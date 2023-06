[株式会社VARREL]

横浜市をホームタウンとしてeスポーツ事業を展開する株式会社VARREL(本社 : 神奈川県横浜市、代表取締役社長 : 鈴木文雄、以下 VARREL)が運営するプロeスポーツチーム「DONUTS VARREL」のPUBG MOBILE部門は、本日、山中竹春横浜市長を表敬訪問いたしました。

この訪問では、「DONUTS VARREL」のPUBG MOBILE部門が2023年9月に中国・杭州で開催されるアジア最大のスポーツの祭典「第19回アジア競技大会」において、正式種目として初めて採用されたeスポーツの日本代表に内定したこと、また横浜市の後援のもと2023年5月18日に発足した【横浜GG(GOOD GAME)プロジェクト】の主な活動や取り組みについて報告しました。







実際の選手たちのプレイ動画をご覧になった山中市長からは、「様々な企画を通じて、横浜から日本全国へeスポーツの人気をさらに盛り上げていけると思います。横浜市としても、eスポーツのさらなる発展に貢献していきたいです。アジア競技大会でのメダル獲得を期待しています!」と激励の言葉をいただきました。





「DONUTS VARREL」PUBG MOBILE部門の選手たちは、「今年も国内リーグ優勝と世界大会出場を目指しています。自分たちの力を信じて最大限の実力を発揮できるよう練習に励み、アジア競技大会でもメダルを必ず獲得します。ホームタウンである横浜をeスポーツで盛り上げたいです!」と力強く語りました。











「DONUTS VARREL」PUBG MOBILE部門







【主な戦績】

2022年5月国内大会「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON2 Phase1」優勝

2022年6月国際大会「PUBG MOBILE SHOWDOWN JAPAN VS KOREA」優勝

2022年11月国内大会「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON2 Phase2」準優勝

2023年5月国際大会「PUBG MOBILE SHOWDOWN 2023 JAPAN vs KOREA」優勝





【ロースター (ポジション / Twitter ID )】

Missile (IGL / @Missile_gaming_ )

Naoto (アタッカー / @RtyG_ )

OZISAN (アタッカー / @SLZOZISAN )

Kazemaru (オールラウンダー / @KAZEMARU_AIM )

SHEVA (コーチ / @shevajp6 )

※Missile選手は日本国籍を有していないため、アジア競技大会の日本代表チームには他チームより日本国籍の選手が助っ人としてロースターに加入予定です。





「DONUTS VARREL」の代表選手は、新たに拠点を構えた横浜市で今後のトレーニングや試合に全力を注ぎ、アジア競技大会での競技に挑んでまいります。





公式サイト : https://varrel.jp/team/PUBG_MOBILE









「第19回アジア競技大会 (2022/杭州)」について







4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典。

アジア・オリンピック評議会(OCA)が主催し、アジアの45の国と地域が参加します。





2022年に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により2023年9月に開催日程が変更となりました。





今大会よりeスポーツが正式種目として初採用され、「Arena of Valor Asian Games Version(伝説対決 -Arena of Valor-)」「Dota 2」「Dream Three Kingdoms 2」「EA SPORTS FIFA branded soccer games」「League of Legends(リーグ・オブ・レジェンド)」「PUBG MOBILE Asian Games Version」「Street Fighter V(ストリートファイターV)」の7タイトルが正式競技種目となっています。





「第19回アジア競技大会」公式サイト : https://www.hangzhou2022.cn/









【横浜GG(GOOD GAME)プロジェクト】







VARREL、ピーシーデポコーポレーション、京浜急行電鉄の3社が連携協定を結び、横浜エリアにおけるeスポーツコミュニティを通じた地域経済の活性化、新たな雇用の創造、まちづくりに共同で取り組むことを目的として2023年5月に発足したプロジェクト。

https://varrel.jp/news/2023/05/18/2710





横濱ゲートタワーに開設予定のeスポーツ拠点・デジタルコミュニティスペース「VASE」

https://pr.vase.jp/









株式会社VARREL (ヴァレル)







本社所在地 : 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 ウィザードビル402

代表者 : 代表取締役社長 鈴木文雄

公式サイト : https://varrel.jp

公式Twitter : https://twitter.com/_VARREL

※株式会社VARRELは、株式会社DONUTS(本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 西村啓成)のeスポーツ事業子会社です。



