスタートアップカンファレンス「IVS」のコミュニティパートナーとして参画することを発表いたします。会期2日目となる2023年6月29日にGenerative AI 起業家ピッチ・同日開催のネットワーキングイベント「Generative AI Meetup in Kyoto」を主催。

「次世代の、起爆剤に」をミッションに、次世代を創造する国内最大級のカンファレンス「IVS2023 KYOTO」は、6月28日(水)~30日(金)の3日間、京都市内にて開催予定です。











■IVS コミュニティパートナーとは



コミュニティパートナーは、IVS2023 KYOTOの魅力を多くの方々に知っていただくための活動を担います。コミュニティパートナーを通して、IVS2023 KYOTOの存在をスタートアップに関わる多くの方々に浸透させ、活性化、および、最適なマッチング機会がより多く創出されることを期待します。









■Generative AI 起業家ピッチ 概要



前半パートでは主に生成AIで事業推進をするスタートアップ・事業会社による生成AIトークセッションを行い、後半はGenerative AI 起業家ピッチを行います。

LLM・画像生成AI等をはじめとした、生成AI技術を活用したプロダクト・サービスを展開する起業家12名が登壇します。

生成AIの国内外の最新動向・技術・プロダクトづくりを学ぶだけでなく、現在どのような生成AIプロダクト・サービスが生まれているかを知ることが出来る大変貴重な機会となっております。



日時:2023年6月29日(木)15:30~17:30

会場:Next City 内 Adventure Stage



トークセッション 登壇者 (順不同・敬称略)



モデレーター:

Cynthialy株式会社 代表取締役 國本知里



登壇者:

株式会社デジタルレシピCEO 伊藤新之介

株式会社クラフター 代表取締役社長 小島舞子

株式会社ギブリー 取締役 山川 雄志



ピッチ登壇者



株式会社Algomatic

代表取締役CEO 大野 峻典



blend in株式会社

代表取締役 米倉 慧



株式会社KandaQuantum

代表取締役 元木 大介



株式会社Lang-8

代表取締役 喜 洋洋



株式会社miibo

代表取締役 CEO 功刀 雅士



株式会社NappsTechnologies

代表取締役 榎本 友幸



NectAI株式会社

CEO 鈴木 麟太郎



株式会社スタジオユリグラフ

代表取締役 森石 豊



株式会社TechArtist

代表取締役 田辺 悠介



株式会社Trippy

代表取締役CEO 漆原 陸



株式会社Witchpot

代表取締役CEO 中島 駿太朗



株式会社AI VOLT

代表取締役 軍神未来





審査員

オープニングセッション時の登壇者3名に加え、下記2名にも審査コメントをいただきます。



株式会社エジソンエーアイ 代表取締役 山浦 真由子

株式会社デジタルレシピ CTO 古川 渉一

bgrass株式会社 代表取締役/CEO 咸多栄



■IVS2023 KYOTOのオフィシャルサイドイベント「Generative AI Meetup in Kyoto」



Generative AI領域に取り組む人が集まるGenerative AI Meetup を6月29日に開催いたします。

本Meetupでは、Generative AI領域のビジネスに取り組む起業家・事業会社の方々、支援したいVCの方々が約60名集まり、交流を深めていただける大変貴重な機会です。







▼チケットの購入はこちらから

https://generativeaimeetupinkyoto.peatix.com/

※売り切れの場合がございます。



【IVS2023 KYOTO概要】



名称:IVS2023 KYOTO / IVS Crypto 2023 KYOTO

主催:IVS KYOTO実行委員会(Headline Japan/京都府/京都市/京都知恵産業創造の森)



日時:2023年6月28日(水)~6月30日(金)

場所:メイン会場:京都市勧業館「みやこめっせ」

サブ会場:ロームシアターサウスホール他

京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9-1

京都市営地下鉄東西線 「東山駅」より徒歩約8分



公式ウェブサイト

https://www.ivs.events/ja/2023



■チケットの購入について



この度、NEXT CITY の入場Passを期間限定で特別招待価格にてお届けします。数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。



チケット購入リンク:

https://events.bizzabo.com/IVS/page/2534328/tickets?promo=GenAIDay



クーポンコード:GenAIDay



【Cynthialy株式会社について】



名 称:Cynthialy株式会社

代表者:國本知里

設 立:2022年10月

所在地:東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609

URL:https://cynthialy.co.jp/

お問い合わせ:info@cynthialy.co.jp

事業内容:スクール事業・新規事業コンサルティング事業・キャリア支援事業



Cynthialyは「才能を殺さない、可能性を最大化する。」ことをミッションに立ち上がりました。人は必ず特別な才能を持っています。素晴らしい才能があるにも関わらず、情報格差・組織環境・役割等が原因で、才能を発揮することが出来ずにいる人も多くいます。また、世の中には困った人に必要とされるプロダクトがあります。ですが、届いて欲しい人に届かないことで、プロダクトが持つ価値・可能性が閉ざされてしまうことも多くあります。

Cynthialyは才能を発揮させ、可能性を最大化することで、日本経済の生産性をあげ、人々が幸せに生きる世界を作ります。



