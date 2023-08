[Slash Fintech]

Slash Fintech Limited(British Virgin Island、代表取締役 佐藤伸介)は、Gate Web3と共同で韓国・江南(カンナム)にて「Alice NFT展示会 in Korea」を8月2~9日に開催することをお知らせいたします。









■ 「Alice NFT展示会 in Korea」について



デジタルアートギャラリー「Gallery K」におけるAlice NFTの人気キャラクターのデジタル/リアルアートの展示をはじめとして、8/2には「Gate DJ Charity Private Party with Alice」を開催。



私たちは、Alice NFTの韓国市場での展開を加速していきます。



1 Gate DJ Charity Private Party with Alice



8月2日からデジタルアートギャラリー「Gallery K」にて「Gate Charity DJ Private Party with Alice」を開催。



韓国NFT市場のインフルエンサーをはじめとして、クリエイターやコミュニティメンバーを招いて行われるこのチャリティーパーティーでは、Alice NFTの高画質プリントを3名様にプレゼントいたします。



2 Alice NFT展示会 in Korea



8月2~9日には「Gallery K」にて「Alice NFT展示会 in Korea」を開催。



1Fでは、Alice NFTの中から厳選された10点がLEDフレームに表示され、地下1Fでは、人気キャラクターのリアルアートを鑑賞することができます。



3 Alice × 韓国NFTコミュニティ AMA



「Alice NFT展示会 in Korea」の開催期間中には、韓国のNFTコミュニティDOKDO DAOとAG CHANNELが共同でAMAを開催。



「Alice NFT展示会 in Korea」やデジタルアートギャラリー「Gallery K」についてなど、現地からタイムリーな情報をお伝えいたします。



日本と韓国のNFT市場を結ぶ架け橋を私たちは構築していきます。



■ デジタルアートギャラリー「Gallery K」について



デジタルアートギャラリー「GALLERY-K」は、1階に「CULTURE COMPLEX」「GALLERY」、2階に「GALLERY & CAFE」を設置しており、様々なアートを鑑賞することができます。



「GALLERY-K」は「OFF LOUNGE」をアートギャラリーの1つのテーマとして、潜在的なアートへの興味や関心を日常を忘れて解き放ち、「この空間に来た人々は完全に現実の自分自身をOFFにし、本当の自分をONしてほしい」との思いで、企画運営されています。



これまで見たことのない新しい文化を体験する空間である「GALLERY-K」は、多様な形態のディスプレイを通じてNFTをはじめメディアアートなどのニューメディアアートを体験することができます。



ぜひ、「GALLERY-K」にて、AliceNFTのアート鑑賞をお楽しみください。



Welcome to the world of Alice!!



Alice: https://alice.slash.vision/

Alice Twitter: https://twitter.com/Alice_slash_NFT

Alice Discord: https://discord.com/invite/alicetwitter



