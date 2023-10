[codeless technology 株式会社]

codeless technology株式会社(本社:東京都千代田区、代表:猿谷 吉行)は、使い慣れた書類を写真に撮って送るだけで、最短一時間で、元の書類と同じ見た目の入力フォームを作成してデータベースを構築できるPhotolizeの開発・販売・運営を行っております。





2023年10月12日(木)ナゴヤ イノベーターズ ガレージ(ナディアパーク4F)にて開催される『Meet up Chubu 』vol.26 浜松地域スタートアップに、Photolizeを展開するcodeless technology(以下「当社」)が登壇致します。



当社の登壇内容





■現場のDX課題をインターフェースで解決するサービス「Photolize」

Photolizeは、現場担当者が使い慣れた書類の画像を送るだけで、最短一時間で元の書類と同じ見た目の入力フォームができあがりデータベースを構築することがきる次世代のシステム開発ツールになります。Photolizeがあれば、IT知識が全く無い現場担当者が現場に合ったシステムを作ることができます。本サービスを使って国内企業数178万社の75%の133万社が、DXに取り組んでいない、もしくは、DXに取り組んだが成果が出ていない課題を解決していきます。



■製造現場への導入効果





■愛知県の企業様との共創により実現したい世界

1.すべての現場に快適なシステムを提供

2.ICT担当者に頼らなくてもDXに取り組める

3.現場の言語、文化等の様々な壁を取り除く

4.未経験者・未熟練者が挑戦できる環境

5.カーボンニュートラルの実現



■連携希望の業種

当社のサービスは、現場の入力フォームを簡単にするという目的で非常に範囲が広く、

1.製造業、農業、漁業、病院、サービス提供店舗、不動産業、自治体、公共サービス

2.コンサルティングやサービスの導入をしている企業様

3.資金調達を行っていきたいので事業シナジーのあるCVC様

との出会いを探しております。



■当社登壇者 代表猿谷よりコメント ~先進のDXツール「Photolize」~

10月12日に名古屋で開催される『Meet up Chubu』では次世代のデジタルソリューション「Photolize」について登壇いたします。企業のDX推進を飛躍的に進めるためのシステム開発ツール「Photolize」を開発しました。

弊社のビジョンは、「インタフェースを最適化して世界中を元気に」です。



「Photolize」は現場のデータ収集や業務効率化において、従来のシステムの問題点を洗い出し、現場の誰もが使えて、利用できるサービスをイメージして、使い慣れた書類を写真に撮って送るだけので作業で、入力フォームとデータベースを構築できます。

これにより、ユーザーエクスペリエンスの飛躍的な向上を実現していきます。



『Meet up Chubu』では、「Photolize」の最新の機能や今後の展望、さらにはデジタルトランスフォーメーションを進める企業へのメッセージを発信します。

この機会に、私たちの熱い想いと、日本のDXを牽引する「Photolize」の魅力をぜひ体感してください。



▼▼Photolizeは現場担当者がシステム開発を行うようなイメージで、ユーザーから送られてきた書類をそのまま背景として設置して、その上にデータ入力枠と写真の貼り付け、手描きを可能とすることでWEB上で紙のように使用することができます。



▼▼Photolizeのサービス紹介動画(3分)





『Meet up Chubu 』vol.26 浜松地域スタートアップ開催概要:





https://www.chubu.meti.go.jp/b35innovation/meetupchubu/event/vol26.html



『Meet up Chubu』は、中部地域発の産学連携プロジェクトが次々と生まれることを目指し、共同研究、 新事業展開に向けた協業先を探索するイベント参加型のプラットフォームです。このプラットフォームで 生まれた連携プロジェクトは、産学官からなる各種支援により社会実装を加速することを目指しています。





◇日時:2023年10月12日(木)15:30~18:00

◇対象:共同研究や新事業展開など協業先探索にご関心のある方

◇参加費:無料

◇現地会場: ナゴヤ イノベーターズ ガレージ(ナディアパーク4F)

オンライン:Microsoft Teams

※参加登録いただきましたメールアドレス宛にURLをお送りいたします。

◇定員:現地会場50名程度(先着順)/オンライン上限なし

◇申込方法:下記申込フォームに記載ください。

◇申込締切:2023年10月11日(水)17:00

◇主催:中部経済産業局、中部経済連合会

◇共催:FUSE、HI-Cube



会社概要





社名:codeless technology株式会社

本社所在地:東京都千代田区神田錦町2-9 大新ビル509

代表取締役:猿谷 吉行

事業内容:【Photolize】サービスの開発・販売・運営

設立: 2020年4月1日

HP:https://codeless-tech.com/



Vision:「インターフェースを最適化して世界中を元気に」

Mission:「Make it Easy.」

多くの現場を経験してきて、ITの利用が苦手なユーザーがひと目見て「自分もできる」と思えるのは、

システム導入にあたってもっとも重要なことと考えます。人は「できる」と思えば「やる気」が出てきます。

Photolizeのように簡単なシステムは「働く人を元気にする」ことができると考えています。



「お問い合わせ」はHP下部より、お気軽にご連絡下さい。







