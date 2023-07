[株式会社VEATM]

新作コレクション先行限定販売/国内トップフィジーカー選手が多数来場しトークイベント開催!



株式会社VEATM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋本忠則)が展開するトレーニングウェアブランド「VEATM(ビートム)」は、2023年8月2日(水)~8月4日(金)の期間、日本最大のスポーツ・健康まちづくり総合展「SPORTEC2023」に初出展いたします。







「VEATM」からはじめよう、VEATMで一歩前へ

「VEATM」は、”THE ONLY ONE WHO CAN BEAT ME IS ME.「自分に勝てるのは自分だけ」”をコンセプトにした、着用が楽しみになるトレーニングウェアブランド。ストイックなトレーニーだけではなく、普段あまり運動をしない方も、明日はカラダを動かしたくなるような、モチベーションの「きっかけ」を作るブランドです。

ABOUT VEATM:https://veatm.com/pages/aboutveatm



未発売の新作コレクションを現地限定で先行販売!



2023年4月のリブランディング以降、より良いモノをより多くのひとに届ける思いから、品質にはこだわり抜きながら、お買い求めしやすい価格設定で毎月新作のコレクションを発表しております。今回初出展となる「SPORTEC2023」の特設ブースでは、未発売の新作コレクションをいち早く先行限定販売いたします。通常オンラインでしか試すことができないコレクションをその場で試着しご購入いただくことが可能です。

さらに、3日間の開催中、国内トップフィジーカー選手や人気インフルエンサーがスペシャルゲストとして日替わりで来場。FWJ official MC野澤SHOWさんをMCに招いた【新作発表会】やここだけしか聞けない【トークセッション】のほか、FWJ各大会で大人気の勝てば新作がもらえる【じゃんけん大会】など、トレーニングや運動がお好きな方が楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。ぜひVEATMブースにご来場ください。

特設ページ:https://veatm.com/blogs/feature-4/sportec-2023-event



これまでの人気コレクションもお得に買えるチャンス



会場では、これまで発売してきた新作以外の一部コレクションも最大30%OFF(※商品によって割引率は異なります。予めご了承ください。)でお試しいただけます。発売直後に即売してしまった人気コレクションも一部復活販売の予定です。当時手に入らなかったコレクションがお得に楽しめるこの機会をお見逃しなく!



<開催概要>

会期:8月2日(水)~8月4日(金)

時間:10時~17時

会場:東京ビックサイト 東展示棟1~3ホール



▽イベント出演選手 ※敬称略



SPECIAL GUEST :DAY1 8月2日(水)

1.Shin kodama

2.つかけん

3.直野賀優

4.岡田涼平

5.竹下竜陛

6.Kosuke

7.だいちゃん



SPECIAL GUEST :DAY2 8月3日(木)



1.寺島遼

2.岡田涼平

3.なーすけ

4.アクトレブログ

5.つかけん

6.神山勇輝

7.藤村信介

8.TAIZAN

9.高田 基希

10.アリフィット



SPECIAL GUEST :DAY3 8月4日(金)



1.竹下竜陛

2.岩城由志

3.つかけん

4.だいちゃん

5.川畑光司

6.いそたく

7.むっすー

8.RIKIYA



<入場券・入場方法>

事前登録はこちら

・STEP1.

申し込みフォームから招待券を申し込む。

・STEP2.

来場事前登録を行いマイページを表示。

・STEP3.

入場バッジをカラー印刷

※当日はお名刺と身分証を一緒にご持参ください。



リンク先より事前登録してからマイページにログイン後、来場バッジをプリントアウトして受付にお持ちください。事前登録をされていない方は、招待券とお名刺2枚お持ちいただければ入場可能ではございますが、当日の受付は混雑すると予想されますので、事前登録をお薦めしております。



会社概要

会社名 :株式会社VEATM

設立 :2022年11月7日

代表者 :代表取締役 橋本忠則

所在地 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-4-7 エルム青山3F

事業内容 :フィットネスアパレルブランド

資本金 :1,000万円



