[一般社団法人VENTURE FOR JAPAN]

~「2年間で起業ができるほどの力を身につける」新しい働き方をさらに多くの若者へ~



一般社団法人VENTURE FOR JAPAN(代表理事:小松洋介)は、Z世代を中心とした若者への認知拡大を目指し、2023年12月15日より、僕と私と株式会社(代表取締役:今瀧健登)に事業パートナーとして参画いただきます。





僕と私と株式会社 様による事業パートナー参画の背景





「VENTURE FOR JAPAN」は、起業家を志す若者や成長意欲の高い若者が、地方中小企業やベンチャー企業の経営者直下の事業責任者等として2年間限定※1で就職するプログラムです。若者は経営者直下の事業責任者という難易度の高いポジションで働くことになりますが、任されるからこそ大きく成長します。本プログラムは元々東北地方で立ち上げられましたが、2020年以降は参画企業も東北を超えて日本全国に広がり、これまで26名の若者が本プログラムに参加しています。就職活動中の学生だけではなく、今後就職活動を行う大学1・2年生など、より多くの若者に「新たな働き方の一つ」としてVENTURE FOR JAPANを知っていただきたいと考えてきました。今回、Z世代の視点も取り入れたインサイト調査や企画からコミュニケーションまでを一貫して取り組まれる僕と私と株式会社様との出会いと共に、VENTURE FOR JAPANの目指す世界に共感いただき、事業パートナーとして参画いただくことになりました。今後、さらに若者の認知拡大、VENTURE FOR JAPANに参画をする若者の後押しをすることを目指し、協業を行ってまいります。



※1.求職者が継続の意思を示した場合、2年経過後も継続して働くことは可能です。



事業パートナー参画に寄せて





【一般社団法人VENTURE FOR JAPAN 代表理事 小松洋介より】

初めてVENTURE FOR JAPANの事業概要を僕と私と株式会社の代表である今瀧さんへお話をした時に、事業背景と事業内容、描いているビジョンについて、すぐに共感してくださり、「私や私たちでお力になれることがあれば、ぜひご一緒させてください!」とその場でおっしゃってくださいました。「もっと多くの若者の皆さんにVENTURE FOR JAPANを届けたい!」と考えていた私たちにとっては、非常に心強く、有難いお申し出でした。僕と私と株式会社様や今瀧さんの経験や知見を頂きながら、これまで以上に全国の若者の皆さんへVENTURE FOR JAPANを届けて、私たちのミッションである「若者のポテンシャルを解放」を全国各地で実現して参りたいと思います!



【僕と私と株式会社 代表取締役 今瀧健登様より】

僕は23歳のころ、僕と私と株式会社を立ち上げました。今は試行錯誤をしながらも、大切な仲間とともに刺激的な仕事に携わっています。

大きな組織では、経営者からのエッセンスを受け取るのは難しいものです。だからこそ、全国各地で挑戦をする経営者のもとで働くことは、起業家人生において大きな資産になるはずです。

また、日本は魅力に溢れた国ですが、それを伝えるためには、僕たちZ世代が持つ"武器"の掛け算が必要です。僕も皆さんと同じく、地方を盛り上げる仲間としてサポートします。一緒に自分らしさを咲かせていきましょう!



一般社団法人 VENTURE FOR JAPAN 法人概要





住所:〒980-0821 仙台市青葉区春日町9番15 404号

代表理事:小松洋介

設立:2022年11月8日

事業内容:

1. 日本企業の成長支援事業

2. 人材紹介事業(有料職業紹介事業 許可番号04-ユ-300325)

3. 教育研修事業



僕と私と株式会社 会社概要





所在地:東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

代表取締役:今瀧 健登

事業内容:Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP:https://boku-to-watashi-and.com



「VENTURE FOR JAPAN」プログラムの特長





本プログラムは、アメリカにて行われている、起業家志望の若者がローカル・スタートアップの経営ポストとして2年間就職するプログラム「VENTURE FOR AMERICA」に倣い設計しています。起業家を志す若者や成長意欲の高い若者が、成長機会を求めて業界をリードする地方の中小企業やベンチャー企業の経営者直下の事業責任者等として2年間限定で就職し※1、「若者」と「企業」そして「地方」の成長を目指します。若者は、経営者直下の事業責任者等という非常に難易度の高いポジションで働くことになりますが、任されるからこそ大きく成長します。初期研修(5日間)、半年ごとの中間研修(2日間)、定期的な読書会、アカウンティングやファイナンスの勉強会、メンタリングやコーチング及び著名起業家との対話の機会の提供等、強力なバックアップ体制を準備しております。2020年以降は参画企業も東北を超えて日本全国に広がり、これまで26名の若者が本プログラムに参加しています。



24卒・25卒・第二新卒の皆さんに向けた求人を公開、イベントも実施中





プログラムの説明会だけでなく、個別キャリア相談会を実施しています。専任の担当者が一人ひとりに寄り添い、ご対応させていただきます。問い合わせ先より、お気軽にご連絡ください。

https://ventureforjapan.or.jp/contact



VENTURE FOR JAPAN参考情報





コーポレートサイト:https://ventureforjapan.or.jp/corp/

サービスサイト:https://ventureforjapan.or.jp/

公式note:https://note.com/ventureforjapan

公式Twitter:https://twitter.com/VentureFor

公式Facebook:https://www.facebook.com/VENTURE-FOR-JAPAN-501174560264857/

公式Instagram:https://www.instagram.com/venture4japan/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/16-14:40)